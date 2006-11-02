Хорошая книга станет доступной
Домоводство, красота, кулинария, детектив, триллер, фантастика... и детишкам
№ 26(26) от 02.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Задача акции - сделать хорошие книги доступными для многих. Книголюбы с небольшими доходами смогут купить по подходящим ценам книги из популярных серий, классическую, современную и детскую литературу, мемуары, энциклопедии и многое другое.
Из 5000 книг, участвующих в акции, 1500 предоставлены Издательской группой АСТ - крупнейшим российским холдингом. Представители АСТ отобрали лучшие экземпляры из 35000 своего ассортимента книжной продукции, стремясь охватить широкий круг читателей.
Предложенные АСТ книги рассчитаны на людей с самыми разными вкусами и предпочтениями и весьма разнообразны по тематике. Домашнее хозяйство, цветоводство, красота, кулинария - эти темы наверняка заинтересуют женщин. Отличный выбор ждет поклонников детектива, триллера, фантастики - среди предоставленных книг можно найти произведения Юлиана Семенова, Стивена Кинга, Рэя Брэдберри.
Немаловажно, что среди предоставленных Издательской группой АСТ книг большую часть занимает детская литература. Главный сюрприз для детей - творения знаменитого детского поэта Юрия Энтина, автора вредных советов Григория Остера, создателя историй о веселых человечках Валентина Постникова.
Широко представлена классическая литература, книги на все времена: среди авторов, например, гениальный певец человеческих отношений Уильям Шекспир, знаменитый романтик Виктор Гюго, отец трех мушкетеров Александр Дюма и автор первых в мире фантастических романов Жюль Верн.
Для книг, продающихся в рамках акции, будет выделен целый зал магазина и специальное торговое оборудование; покупателей встретят квалифицированные сотрудники в специальных форменных футболках с эмблемой акции, а все покупки будут заботливо упакованы в яркие праздничные пакеты - одним словом, организаторы предоставят покупателям максимальный сервис.
Книжная акция «Месяц удачной покупки», которая начнется 1 ноября в Доме книги «Медведково», станет настоящим предновогодним подарком для всех, кто нуждается в книгах
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес