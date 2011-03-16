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Смотрящий за Московией

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Смотрящий за Московией

Есть много идей, как грамотно наладить сотрудничество между Москвой и областью. Одна из них такая: поставить над двумя субъектами высоко «смотрящего» чиновника. Некоего федерального инспектора, который рассудит разногласия и присмотрит за совместными проектами. Ценность предложения с точки зрения существующей вертикали состоит в том, что Собянин и Громов останутся при этом в своих креслах, причем далеко не «свадебными генералами».

Федеральный инспектор по делам Москвы и Московской области необходим этим двум субъектам федерации, считает политолог, депутат Госдумы Сергей Марков. Он озвучивает одну из самых «компромиссных» идей по «объединению» Москвы и области. Предложения такого рода раздаются давно: необходимость совместно решать накопившиеся проблемы очевидна. «Самая явная из них – транспортная, – говорит Сергей Александрович. – Но есть и другие.

Нужна координация по проблемам использования земель, хозяйства, недвижимости. Такое огромное количество москвичей хотят построить дачу в Подмосковье. Делать это надо культурно и организованно. Сдерживая цены, прокладывая коммуникации. А кто будет их прокладывать и развивать дачные поселки? Или, скажем, миграция – ежедневная, когда люди из Подмосковья каждое утро едут на работу в столицу. Ясно, что надо создавать им рабочие места ближе к дому. Кто будет этим заниматься?»

Депутат уверен, что такого рода проекты и мог бы координировать федеральный инспектор. Налаживать, так сказать, взаимодействие между Громовым и Собяниным, не подменяя их и не превращая в «свадебных генералов». Мэр и губернатор вместе с министром транспорта И. Левитиным уже объединились в рабочую группу по решению транспортной проблемы. Работа, возможно, шла бы успешнее, если бы за ней присматривал федеральный чиновник высокого уровня.

«Я нахожу эту идею здравой, – говорит Алексей Клеменко, член консультационного совета при главном архитекторе г. Москвы. – Причем федеральный координатор нужен в том числе и для того, чтобы побороться с коррупцией. Всем известно – она в области чудовищная. А вот объединять два субъекта в гигантскую единую территорию я смысла не вижу. Слишком разные проблемы, слишком трудно управлять. Есть более здравые мысли: выделить территорию Большой Москвы с нынешним ближним Подмосковьем, а отдаленные районы раздать окрестным областям. Однако единый алгоритм решения экономических, транспортных и прочих проблем в любом случае нужен».

Но разве это не входит в компетенцию Георгия Полтавченко, полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе? «Он его курирует, причем, естественно, приоритет отдается Москве и Подмосковью, – напоминает адвокат Владимир Жеребенков. – Над нами и так многовато чиновников. Наоборот, надо сокращать надзирающих и контролирующих. И брать на работу специалистов, действительно способных руководить».

Но Сергею Маркову кажется, что чиновников, наоборот, не хватает: «На Украине чиновников на душу населения очень мало. Именно поэтому государственная машина плохо работает. Проблема в том, чтобы чиновники занимались не подворовыванием и обираловкой, а общественным благом. Другими словами, они должны не развешивать знаки на дорогах, а добиваться того, чтобы неудобный для водителя знак заменили на удобный.

Поэтому не надо бояться увеличения количества чиновников. Бояться надо того, что чиновники будут заниматься не решением проблем, а их созданием. Кстати, поэтому для уменьшения коррупции неплохо почаще тасовать людей по регионам, как это делалось в Советском Союзе. А когда стали задерживать чиновников в аппарате на 10–15 лет на одном и том же месте, так они построили вокруг себя свои маленькие империи...»

Итак, если вдруг предложение депутата найдет поддержку на высоком уровне, мы будем иметь Собянина в Москве, Громова в Подмосковье и парящего над ними федерального инспектора из отдаленного региона. И не важно, сколько миллионов рублей придется потратить на обустройство и зарплату его высочества. На создание нового аппарата. Все это пустяки, потому что Марков уверен: положительных сдвигов «смотрящий» сверху добьется уже за пару месяцев...

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