На карту поставлено все
№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
Мосгордума приняла в окончательном чтении закон «Об универсальной электронной карте». Куски пластика со слабой защитой, в которых будет практически вся персональная информация о владельце, начнут выдавать уже в декабре нынешнего года. Нововведение, задуманное вроде бы для блага москвичей, пока вызывает у них только опасение.
Идея объединить все личные данные в едином электронном документе родилась на федеральном уровне. Столица показалась идеальным местом для ее испытания: четыре миллиона человек здесь уже используют социальную карту москвича – и привыкли к ней. Властям показалось, что подмены слова «социальная» на «универсальная» никто особо и не заметит.
«Эта карта предоставляет некие услуги. Но их нельзя навязывать, – подчеркивает депутат ГД Антон Беляков, фракция «Справедливая Россия».
Тем не менее в феврале законопроект был представлен в Мосгордуму. А в марте депутаты приняли его в третьем чтении. Обращения москвичей с просьбой отложить или пересмотреть законопроект в расчет приняты не были.
Без права на секрет
Это не преувеличение. Универсальная электронная карта (УЭК) будет содержать паспортные данные, сведения об имуществе и состоянии банковских счетов; информацию о пенсионном и медицинском страховании – а заодно историю болезни и группу крови. Все эти сведения будут наверняка вскоре скопированы, украдены и вброшены на рынок. «Людям не дают абсолютно никаких гарантий сохранности этих сведений, – подчеркивает Андрей Клычков, депутат Мосгордумы, фракция КПРФ. – Даже многие развитые страны, преуспевающие в сфере электронных технологий, отказались от применения унифицированной электронной карты из-за того, что не смогли обеспечить безопасность данных. В их числе – Германия, Англия».
Некоторые противники УЭК беспокоятся не только о личной, но и о государственной безопасности. Не будет ли доступна информация о наших гражданах за рубежом после вступления России в ВТО? Не станут ли иностранные чипы, которые планируют использовать в картах, шпионить в пользу наших «западных друзей»? Хотя опасность со стороны своего, отечественного, криминалитета и коррумпированных чиновников кажется реальнее.
«Надо подробно разъяснить людям, что данная электронная карта дает легальную возможность государству и практически любому технически грамотному, заинтересованному лицу вторгаться в личную жизнь ее владельца, – говорит генеральный директор российского НИИ информационных технологий Александр Золотов. – На кого подавать в суд, когда конфиденциальные данные о человеке будут утекать к нечистоплотным людям? Зачем в нарушение Конституции в городе принимается закон, позволяющий криминалу обманывать граждан, а государству брать под тотальный контроль сначала столичный регион, а затем и страну? Такие решения должны приниматься на референдуме».
Рабы не мы
Оказывается, обсуждение закона об УЭК в Интернете шло с января. О нем, правда, не знали даже многие депутаты Мосгордумы, не говоря уже о жителях столицы. Они вели в Интернете свое обсуждение УЭК с самыми неутешительными для ее инициаторов выводами. По сети ходили призывы посылать телеграммы с протестами во все московские инстанции, от правительства до Думы, выходить на пикетирование.
Во время окончательного принятия закона сотня противников УЭК стояла со свечками и иконами под окнами Думы и будила совесть депутатов церковными песнопениями. Но Анастасия Ракова, представлявшая законопроект, предпочла их не слышать. «Ни одна конфессия официально не выступала против принятия этого закона», – отметила она.
«Появление такой карты приведет к ликвидации приватного пространства человеческой личности, – уверен диакон Андрей Кураев. – Простой пример: дорожный инспектор останавливает водителя и на всякий случай считывает с карты сведения об имуществе, накоплениях... Но это еще только начало. По приказу министра Христенко, к 2025 году «каждый биообъект» должен иметь чип для контакта с глобальными информационно-управляющими системами. Так что пока власти мягко стелют».
Про чип под кожей как логическое продолжение универсальной карты говорит и предприниматель Роман Жигульский: «...И мы станем мечеными рабами. Уже есть технологии, позволяющие с помощью сканера и специальных меток на товаре проводить инвентаризацию большого магазина за минуту. Люди, хоть и не товар, но их тоже можно будет отслеживать – только с помощью более совершенных технологий. Да тех же карт! Создадут такие условия, что без нее ни в магазин не войдешь, ни в машину не сядешь, ни границу не пересечешь. Дело будущего. А может, настоящего».
Дело добровольное?
Не волноваться призывают проголосовавшие за законопроект депутаты-единороссы. Они успокаивают, что все данные и так давно уже собраны в электронном виде, просто по разным базам, а теперь они будут в одной. «Очень удобно! – восклицает Инна Святенко, депутат МГД. – Посмотрите, как перекошены все наши женщины! Это потому, что они носят с собой огромное количество документов. Хотите, чтобы ваши руки были ниже колен, – откажитесь от карты. Дело добровольное».
Под давлением общественности в законопроект перед окончательным чтением была внесена поправка о праве москвичей на получение услуг в любой удобной для них форме. «Мы выдаем карту, а пользоваться ей или нет – решает каждый сам для себя», – пояснила Анастасия Ракова.
Но добровольность эта может оказаться фикцией. «Дело в том, что закон не обязывает органы власти предоставлять государственные и муниципальные услуги тем, кто отказался от УЭК, – предупреждает депутат МГД от фракции КПРФ Андрей Клычков. – Да, в нем говорится о возможности отказа от карты, но о гарантиях предоставления услуг этим гражданам не сказано ничего со ссылкой на имеющиеся весьма размытые обязательства в законодательстве. Одна из наших поправок как раз касалась уточнения гарантий предоставления услуг тем, кто не желает или не может использовать универсальную электронную карту. Но единороссы ее отклонили. В нашей стране находят способы обойти Конституцию, что уж говорить об этом законе, нормы которого могут трактоваться совершенно по-разному и, как зачастую бывает, далеко не в пользу простого человека».
Чем скорее, тем хуже
«Для решения всех социальных вопросов в Москве уже есть удобный инструмент – социальная карта москвича. Опять сотни миллионов рублей выбросят на такой сомнительный проект», – комментирует Виктор Илюхин, депутат ГД.
«На самом деле этот популизм создает только правовые казусы, – уверен адвокат Владимир Жеребенков. – Пока по закону основным документом, удостоверяющим личность, у нас все же является паспорт гражданина. Чтобы пластиковая карта заменила наш основной документ, нужны определенные законодательные процедуры. Необходимо вмешательство депутатов Госдумы, экспертов. Чтобы не нарушались трудовое право и гарантированное оказание медицинской помощи, страхование, свобода перемещения. На мой взгляд, столичный парламент превысил свои полномочия. Это незаконно».
Но в правительстве и Думе Москвы, судя по всему, так не считают. Там отчитались, что при подготовке окончательного варианта законопроекта учли множество предложений москвичей и большинство депутатских поправок. Однако самые существенные из них приняты не были. Так, КПРФ предлагала внести статью, закрепляющую права пользователей карт, в том числе право на получение полной информации об организациях, имеющих доступ к его личным сведениям. Предлагала подробно прописать обязанности операторов и меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. Но большинство в Мосгордуме сочло это несущественным.
Зато выполнено пожелание мэра С. Собянина – внедрить УЭК максимально быстро. Закон уже принят в ударном темпе. Теперь предстоит собрать, обработать и свести порядка 12 млн. документов. Этот огромный объем работы планируется закончить к декабрю 2011 г. – и начать выдавать карты. К 2013 г. УЭК должны быть выданы каждому москвичу. Последствия такой спешки могут оказаться катастрофическими для жителей города. Но, похоже, тех, кто подталкивает процесс, это не беспокоит.
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