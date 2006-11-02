Хорошая книга станет доступной

Задача акции - сделать хорошие книги доступными для многих. Книголюбы с небольшими доходами смогут купить по подходящим ценам книги из популярных серий, классическую, современную и детскую литературу, мемуары, энциклопедии и многое другое.

Из 5000 книг, участвующих в акции, 1500 предоставлены Издательской группой АСТ - крупнейшим российским холдингом. Представители АСТ отобрали лучшие экземпляры из 35000 своего ассортимента книжной продукции, стремясь охватить широкий круг читателей.

Предложенные АСТ книги рассчитаны на людей с самыми разными вкусами и предпочтениями и весьма разнообразны по тематике. Домашнее хозяйство, цветоводство, красота, кулинария - эти темы наверняка заинтересуют женщин. Отличный выбор ждет поклонников детектива, триллера, фантастики - среди предоставленных книг можно найти произведения Юлиана Семенова, Стивена Кинга, Рэя Брэдберри.

Немаловажно, что среди предоставленных Издательской группой АСТ книг большую часть занимает детская литература. Главный сюрприз для детей - творения знаменитого детского поэта Юрия Энтина, автора вредных советов Григория Остера, создателя историй о веселых человечках Валентина Постникова.

Широко представлена классическая литература, книги на все времена: среди авторов, например, гениальный певец человеческих отношений Уильям Шекспир, знаменитый романтик Виктор Гюго, отец трех мушкетеров Александр Дюма и автор первых в мире фантастических романов Жюль Верн.

Для книг, продающихся в рамках акции, будет выделен целый зал магазина и специальное торговое оборудование; покупателей встретят квалифицированные сотрудники в специальных форменных футболках с эмблемой акции, а все покупки будут заботливо упакованы в яркие праздничные пакеты - одним словом, организаторы предоставят покупателям максимальный сервис.

Книжная акция «Месяц удачной покупки», которая начнется 1 ноября в Доме книги «Медведково», станет настоящим предновогодним подарком для всех, кто нуждается в книгах