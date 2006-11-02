Если подъезд оккупировали чужие поклонники…

-Моя девушка Маша и я живем в типовой панельной многоэтажке. Наш подъезд не охраняется, поэтому он превратился в проходной двор. Порой возвращаешься с концерта усталый, поднимаешься на этаж - на лестничной клетке сидят человек пятнадцать, пьют пиво, какие-то песни под гитару горлопанят. Самое обидное, что многие из них совсем дети. Видимо, из неблагополучных семей. Все курят. И на стенах они рисуют. У нас только год назад в доме все подъезды покрасили, лифты поменяли. Что толку? Один лифт вообще сломали, в другом на стенках появились такие «рисуночки», что смотреть противно. В собственном доме, я уверен, подростки себе такого не позволяют. Ведь не в своем же подъезде они орут до трех ночи? А мне рано вставать - то на съемки, то на концерты. И за Машу я все время переживал. Даже днем спускался вниз и встречал ее у подъезда.

Соседи же - представляете! - меня за происходящее осуждали. Они думали, что это мои поклонники! А мои поклонники все очень приличные ребята. Они никогда себе такого не позволяют. Я много раз разговаривал с этими незваными гостями, ругался и просил их вести себя прилично. Бессмысленно! В итоге нам это безобразие настолько надоело, что всей «соседской общественностью» стали вызывать милицию. Пару недель назад провели общее собрание жильцов, собрали деньги на новую входную дверь с хорошим кодовым замком. И все проблемы закончились сами собой. И как мы раньше не догадались это сделать?