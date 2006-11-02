Не все еще потеряно

Первым делом я отправилась на склад забытых вещей Мос­ковского метрополитена, что на станции «Университет». Выхожу на поверхность из цент­ра зала. Узенькие коридоры, лестница с крутыми ступеньками и окошко с решеткой. Суровая служащая разочаровывает меня: мой зонтик к ним не поступал. Следующая остановка - бюро находок при ГУП «Мосгортранс» на Елоховской площади, дом 1.

Сотрудница склада Елена Васильевна Ковынева открывает передо мной дверцы шкафа, куда попадают забытые в автобусах, троллейбусах и трамваях вещи. Моего зонта тут снова нет, зато полно других занятных штук: дамские сумки, школьные ранцы, чемоданчик-«дипломат», мешок с абсолютно новыми ботинками... А вот целый пакет документов. Чаще всего теряют студенческие билеты и социальные карты моск­вича. Попадают сюда и день­ги. Однажды очень честный пассажир доставил сюда целых 3 тысячи рублей - правда, потерянные в транспорте деньги еще ни разу никто не искал.

На памяти Елены Василь­евны самыми экстравагантными находками были дорогой бильярдный кий и огромная картина, написанная маслом, которую разыскивал автор-художник. Но все рекорды побил мужчина, который пытался найти потерянную в автобусе... вставную челюсть. Отдавая Елене Васильевне подобранный мной в автобусе малиновый зонтик, интересуюсь, что с ним будет, если никто за ним не явится. Оказывается, вещи, за которыми в течение года никто не пришел, увозит налоговая инспекция, после чего они либо списываются, либо передаются в комиссионные магазины.

Мой последний шанс - виртуальные доски объявлений. Здесь можно разместить объявление о том, что вы нашли какую-то вещь. И посмотреть чужие объявления. Например, интернет-портал «Мой район Москвы» www.mrm.ru имеет раздел «Бюро находок» по КАЖДОМУ району города. Специализированным разделом на сайте www.petrovka38.ru с января этого года обзавелось и московское ГУВД. Заполняете форму для поиска - и ждете результата. Если потерянная вещь найдется, вам придет ответ на электронный почтовый адрес. Пока искала информацию о своем зонте, наткнулась на множество объявлений - настоящих шедевров. «Ищу девушку 1985 года рождения (заметим, имя не указано). Живет в районе «Текстильщики». Я ее очень люблю! Пожалуйста, помогите найти!» Или вот такое: «21 сентября со стороны магазина по адресу Осенний бульвар, д. 7 корп. 2, найдены птенцы, очевидно, домашней птицы! Просим хозяйку откликнуться!» Своего зонтика я не нашла. Но от поиска получила настоящее удовольствие. И на чем только держатся стереотипы, что москвичи жадные и неотзывчивые?