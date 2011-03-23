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Оттуда ветер дует

Почему С. Собянин упрощает процедуру установки кондиционеров?

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Оттуда ветер дует

Мэрия Москвы пошла на популярную меру. В ближайшее время выйдет постановление, отменяющее согласования при установке кондиционеров. Теперь никаких разрешений не потребуется. Правда, для исторических зданий все же останется одно условие: кондиционер не должен портить облик дома.

Процедура согласования занимала от трех месяцев до полугода – в зависимости от настойчивости горожанина. Во внимание принимались шумовые характеристики кондиционера и то, как он будет смотреться на фасаде. Кто только не был задействован в этом несложном, казалось бы, процессе! И Архитектурно-планировочное управление, и Роспотребнадзор, и Мосжилинспекция, и управляющая компания.

«Легальные траты и взятки при согласовании в общей сложности составляли от 50 до 70 тысяч рублей. А штраф для жильца за самовольную установку кондиционера – 2,5 тысячи рублей. Поэтому почти никто из горожан согласованиями не занимался, – говорит Александр Митин, гендиректор Московского инжинирингового центра. – Правда, было много придирок к обитателям новостроек, поскольку эти дома обслуживаются активными и бдительными управляющими компаниями. Хотя новые дома можно было бы строить с техническими балконами для кондиционеров, как это делают во всей Юго-Восточной Азии. Любой, даже самый провинциальный, китайский городок ушел вперед по сравнению с российской столицей: там кондиционеры размещаются на домах идеально, в одну линию, поскольку это изначально предусмотрено проектом здания».

Дискриминация элитного округа

Несмотря на то что москвичи и так устанавливают кондиционеры самовольно, отмену согласований специалисты считают нужной мерой. По словам А. Митина, некоторые жильцы, которые не могут себе позволить оплату согласований, отказываются от установки кондиционера из страха. Дескать, придет какой-нибудь ревизор и заставит снять его – получится, что деньги на прибор потрачены зря. Но на практике такие ревизоры из ДЕЗов ограничивались взятками. Исключение – исторический центр. Там кондиционеры снимают, и нередко.

«Кондиционеры в центре – это серьезная проблема. Они уродуют фасады исторических зданий. Иногда их размещают прямо на узорах, – отмечает лидер движения «Архнадзор» Константин Михайлов. – Речь идет не о том, чтобы запретить кондиционеры на таких домах. Пусть их устанавливают, но так, чтобы их не было видно». Хотя обслуживание кондиционеров производится без особого вреда зданиям.

«Для этого необходимо разместить внешние блоки кондиционеров во дворе и протянуть от них трассу до помещений, окна которых выходят на улицу, – комментирует А. Митин. – Такая система в пять раз дороже. Арендаторы офисов в центре располагают достаточными суммами, чтобы позволить себе эти траты. Но что делать жильцам, у которых нет таких денег? На данный момент их положение представляется безвыходным. Надо думать, как решить эту проблему».

Пенсионеров не касается

По мнению председателя Московской жилищной ассоциации Владимира Кузнецова, мэрия отменила согласование кондиционеров только ради пиара. «Ликвидировали закон, который и так не работал, – говорит он. – Надзорные органы не успевают отслеживать гораздо более серьезные нарушения – например, снос в квартире несущей стены при перепланировке. На фоне таких нарушений следить за кондиционерами просто смешно. Поэтому в массовом порядке этим не занимались. На шум от соседских кондиционеров жители не жалуются. Бывают жалобы, что с кондиционера капает вода, но эта проблема решается элементарно – достаточно направить трубку в другую сторону».

«Отмена согласований – и популярная мера, и популистская. Мэр С. Собянин понимает, что борьба с палатками нанесла урон его репутации среди горожан, и ищет способы выставить себя с хорошей стороны, – рассуждает депутат Госдумы Антон Беляков. – В  работе мэрии нет никакой системности. Если она хочет позаботиться о комфорте горожан в условиях аномальной жары, то нужна целая программа действий. Отсутствуют кондиционеры на предприятиях, в детсадах, больницах. Врачи оперировали при температуре 45 градусов! К проблеме жары нужно подойти со всей серьезностью, поскольку летом из-за нее погибли около 30 тысяч москвичей».

Чаще всего от аномально высокой температуры умирают пожилые люди. Они нуждаются в кондиционерах больше всех – и не могут их приобрести. «Конечно, кондиционеры спасли бы многим жизнь. Но призывать город к тому, чтобы пенсионерам их установили бесплатно, было бы наивным. Мэрия даже капремонт оплачивать не хочет, – говорит депутат Госдумы Галина Хованская. – А положение об отмене согласований кондиционеров надо написать с умом, поскольку здесь много тонкостей. Например, расположенные в жилых домах магазины устанавливают аппараты огромной мощности, шум от которых мешает жильцам. Размещение таких кондиционеров нужно жестко законодательно регулировать».

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