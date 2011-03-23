Парк культуры и Абрамовича

В ближайшее время начнется масштабная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Финансироваться проект будет на паритетных условиях с участием и городского, и частного капиталов. В качестве основного инвестора, скорее всего, выступит олигарх Роман Абрамович. Его «правая рука» – депутат Госдумы от Чукотского административного округа Сергей Капков – назначен на должность нового директора парка. Задача перед ним поставлена очень серьезная: сделать парк окупаемым при сохранении его архитектурного облика и исторического духа.

Давно пора!

«Горьковский» – главный парк столицы и один из самых больших в Европе (110 га). Он был построен в 1928 г. и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Подновлялись лишь отдельные здания и сооружения. «Давно было пора серьезно взяться за парк, – полагает координатор движения «Архнадзор» Марина Хрусталева. – Он является памятником культурного наследия, однако многие объекты на его территории находятся в плачевном состоянии. Полуразрушенным стоит знаменитый павильон-шестигранник, построенный по проекту Жолтовского; в упадке летний домик Орлова, банный и охотничий домики на территории Нескучного сада. Если не обратить внимание на эти объекты сейчас, в дальнейшем мы можем их лишиться».

«Парк долгое время жил, что называется, с директором, но без хозяина, – поясняет депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. – Недостроенные с советских времен спортивные сооружения, прогнившие коммуникации, запущенный Нескучный сад, безумно дорогие заведения общепита. Очень бы хотелось, чтобы парком наконец-то занялись. А не просто пытались нажиться на нем, поставив безум­но дорогие аттракционы и сделав вход в него платным».

«Диснейленд» в центре Москвы

Впрочем, архитекторы с опасением смотрят на любые масштабные проекты такого рода. В памяти еще свежа скандальная история с реконструкцией парка «Царицыно» – где новодел почти полностью вытеснил остатки исторических построек. Да и сам Парк Горького уже оказывался в центре скандала (и не одного). В 2006 г., когда мэрия впервые всерьез заговорила о реконструкции парка, рассматривался вариант его акционирования с возможностью продажи большей части акций частным инвесторам. Тогда эксперты опасались, что в обход 73-го закона об охране объектов культурного наследия здесь построят элитное жилье наподобие таунхаусов в Куркине.

От проекта отказались, но новые идеи также вызвали массу сомнений. Предполагалось построить на территории парка подземный паркинг, театр на 1300 мест и огромный корпус гостиницы. Этому проекту помешал кризис. Последняя идея принадлежала еще лужковскому правительству и была озвучена осенью 2010-го. Предлагалось создать в Парке им. Горького «Диснейленд» – тематический парк развлечений, столь популярный в США и Европе.

Инвестиционная привлекательность в этом проекте, безусловно, есть. Тематических парков в Москве и окрестностях нет, а потребность в таком виде развлечений большая. Разве плохо всей семьей сходить покататься на аттракционах, пофотографироваться с ростовыми куклами, поесть в стилизованном кафе? Другое дело, что в отношении парка им. Горького возникает масса проблем.

«Во-первых, его архитектурный статус – это обременение для девелоперов. Законом охраняется не только колоннада входа и ряд исторических построек на территории, но и планировка самого парка, – рассуждает Владимир Филиппов, заместитель директора Департамента стратегических и инвестиционных конструкций компании МКД «Партнер». – Во-вторых, инфраструктура. Посещаемость такого парка резко возрастет. А значит, нужны новые дорожные развязки, чтобы Крымский Вал не встал в бесконечной пробке; новые парковки, да и вопрос с энергоснабжением стоит остро. Чтобы заставить все аттракционы крутиться, необходимо огромное количество энергии. Подключиться к уже существующим городским электросетям очень дорого. Обеспечить работу парка за счет дизельных генераторов энергии вредно для экологии, состояние которой в ЦАО и без того далеко от идеального. Впрочем, эти вопросы сложные, но решаемые, поскольку речь идет о сверхприбылях».

Дополнительный аргумент Неожиданный компромисс предложила инициативная группа молодых архитекторов «Нескучный сад». У них такая идея: отдать сам ЦПКиО им. Горького на откуп интересам инвесторов (сделать полноценный парк развлечений при сохранении исторических построек), а Нескучный сад перевести в управление так называемых социальных предпринимателей. «Это очень эффективная и актуальная схема управления общественно значимой собственностью, – считает лидер инициативной группы Нунэ Алекян. – Именно так управляется, например, Центральный парк в Нью-Йорке. Смысл в том, что инвестируют в реконструкцию объекта не предприниматели, а общественные объединения: архитекторы, художники и просто неравнодушные горожане. Они ищут инвестиции через благотворительность, контролируют все ремонтные и реставрационные работы, при этом прибыль в карман себе не кладут. Все, что заработано парком, на 100 процентов идет на развитие того же парка». Свой проект восстановления Нескучного сада инициативная группа в ближайшие дни планирует представить Сергею Капкову и в Департамент культуры столицы, который будет контролировать реконструкцию ЦПКиО им. Горького.

В одни руки

Однако назначенный на прошлой неделе новый директор парка Сергей Капков (ради этой должности даже отказавшийся от депутатского кресла в Госдуме) поспешил заверить: «Диснейленда» на Крымском Валу не будет. Проект выглядит более прозаичным: привести парк в порядок, обновить все коммуникации, сделать его зонирование. А также разделить места для прогулок на природе и площадки для развлечений, построить кафе, туалеты, беседки для удобства отдыхающих. При этом детальный план реконструкции парка планируется вынести на общественные слушания.

Такой проект вполне устраивает архитекторов, но экономически выгодным назвать его сложно. «Очевидно, что прибыли он не принесет, – продолжает Владимир Филиппов. – Не совсем ясно, зачем таким инвесторам, как Роман Абрамович, привыкшим считать деньги, участвовать в нем. Если только речь не идет о политической подоплеке». «Политической» подоплекой или чем-то еще привлекать инвесторов необходимо. Проект оценивается в сумму от 2 млрд. долларов – городских денег просто не хватит.