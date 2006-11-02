С малым бизнесом расправятся?

Такую перспективу нельзя не приветствовать. Правда, эту же прекрасную картину власти города рисовали москвичам еще в 1995 году, обещая вывести предприятия, особенно экологически неблагополучные, за пределы столицы. Намеченное удалось сделать только в Центральном округе (да и то с серьезными исключениями), и частично в Западном, где с немалым трудом расчистили территорию для строительства Сити. Несмотря на все упорство московских властей, процесс идет очень тяжело. Новая, представленная недавно программа по выводу промзон будет, увы, реализовываться десятилетиями. Почему?

«У большинства предприятий не по одному хозяину да еще десятки акционеров, - рассказывает депутат Мосгордумы Андрей Ковалев. - Есть унитарные федеральные предприятия, для вывода которых нужно специальное решение правительства РФ. А в промзонах обычно по несколько фабрик, заводов. Допустим, решишь проблему с одним, построишь торговый центр посреди пром­зоны - кому он там нужен? Также нужно менять статус и целевое назначение земель. С юридической точки зрения работа очень непростая». Более того, сами предприятия не спешат уезжать из центра.

В столице 1200 крупных и средних производств, и только каждое третье более-менее прибыльно. На большинстве предприятий индустрии как таковой почти не осталось - площади в центре города в основном сдаются в аренду. И это еще выгоднее, чем что-либо производить! «Например, асбестовый завод рядом со Шлюзовой набережной недавно акционировался, ушлые ребята сдают помещения внаем, сделав только косметический ремонт, - говорит член президиума эксперт­но-консультационного совета при главном архитекторе города Алексей Климен-ко. - Но там же земля отравлена! Асбестовое производство - одно из самых вредных. Надо было грунт снимать метра на три-четыре и вывезти... Но это

частная собственность, по-пробуй что скажи. Такой алгоритм взяли на вооружение большинство собственников и акционеров «грязных» пром­предприятий. В Нагатинской пойме, на земле завода ЗИЛ, показатель предельно допустимой концентрации (ПДК) солей тяжелых металлов - ртути, свинца, кадмия - превышает норму в 562 раза. Жить в этом районе нельзя. А власти хотят переселить сюда малый бизнес. Если мы не хотим радикально «расправиться» с малым бизнесом за несколько лет, территорию завода нужно очистить хотя бы до уровня московского центра. Например, на Остоженке показатели превышают норму «всего» в 35 раз».

Будут ли экологически «очищены» те промзоны, на месте которых станут строить дома (по словам замруководителя столичного Департамента градостроительной политики Кон­стантина Королевского, 2,5 млн. кв. м жилья в ближайшие два года возведут на 30 промтерриториях)? Щекотливый вопрос. Доводить экологический уровень территории до нормального - дорого и хлопотно. Потенциальные инвесторы, которые и подумывают строиться в бывших пром­зонах, опасаются, что цена земли окажется слишком высокой и строительство себя не окупит.

Аргумент правительства

По каждой промтерритории сейчас ведется работа. Например, концепция застройки Павелецкой зоны уже несколько раз менялась: здесь могли появиться новые дороги, мосты, жилье, офисы. Судьба некоторых территорий уже решена. В Марьино на месте промзоны будет строиться соц­жилье. Миллион квадратных метров территории ЗИЛа отдадут малому бизнесу, а на остальной части построят выставочный и торговый центры. Такая же судьба ждет заводы «Серп и молот», «Москвич». Выведут и Государственный подшипниковый завод №1 на Шарикоподшипниковской ул. - на его месте возведут развлекательный, торговый и бизнес-центры. Московский шинный завод уже закрыл свое самое вредное производство - по изготовлению резиновой смеси. Здания и сооружения собст­венник через год передаст правительству Москвы, и здесь будет строиться жилье.