Генерал атакует торф

В правительстве Московской области вспомнили о торфяниках. На первом мартовском заседании было решено выделить 80 млн. руб., чтобы срочно подготовить проектную документацию на 28 гидротехнических сооружений для обводнения наиболее пожароопасных участков. Власти надеются, что необходимые пруды, плотины и каналы удастся построить еще до начала лета.

Не пожар, так потоп

Чем ближе тепло, тем острее вопрос: не повторится ли прошлогодний огненный кошмар? Тогда в центральной части России в огне погибло 1,2 тыс. домов, более 500 тыс. га леса – и 53 человека. Причем треть всех пожаров в Московской области начиналась на торфяных болотах. И многие из них продолжают тлеть...

«В прошлом году работа по предотвращению лесных пожаров была провалена, – уверен Геннадий Гудков, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»). – В этом есть вина федералов с их новым Лесным кодексом, уничтожившим леспромы и разогнавшим лесников. Ну а в области не смогли быстро среагировать и мобилизовать все ресурсы.

Заранее никто не побеспокоился, что надо произвести опахивание. Были случаи, когда водопроводы монтировали перед самым приездом высокого начальства. А потом разбирали. До сих пор, я уверен, нет полагающихся просек, не произведена очистка пожарных водоемов. И технику, случись что, снова придется гнать из других областей, потому что даже обычных тракторов как не было, так и нет.

Пока все, что сделала подмосковная администрация, – выделила деньги, 80 млн. руб. на проектную документацию гидротехнических сооружений для обводнения, – да и то буквально на днях. Сколько из отпущенных средств в условиях тотальной коррупции, что царит в области, дойдет до дела, сказать никто не может. Даже новоиспеченная контрольно-счетная палата, где, как отмечают многие, представлена лишь исполнительная власть. Одни чиновники! Нет ни представителей оппозиции, ни ученых-специалистов.

«Хочется надеяться, что заявленные средства будут потрачены на заявленную цель, однако из бюджета области исчезали и куда большие суммы, – напоминает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Так что надежда эта призрачная. В регионе практически отсутствует служба контроля расходования бюджетных средств. А про областную я ничего не слышал».

Никто не приглашает для совета и ученых. Сумму, необходимую для профилактики пожаров, Громов определил, похоже, на глазок. По подсчетам, сделанным в Институте водных проблем РАН, достаточно было бы 5 млрд. руб. на обводнение особо опасных районов, что предотвратило бы подавляющую часть пожаров. Громов же попросил у Путина несколько больше – 20–25 млрд. рублей! При этом никак не обосновав эту цифру, но пообещав, что за два-три года проблема будет решена.

Особо опасными в плане возгорания считаются порядка 60 га торфяников. А всего в Подмосковье насчитывается несколько тысяч гектаров торфяных полей. Ими покрыта почти вся восточная часть Московской области, почти 20% ее территории — это Мещерская низменность. Помимо естественного понижения рельефа следует брать в расчет десятилетия разработки торфяников, за время которых почва кое-где опустилась на полтора десятка метров. Если решать проблему пожаров обводнением, то под угрозой затопления окажется множество садовых товариществ, поселений – к примеру, целый город Рошаль, расположенный ниже соседнего торфяного болота.

«Никакого комплексного плана по предотвращению пожаров у губернатора области, судя по его заявлениям, нет. С шашкой наголо! – вот и весь план, – считает адвокат Владимир Жеребенков. – Прежде чем заливать торфяники, нужно провести экспертизу. Слишком много садовых товариществ находится именно на этих опущенных болотах. Многие ниже уровня воды. Так можно затопить огромное количество людей. Да и деньги буквально уйдут в песок, так как большинство торфяников расположены на песчаных подушках и не смогут удержать воду.

Необходима и экспертиза экологов. Затопление чревато гибелью леса, поскольку корни деревьев начнут гнить от избытка влаги. Так мы и экосистему погубим, и от пожаров не спасемся. Но Громов почему-то не хочет обращаться к ученым. Неясно, кстати, и где он собирается брать воду для обводнения. Может быть, планирует использовать техническую?»

Одной воды мало

Залить торфяники технической водой уже предложил столичный «Мосводоканал» – направить ее с Люберецкой станции аэрации. Вода эта, хоть и считается технической, но якобы чище речной, к тому же пустить ее по полиэтиленовым трубам в пожароопасные места займет всего полгода. Цена вопроса – около 12 млн. руб. за километр труб плюс насосы. Экологи, однако, сомневаются в чистоте воды: во всяком случае, пробы с других станций аэрации были далеки от нормы. И подозревают «Мосводоканал» в корысти: сейчас ему приходится платить за сброс технической воды в реку, а участие в обводнении избавит от трат.

«Пока все меры по борьбе с пожарами, озвученные властями Подмосковья, сводятся к обводнению торфяников, – отмечает депутат МГД Андрей Клычков, фракция КПРФ. – Но почему-то забывают о том, что лежит на поверхности, – о сухих обугленных деревьях, которыми завалены леса после прошлогодних пожаров. На их уборку средств нет, хотя совершенно очевидно, что они легко вспыхнут, после того как снег растает. Нет четкого плана предо­твращения пожаров – а только локальные меры. Я не уверен, что этим летом не повторится ситуация прошлого года».

Громову нужно собирать ученых и устраивать мозговой штурм. Для начала необходимо исправить ошибку федеральных властей, что разогнали всех лесников, и восстановить в области службу по охране леса. Мало лить воду, надо контролировать!»

Пока подмосковные власти надеются, что тлеющий торф потушат талые воды. Но большинство сохранившихся очагов находится глубоко. Впрочем, и способы решения проблемы с пожарами в Подмосковье не лежат на поверхности.