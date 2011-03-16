Не стал копом – будешь чопом

Расширить функции и полномочия ЧОПов задумали в МВД. Нетипичная для ведомства забота о частных охранных предприятиях проявилась как раз накануне грядущих массовых сокращений сотрудников бывшей милиции. В руководстве МВД, по-видимому, считают: уволенным самое место в ЧОПе.

С казенной головы – на частную

Возможно, в скором времени в аэропортах и на вокзалах, на эстрадных концертах и футбольных матчах за безопасность москвичей будет отвечать не МВД, не полиция, – а частные охранные предприятия. Государственные органы правопорядка с радостью готовы передать им наиболее хлопотную часть своих полномочий, что грозят ненормированными рабочими днями из-за частых «усилений». Пусть этим по коммерческим расценкам занимаются частники, а госслужащие займутся настоящей полицейской работой вместо изматывающих вахт возле рамок металлодетекторов, – подумали в МВД.

С определенной точки зрения эта идея кажется здравой. «Раз мы уже вступили в капиталистические отношения, было бы логично, чтобы безопасность коммерческих мероприятий обеспечивалась на денежной основе,– уверен кандидат юридических наук Василий Кирилов. – Почему полиция должна отвечать за порядок на каком-нибудь концерте? Охранять за государственный счет наш небедный шоу-бизнес? Пусть эти комедианты нанимают частных специалистов.

Может, подключится и военизированная охрана. У государства забот достаточно. И на стадионах толпу должны «строить» ЧОПы, так везде делается. Полиция вмешивается, только если начинаются массовые беспорядки. Но при грамотной работе такого не произойдет. Я вот только думаю: а может быть, надо и всю полицию на коммерческую основу перевести? Тем более что ее сотрудникам это не в диковинку. Зато если, скажем, хозяин аэропорта будет платить органам внутренних дел за услуги свои кровные, то и спрос будет другой. Владелец бизнеса не даст им заниматься поборами. Все будут стоять на местах. Заснул – снимай погоны и мети тротуар!»

Как пристроить уволенных

Надо сказать, что практика охраны аэропортов частными охранными предприятиями уже существовала. Она прекратилась после терактов на двух самолетах в 2004 году. Но существующие правовые акты вполне допускают участие частников в охране объектов транспортной инфраструктуры. В законе о транспортной безопасности написано, что к этой деятельности допускаются юридические лица, аккредитованные при Минтрансе.

То есть и без последних инициатив МВД можно было проводить соответствующую аттестацию и передавать функции бывших милиционеров охранникам. Однако этого не делалось: о передаче данного «сегмента рынка» задумались только сейчас. Для этого, конечно, есть причина. Ее озвучил первый замминистра МВД Михаил Суходольский: «В ходе реформирования и оптимизации штатной численности в прошлом году из системы МВД высвобождено двенадцать, а в текущем году планируется сократить 10% состава органов внутренних дел. Это порядка 250 тысяч человек. Полагаю, что их опыт и знания вполне могут быть востребованы при условии удовлетворения их резюме требованиям, предъявляемым к работнику охраны или детективу».

Полиции и не должно быть много, считает Геннадий Гудков, депутат Государственной думы, фракция «Справедливая Россия». «Мировая тенденция сейчас такова: полиция – высокооплачиваемая структура, потому что выполняет специальные задачи, пресекая преступления, направленные против личности и посягательства на частную собственность, – говорит депутат. – Профессионализм и самоотверженность ее работников позволяют решать самые опасные и сложные задачи не числом, а умением. А порядочность и непродажность вызывают доверие населения.

В Европе соотношение полицейских и охранников примерно один к трем. В США приблизительно так же: 800 тысяч полицейских и более 2 миллионов охранников. Экономия для бюджета огромная. В развитых странах частные охранники стерегут все что можно. Подземку, вокзалы – все! Даже штаб-квартиры НАТО. И Пентагон. А у нас в России соотношение работников внутренних дел и частных охранников – полтора к одному.

К тому же далеко не все отечественные охранные подразделения можно поставить вровень с иностранными. Я имею в виду в первую очередь техническую оснащенность. Хотя и «человеческий материал» необходимо обеспечить должным уровнем подготовки. Для этого нужны собственные спортивная и учебная инфраструктуры. В Москве ими располагает разве что сотня ЧОПов. Не зря же транспортники ввели аккредитацию: чтобы работали только самые-самые».

В этом смысле приход свежих кадров из МВД в охрану кажется благом. Казалось бы: кому быть мотивированными, как не вчерашним сотрудникам милиции? Но вдумайтесь серьезно: что это будут за кадры, не пригодившиеся в родном ведомстве? «Почему же Суходольский раньше не говорил о расширении функций частного сектора?» – спрашивает депутат МГД Сергей Гончаров. И сам отвечает: «Я скажу почему, – потому что он теперь пытается направить своих никудышных бойцов МВД в частные предприятия! Если эта модель, к несчастью, заработает, толпы отставников быстро превратятся в классические бандитские формирования. У них же есть устойчивые наработанные связи и в МВД, и преступном мире».

Братья по оружию

И без никудышных рекрутов из МВД к сотрудникам ЧОПов есть много претензий. Это признает и Суходольский. Государство должно быть уверено, что передает некоторые из своих функций в надежные руки, отметил он. «Но такой уверенности в целом по стране нет, и иллюстрацией к данному тезису являются многочисленные примеры безответственности и собственников, и частных структур безо­пасности...»

На самом деле одна из главных проблем, которая тормозит развитие и отбор частных охранных структур, – это отсутствие нормативной базы для их работы. МВД еще только подготавливает правила, по которым частные охранники могут применять технические средства, скажем, камеры наблюдения. Вопрос, который взяло на себя МВД, – о закупке оружия и выдачи его в аренду охранникам, – до сих пор не решен.

Первым шагом, который демонстрирует серьезное отношение государства к частной охранной деятельности, стало упорядочение правоотношений в области профессиональной подготовки, а также учета деятельности частных охранников и руководителей организаций, предпринятое в прошлом году. «Законодатели должны четко расписать права и обязанности сотрудников ЧОП, – считает бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов. – С одной стороны, чтобы защитить их, с другой – чтобы поднять на качественно новый уровень их силовую, техническую подготовку, а также общую и правовую культуру.

Права охранников должны носить непременно вспомогательный характер. Никаких функций, связанных с расследованием преступлений или оперативно-розыскными мероприятиями. Необходимо будет свести к минимуму возможность применения боевого оружия. Зато с помощью частников проблема общественной безопасности в местах массового скопления людей может быть решена менее затратными способами. Чем вводить все новые и новые полицейские кадры, лучше заставить трудиться тех, кто находится на самоокупаемости».

Не секрет, что в Москве есть частные охранные предприятия, которые предпочитают нанимать сотрудников за копейки, – и квалификация их соответствует окладу. В среднем же зарплата ЧОПовца в столице – 15–18 тыс. рублей. Возможно, с планируемым увеличением нагрузки она несколько повысится.