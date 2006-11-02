Памятник доброму доктору

В начале прошлого столетия здесь жил Федор Га­аз - один из самых знаменитых врачей города Москвы. Правда, он вошел в историю не столько мастерством, сколько своими личностными качествами. Доктор был колоритной фигурой. Герцен писал о нем: «Старый, худощавый, восковой старичок в черном фраке, коротеньких панталонах, в черных шелковых чулках и башмаках с пряжками, казался только что вышедшим из какой-нибудь драмы XVIII столетия».

Гааз был главным врачом города Москвы и отличался добротой невероятной. Если в его дом вдруг забредали воры, он их не наказывал, а, напротив, давал денег - дескать, понимаю, что не от хорошей жизни на подобное отважился. Тюремным заключенным дарил апельсины и конфеты - дескать, корку хлеба им любой подаст, а вот полакомиться вкусненьким когда еще придется. А как-то раз один из посетителей застал хозяина в довольно необычном виде. Он расхаживал по комнате, надев на ноги кандалы. Оказалось, что Гааз испытывает кандалы собственного изобретения - мягкие и легкие, обшитые сукном и кожей.

Завещание доктора Гааза выглядело так: «Всем, кто будет полагать, что остаются мне что-нибудь должны, да будет известно, что я им все прощаю». Из имущества же от него осталось лишь немного старой мебели и поношенной одежды, чернильница, перо, три телескопа и горсточка медных монет. Зато Гааза хоронила вся Москва. А в 1909 году во дворе докторского дома открыли памятник - бронзовый бюстик. На постаменте надпись: «Спешите делать добро». Это был своего рода девиз врача.

Панихиду по Ф.П. Гаазу перед открытием памятника служил законоучитель военного Александровского училища протоиерей Н.А. Добронравов с больничным священником и священником пересыльной тюрьмы. Во время панихиды пело три хора: воспитанников Рукавишниковского приюта, детей из общины «Утоли моя печали» и хора тюремных арестантов. В 1910 и 1911 годы у памятника Гаазу проходили празднества. В них участвовали воспитанники московских приютов и тюремные хоры. Но потом эта традиция ушла. Зато остался бюст и память о чудесном докторе.