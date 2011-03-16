Рынки прикрывают

Проверка московских рынков, которую инициировал в декабре мэр Сергей Собянин, не привела к тому, чтобы там воцарился порядок. Рынки не заставили использовать кассовые аппараты и легальную рабочую силу. Мэрия рассудила проще: нет явления – нет проблемы. Открытые рынки принялись ликвидировать. К 2015 г. в Москве должно остаться 5 рынков из 80 ныне существующих. До конца текущего года планируется закрыть 16.

«Закрытие рынков – удар по малому бизнесу, – отмечает председатель Московской ассоциации предпринимателей Сергей Хмелев. – Честно говоря, это очень неожиданная новость. Потому что в ходе разговора с бизнесменами, который получился довольно откровенным, новый начальник Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Алексей Комиссаров не заявлял о намерении закрывать рынки. Наоборот, нам показалось – он не будет душить то, что еще не задушено».

Места расположения рынков – самые лакомые для крупных сетевых компаний. В течение десяти или двадцати лет люди привыкли ходить туда за покупками, «протоптали тропы». К тому же в этих местах уже существуют необходимые коммуникации. Шансов удержать свои территории у рынков, очевидно, нет. Даже если их владельцы пожелают переделать объекты из открытых в стационарные, власти им не позволят.

Представители малого бизнеса, которые хотели бы работать на цивилизованных ярмарках, многократно обращались к власти с просьбой навести на рынках порядок. Но безрезультатно. «На Западе такая форма торговли успешно функционирует и не является дикой. Однако российским властям она не нужна. Речь идет не о том, чтобы сделать торговлю цивилизованной, а о переделе сфер влияния. Задача – устранить конкурентов сетей и предоставить сетям землю для новых объектов, – комментирует предприниматель Роман Жигульский, активист московской ячейки объединения малого и среднего бизнеса «Опора России», лидер движения «За честный рынок». – В Подмосковье, например, открытые рынки успешно превращают в стационарные. Но в Москве ситуация другая. Здесь чересчур дорогая земля и ее слишком мало, чтобы оставлять «каким-то там» колхозным ярмаркам.

Особый аргумент Один в поле воин Напомним, что борьбу против малого бизнеса С. Собянин начал с палаток. Этот сектор торговли понес колоссальные потери, однако кое-кто решился на противостояние. В частности, предприниматель Алексей Десятов, владелец тонара по выпечке блинов, пригласил съемочную группу и тем самым отпугнул бригаду с эвакуатором. Он заявил властям, что обязательно уберет свой объект в том случае, если этого потребует суд. Обращаться в суд чиновники не стали – видимо, даже московской судебной системе, которая обычно солидарна с исполнительной властью, не по силам обнаружить нарушения в работе предпринимателя. Были выбраны другие методы борьбы с бизнесменом – в традициях бандитских бригад. Сперва ему отключили электричество, и тогда он арендовал генератор. Потом генератор украли. По ночам к тонару наведывалась группа гастарбайтеров с эвакуатором. Несколько раз их нападения удавалось отбить благодаря ночному дежурству, но в конечном итоге явились полицейские с автоматами и скрутили работников палатки. «Я этого так не оставлю, – говорит А. Десятов. – Меня лишили дохода, тогда как у меня шестеро детей. Кроме того, буду добиваться компенсации морального ущерба – из-за этих бессонных ночей моя жена теперь не может кормить грудного ребенка».

Даже при нынешнем состоянии рынков у них есть преимущества перед супермаркетами. На рынке можно приобрести продукты более высокого качества по меньшей цене. К тому же в супермаркетах однообразный ассортимент. Овощи и фрукты им поставляют в основном иностранные производители. А на рынке представлены продукты не только из далеких стран, но и из России, стран СНГ. В супермаркете вы никогда не встретите, например, узбекские яблоки. Они вкусные, в них больше витаминов, чем в новозеландских или израильских, но торговые сети считают их нестандартными. А обвешивают, кстати, не только на рынках, но и в супермаркетах. Нарушения в торговле не зависят от ее формы».

Для малого бизнеса не будет никакой возможности арендовать помещения в торговых центрах. Куда подадутся эти предприниматели? «Цивилизованные бизнесмены перейдут в другую сферу деятельности, – говорит Р. Жигульский. – А нецивилизованные – уйдут в криминал. Привыкшие работать на себя, эти люди не захотят пахать «на дядю». Особенно, если речь идет о национальных диаспорах».

В свою очередь депутат Госдумы Олег Куликов не считает закрытие рынков потерей для города. «Цены на рынках выше, чем в супермаркетах, – настаивает он. – «Колхозные рынки» – это одно название. Там нет колхозников. В Подмосковье стоит заслон из перекупщиков, которые никого не пускают торговать на ярмарках и продают все сами втридорога».

«Бессмысленно спорить, где цены выше, а где ниже. Различаться может стоимость отдельных товаров, но в общем цены везде одинаковые. Они выравниваются – это экономическая закономерность, – поясняет лидер «Яблока» Сергей Митрохин. – Другое дело, что рынки создают конкуренцию и играют роль стабилизатора. Когда их не станет, ничто не помешает монополистам взвинтить цены.

Да, не стоит защищать ярмарки в их нынешнем виде. Но почему их нельзя реформировать? Ключевой момент – кому они принадлежат. Рынки отдали мафии – вот они и получились дикими. Требуются цивилизованные владельцы. А в идеале нужны корпоративные, народные рынки, где нет единого собственника, где каждому рыночнику принадлежит его торговое место. По такому пути пошел Казанский рынок в Питере. Он стал очень цивилизованным, там даже создали свой профсоюз. Но развитие ярмарок идет вразрез с интересами правящей партии, поэтому в 2009 г. Казанский рынок закрыли. Сейчас на его месте – дорогой торговый центр. Москву ждет то же самое».