Генерал атакует торф
№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
В правительстве Московской области вспомнили о торфяниках. На первом мартовском заседании было решено выделить 80 млн. руб., чтобы срочно подготовить проектную документацию на 28 гидротехнических сооружений для обводнения наиболее пожароопасных участков. Власти надеются, что необходимые пруды, плотины и каналы удастся построить еще до начала лета.
Не пожар, так потоп
Чем ближе тепло, тем острее вопрос: не повторится ли прошлогодний огненный кошмар? Тогда в центральной части России в огне погибло 1,2 тыс. домов, более 500 тыс. га леса – и 53 человека. Причем треть всех пожаров в Московской области начиналась на торфяных болотах. И многие из них продолжают тлеть...
«В прошлом году работа по предотвращению лесных пожаров была провалена, – уверен Геннадий Гудков, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»). – В этом есть вина федералов с их новым Лесным кодексом, уничтожившим леспромы и разогнавшим лесников. Ну а в области не смогли быстро среагировать и мобилизовать все ресурсы.
Заранее никто не побеспокоился, что надо произвести опахивание. Были случаи, когда водопроводы монтировали перед самым приездом высокого начальства. А потом разбирали. До сих пор, я уверен, нет полагающихся просек, не произведена очистка пожарных водоемов. И технику, случись что, снова придется гнать из других областей, потому что даже обычных тракторов как не было, так и нет.
Пока все, что сделала подмосковная администрация, – выделила деньги, 80 млн. руб. на проектную документацию гидротехнических сооружений для обводнения, – да и то буквально на днях. Сколько из отпущенных средств в условиях тотальной коррупции, что царит в области, дойдет до дела, сказать никто не может. Даже новоиспеченная контрольно-счетная палата, где, как отмечают многие, представлена лишь исполнительная власть. Одни чиновники! Нет ни представителей оппозиции, ни ученых-специалистов.
«Хочется надеяться, что заявленные средства будут потрачены на заявленную цель, однако из бюджета области исчезали и куда большие суммы, – напоминает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Так что надежда эта призрачная. В регионе практически отсутствует служба контроля расходования бюджетных средств. А про областную я ничего не слышал».
Никто не приглашает для совета и ученых. Сумму, необходимую для профилактики пожаров, Громов определил, похоже, на глазок. По подсчетам, сделанным в Институте водных проблем РАН, достаточно было бы 5 млрд. руб. на обводнение особо опасных районов, что предотвратило бы подавляющую часть пожаров. Громов же попросил у Путина несколько больше – 20–25 млрд. рублей! При этом никак не обосновав эту цифру, но пообещав, что за два-три года проблема будет решена.
Особо опасными в плане возгорания считаются порядка 60 га торфяников. А всего в Подмосковье насчитывается несколько тысяч гектаров торфяных полей. Ими покрыта почти вся восточная часть Московской области, почти 20% ее территории — это Мещерская низменность. Помимо естественного понижения рельефа следует брать в расчет десятилетия разработки торфяников, за время которых почва кое-где опустилась на полтора десятка метров. Если решать проблему пожаров обводнением, то под угрозой затопления окажется множество садовых товариществ, поселений – к примеру, целый город Рошаль, расположенный ниже соседнего торфяного болота.
«Никакого комплексного плана по предотвращению пожаров у губернатора области, судя по его заявлениям, нет. С шашкой наголо! – вот и весь план, – считает адвокат Владимир Жеребенков. – Прежде чем заливать торфяники, нужно провести экспертизу. Слишком много садовых товариществ находится именно на этих опущенных болотах. Многие ниже уровня воды. Так можно затопить огромное количество людей. Да и деньги буквально уйдут в песок, так как большинство торфяников расположены на песчаных подушках и не смогут удержать воду.
Необходима и экспертиза экологов. Затопление чревато гибелью леса, поскольку корни деревьев начнут гнить от избытка влаги. Так мы и экосистему погубим, и от пожаров не спасемся. Но Громов почему-то не хочет обращаться к ученым. Неясно, кстати, и где он собирается брать воду для обводнения. Может быть, планирует использовать техническую?»
Одной воды мало
Залить торфяники технической водой уже предложил столичный «Мосводоканал» – направить ее с Люберецкой станции аэрации. Вода эта, хоть и считается технической, но якобы чище речной, к тому же пустить ее по полиэтиленовым трубам в пожароопасные места займет всего полгода. Цена вопроса – около 12 млн. руб. за километр труб плюс насосы. Экологи, однако, сомневаются в чистоте воды: во всяком случае, пробы с других станций аэрации были далеки от нормы. И подозревают «Мосводоканал» в корысти: сейчас ему приходится платить за сброс технической воды в реку, а участие в обводнении избавит от трат.
«Пока все меры по борьбе с пожарами, озвученные властями Подмосковья, сводятся к обводнению торфяников, – отмечает депутат МГД Андрей Клычков, фракция КПРФ. – Но почему-то забывают о том, что лежит на поверхности, – о сухих обугленных деревьях, которыми завалены леса после прошлогодних пожаров. На их уборку средств нет, хотя совершенно очевидно, что они легко вспыхнут, после того как снег растает. Нет четкого плана предотвращения пожаров – а только локальные меры. Я не уверен, что этим летом не повторится ситуация прошлого года».
Громову нужно собирать ученых и устраивать мозговой штурм. Для начала необходимо исправить ошибку федеральных властей, что разогнали всех лесников, и восстановить в области службу по охране леса. Мало лить воду, надо контролировать!»
Пока подмосковные власти надеются, что тлеющий торф потушат талые воды. Но большинство сохранившихся очагов находится глубоко. Впрочем, и способы решения проблемы с пожарами в Подмосковье не лежат на поверхности.
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