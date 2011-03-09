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Пчелы ни при чем

№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Пчелы ни при чем

В конце февраля в московском Манеже была проведена 25-я ярмарка меда. Хоть и юбилейная, прошла она без обычного успеха: ее оставили без внимания в мэрии и почти совсем не заметили в СМИ.

С политическим привкусом

Сергей Собянин обошел вниманием пчеловодство еще в своей самой первой речи перед депутатами Мосгордумы до своего назначения мэром. Тогда депутат Александр Семенников задал будущему градоначальнику вопрос: «Не секрет, что в зависимости от личных пристрастий руководителя получают поддержку те или иные направления народного хозяйства, ремесел, увлечений… В Москве вокруг прежнего руководства сложилось много таких хороших начинаний – ярмарки меда, которые так любят москвичи, поддержка спорта. Во-первых, не надо ли бояться пчеловодам и спортсменам, что что-то изменится? Может, стоит оживиться охотникам, библиотекарям? Кто может рассчитывать на то, что вы разделите их интересы?» Собянин отозвался: «Вряд ли охотникам на что-то стоит рассчитывать, для этого им надо поехать в другие места. Если серьезно, занятия спортом – это один из приоритетов, который должен стоять перед правительством». О пчелах и меде кандидат на пост столичного мэра даже не упомянул.

Но в Российском национальном союзе пчеловодов были уверены, что мед нужен людям при любой власти и ярмарка пройдет как всегда успешно.Развесили 30 щитов по Москве, разместили рекламу в метро, напечатали и раздали по префектурам 1,5 тыс. плакатов. Просили мэрию помочь добавить 100 щитов и 5 растяжек, но нам отказали. Прежний мэр с этим обычно помогал, размещал наружную рекламу ярмарки меда за казенный счет.

Вместо меда мэрия решила информационно поддержать Масленицу, разместив большое количество щитов, – хоть о ней любой москвич помнит и без всякой рекламы.

«Как только сменилось руководство, у российского меда вдруг появился какой-то политический привкус, – замечает президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. – Вот пример: до Собянина я вел передачи на радио «Все о меде». Аудитория была очень большая, в прямом эфире за 30 минут задавали до 50–60 вопросов. А теперь столичный эфир стал для меня недоступен. Телеканалы «Столица» и ТВЦ даже не приняли наш рекламный ролик. Спасло метро – хотя бы там наш голос звучал громко. Материалы перед открытием дали только «Вечерняя Москва» и «Тверская, 13». Остальные черкнули пару строк, но лучше бы не писали. Придумали, что в Манеже цена на мед – 1800 рублей за килограмм. Мне кажется, это конкуренты постарались...»

Конкуренты на сладкое

Видимо, с подачи конкурентов появилась в Интернете и информация о том, что в этом году ярмарка меда вообще не состоится, а если все же и пройдет, то неизвестно, где и когда. На окончание ярмарки в Манеже указывали неверные даты.

Однако кому могли перейти дорогу мирные российские пчеловоды? Оказывается, есть ряд коммерческих организаций, закупающих дешевый мед в Китае. Уже здесь, в подмосковных цехах, его разводят, взбивают и добавляют ароматизаторы. Получается так называемый крем-мед, который стоит тем не менее как самый настоящий, а то и в три раза дороже. Вот только люди, купившие такой мед, удивляются: не хранится он, как обычный, в шкафу, закисает. Действительно, крем-мед, взбитый как сливки, надо держать только в холодильнике.

«И вот эти перекупщики ногой открывают дверь в Минсельхоз! – возмущается Арнольд Бутов. – Их замминистра принимает, а нам дверь закрыта! Мы говорим: не надо закупать мед. Российские производители вполне способны сами насытить рынок: только у нас на ярмарке своего меда было 62 вида, зачем нужна эта мешанина из Китая? Но, видно, кому-то нужна. Так, краевая дума Алтайского края приняла закон, по которому пчеловоды этого региона не имеют права продавать свой мед, а должны отдавать его на переработку! А также согласовывать с чиновниками маршрут кочевки.

Это бандитизм и предательство! Это кабала. Предприниматели хотят завозить пчел из Средней Азии или из Китая. Они генофонд наш уничтожат, заразу распространят. И главное – зачем они нужны, если и наши пчелы прекрасно справляются. Мы сами без иностранной помощи сейчас 100 тысяч тонн меда по РФ производим, а можем увеличить эту цифру и до 1 миллиона тонн. Будет спрос – поверьте, обеспечим!»

Медом не намазано

На 25-ю Всероссийскую ярмарку меда собрались 540 лучших пчеловодов из 39 регионов России: с Дальнего Востока, Южного Урала, Северного Кавказа, Поволжья, из Центральной Черноземной зоны. Каждый привез по 2–3 тонны меда. А некоторые, у кого крупные пасеки, – и до 5 тонн. По опыту прежних ярмарок пчеловоды знали – все будет продано. В прошлом году москвичи купили на такой же выставке-продаже 2190 тонн меда. А в этом удалось реализовать лишь 1250 тонн. Примерно 200 тонн осталось – хоть обратно домой вези, что для большинства пчеловодов настоящая катастрофа.

Один из постоянных покупателей меда на таких ярмарках рассказал: «Я с полным отсутствием желающих попасть в Манеж в день открытия выставки – продажи меда столкнулся впервые! Всегда была длинная-предлинная очередь. И внутри как-то пустовато: посетителей в разы меньше, чем продавцов».

Обычно за две недели ярмарки ее успевали посетить до 3 млн. человек. Появлялись официальные лица из московского руководства, работали телекамеры, журналисты. В первые дни снималось до полутора десятков телесюжетов. Но в этот раз мед средствам массовой информации разонравился – и многие москвичи так и не узнали о том, что в Манеже проводится эта ярмарка.

«Те, кто был на открытии, не могли спокойно смотреть на пребывающих в растерянности пчеловодов, – продолжает рассказ Арнольд Георгиевич. – А ведь что это за люди! Из глубинки, честные трудяги. Они не сбежали из родных мест. У них пятистенный дом, огород, пасека. Так вот благодаря нашим ярмаркам, что проходят в Москве уже десяток лет, многие из них достроили свои дома, детей побольше нарожали, а старших в вузы отправили.

Кто-то вложил деньги в какое-то другое крестьянское дело. Ведь пчеловодство – высокодоходная и быстроокупаемая отрасль, она в последние десятилетия не развалилась и способна потянуть за собой наше находящееся в упадке сельское хозяйство. И вот эти труженики собрались в центре Москвы. Не для наживы, нет. Покупатели приходят и видят разумные цены на мед высочайшего качества. Да еще и скидки. Производитель имеет право снизить цены на 10% пенсионерам и на 20% – участникам и инвалидам войны – так решил Союз пчеловодов. А сам продавец порой и 30% скидывает. Наши хозяйства в первую очередь хотят заявить о себе как о честных грамотных производителях. Для многих это не бизнес, а дело жизни, давняя семейная традиция».

Союз пчеловодов оборудовал 40 мест в павильоне №28 «Пчеловодство» на ВВЦ. Там пчеловоды будут продавать нереализованную продукцию, которая была представлена на ярмарке меда в Манеже. Следующая XXVI Всероссийская ярмарка меда запланирована в ГМЗ «Царицыно» с 1 сентября по 1 октября 2011 года.

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