Помощь или оброк?

Из московского бюджета выделено 14 млрд. рублей на поддержку ГУВД. Эти деньги будут израсходованы на премиальные выплаты и социальную помощь (жилье, санаторно-курортное лечение).

Сергей Собянин продолжил политику Юрия Лужкова. Как пояснили в пресс-службе ГУВД, мэрская премия является не премией в строгом смысле слова, а надбавкой. Средняя зарплата московского полицейского – 20 тыс. рублей, а мэр кладет «сверху» еще около 11 тысяч. Механизм начисления этой надбавки прямо противоположен премиальному. Она выплачивается не за особые заслуги – просто по умолчанию. А за провинности ее сокращают. Лишать зарплаты по закону нельзя, но если она называется надбавкой, то можно. Это очень удобно использовать как воспитательную меру. «Разумеется, под провинностями понимаются не жалобы населения, – уточняет председатель Комитета по безопасности Мосгордумы Антон Палеев. – Жалобы подтверждаются только тогда, когда это вызывает общественный резонанс. Все знают, что российская полиция избегает подотчетности гражданам».

«С одной стороны, можно порадоваться за московских полицейских – регион поддерживает их материально. С другой – это путь к аффилированности полиции и региональной власти. Вспомним, что благодаря мэрским премиям для судей Ю. Лужков не проиграл ни одного суда, – рассуждает депутат Госдумы Антон Беляков (фракция «Справедливая Россия»). – К тому же увеличение зарплаты полицейского вовсе не ведет к тому, что он перестанет зарабатывать нечестным путем. Аргументом могут послужить те же судьи: они получают 200 тысяч рублей и при этом берут взятки очень охотно. Без механизмов контроля увеличение зарплаты играет обратную роль – окончательно расхолаживает».

Действительно, очень странно выглядит ситуация, когда регион платит федеральному ведомству. Если государство считает, что полицию должны софинансировать регионы, то почему бы не разделить ее на федеральную и региональную? Именно к этому (или почти к этому) призывали в ходе реформирования МВД сторонники мирового опыта.

На Западе полиция делится на криминальную, подотчетную высшей государственной власти, и муниципальную (народную, местную). Криминальная занимается расследованием преступлений, а муниципальная – охраной общественного порядка. Именно местная власть, а не государство, определяет численность местной полиции и все ее нужды. Потому логично, что она и содержит местную полицию. А криминальная полиция, препятствующая в том числе коррупции, от местной власти никак не зависит и, следовательно, может полноценно отслеживать ее действия. В России картина другая: полиция официально получает деньги от потенциальных коррупционеров в мэрии, за которыми, по идее, должна следить. Местные власти, выплачивая деньги полицейским, не определяют их численность, то есть не нанимают их. Стало быть, откупаются?

Отдельный вопрос – как распределяются эти городские деньги внутри ГУВД. Средства между сотрудниками делят полицейские руководители. «Их нравы хорошо известны, – рассуждает юрист, подполковник милиции в отставке Павел Суворов. – Начальники районных УВД имеют несколько дорогих служебных машин вплоть до «Лендкрузеров». Почему нельзя ездить на одной машине? Причем не самой шикарной машине, а просто на приличной? Заберите у начальника три машины и купите на эти деньги 30 простых машин для дежурной части… Никто не контролирует, как в полиции тратятся деньги. Силовые ведомства не трогают друг друга. Прокуратура и не думает этим заниматься – ее саму бы кто-нибудь проконтролировал. Существует Счетная палата, но она не может влезать во все – ее интересуют хищения особого уровня».

По мнению П. Суворова, городские вливания в ГУВД стоило бы целиком потратить на жилье: «С помощью квартиры удается продержать участкового на одном месте в течение долгого времени. Он хорошо работает тогда, когда отлично знает свой участок. Ему известно, кто отсидел, кто пьяница, кто дебошир. А сейчас так: участковый еще не успел войти в курс дела, а его уже сменяет новый».