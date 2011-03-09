Законный творческий кризис

Сергей Собянин регулярно выдвигает различные идеи о реформировании московской жизни. Однако декларации так и остаются декларациями: новая мэрия Москвы в отличие от прежней вносит в Мосгордуму минимум законопроектов. Думский представитель мэра Анастасия Ракова, присутствуя на заседаниях столичного парламента (куда она приходит регулярно), обычно помалкивает. Законопроекты она презентовала лишь пару раз. Прежняя мэрия была в столице главным разработчиком законов (на сленге парламентариев – «закоперщиком»). Злые языки поговаривают, что теперь, когда правительственных законопроектов почти нет, Мосгордуме стало нечего рассматривать. И она бездельничает…

Разумеется, депутатам МГД такие разговоры не по нраву. «Я не подтверждаю информацию, что городская власть не работает с законами, – говорит депутат МГД Сергей Гончаров. – Мэрия перестраивает свою работу. С. Собянин формирует команду: одних увольняет, других нанимает. Кто-то должен нести за закон ответственность. Прежние чиновники – уже за кадром, а новые сначала должны понять, о чем речь, а потом выдвигать законы. Все происходит продуманно. И вообще нельзя сравнивать объемы законотворчества. Давайте еще вспомним, что в начале своей работы (1993–1995 годы) МГД принимала на каждом заседании по 500–600 законопроектов. Сейчас эти пустоты заполнены, и МГД рассматривает на заседании 10–15 законопроектов. Это не означает, что депутаты бездельничают».

Однако из Госдумы на ситуацию смотрят строго. «Налицо провал в московском законотворчестве, – комментирует депутат Госдумы Игорь Эдель. – Много людей, которые умеют управлять, но мало людей, которые умеют управлять и при этом думать. Законотворчество – дело непростое. Разбалансированность новой мэрии дала свой результат. Те люди, которые писали законопроекты, еще не начали работать на новую мэрию. Или же от их услуг отказались, не найдя им замену.

Основным «закоперщиком» в регионах действительно является исполнительная власть по аналогии с федеральным уровнем. В Госдуму основное число законопроектов тоже вносит правительство. А если оно понимает, что его закон одиозный, то призывает аффилированных депутатов внести его как бы от себя. Силами депутата и его команды трудно осилить написание законопроекта: пять человек должны перелопатить ворох существующих законов. А на исполнительную власть работают подготовленные юристы и экономисты за высокую зарплату. Выходит, депутатская функция – знакомиться с уже готовым законопроектом. Вот и получается, что если исполнительная власть ничего не предлагает, то депутатам нечего делать».

«Нам настолько «нечего делать», что приходится проводить внеочередные заседания, – возражает депутат МГД Антон Палеев. – Не надо связывать законотворчество мэрии и депутатскую работу. Бывают текущие задачи, которые решает мэрия, – тогда она вносит в Мосгордуму инициативы. А бывает вневременье, когда мэрия с задачами еще не определилась, – тогда депутаты рассматривают собственные инициативы, решают промежуточные вопросы. Кроме того, есть протесты прокурора, на которые депутаты должны реагировать в строго оговоренный срок, иначе Думе грозит роспуск. Разговоры о безделье МГД инициированы заинтересованными силами, которые мечтают попасть в ее новый состав».