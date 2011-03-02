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Аппаратные игры с детектором лжи

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Аппаратные игры с детектором лжи

В московской мэрии ходят упорные слухи, что ее чиновникам предстоит необычная аттестация. Им предложат пройти тест IQ (коэффициент интеллекта), выяснят, насколько уверенно они пользуются компьютером. Не исключено, что им также предложат пройти проверку на «детекторе лжи», чтобы проверить соответствие доходов и расходов. Чиновники-оптимисты надеются, что это несколько преждевременная первоапрельская шутка, пессимисты на всякий случай учатся проходить тесты, обманывать детектор и штудируют «Компьютер для чайников».

Полиграфомания

Слухи не рождаются на пустом месте: от нынешнего столичного руководства вполне можно ждать подобной новации. Вполне понятно желание недавно севших в свое кресло начальников выяснить, с каким же «контингентом» им предстоит работать. А заодно, пользуясь объективными вроде бы результатами тестов, слегка почистить ряды и обновить кадры. Однако является ли модный нынче тест IQ подходящим для такого отбора – вызывает некоторые сомнения.

«История учит, что с этим коэффициентом надо обращаться очень осторожно, – считает депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов. – Когда в 1945 году арестовали оставшихся в живых главных фашистских преступников, было принято решение проверить их IQ. Выяснилось,что начальник штаба верховного главнокомандования генерал Йодль и министр вооружений Германии Альберт Шпеер в умственном развитии чуть ли не слабее машинисток Геринга – во что поверить при всей неприязни к фашистам все же трудно. Или другой пример. Чарлз Дарвин, например, был тугодум, и тем не менее он выдающийся ученый. Пройти IQ достойно он бы не сумел. Дело в том, что IQ – это не качество мышления, а его скорость».

Вызывает сомнение подобная проверка московских чиновников и у лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, хоть и по другим причинам. А судьи кто? – интересуется он. «Очередная ерунда придумана в мэрии, – говорит Сергей Сергеевич. – Есть ли гарантия, что этот экзамен, или тестирование, подготовят и проведут неглупые интеллектуальные люди, технически грамотные и беспристрастные? Кроме того, очень жаль, что без таких приемов столичные руководители уже не могут оценить, на что способны их подчиненные».

На вопрос о том, кто проведет проверку, у источников в мэрии, которые, собственно, и поведали о грядущем тестировании, ответ есть. Якобы планируется создать специальное подразделение, которое займется аттестацией. На ее основании новое руководство будет делать выводы о профпригодности и квалификации подчиненных. «Как бы с этим IQ не получилось конфуза, подобно тому, что произошел после проверки чиновников нескольких регионов на знание родного языка, – предупреждает депутат МГД Инна Святенко. – Результаты тогда были неутешительные: многие госслужащие оказались абсолютно безграмотными. Что же касается полиграфа, или, как его называют, «детектора лжи», то принудительно подвергать служащего этой процедуре пока нельзя. Только после изменения законодательства».

Аргумент защиты

Виктор Илюхин, депутат Государственной думы РФ:

– Новый законопроект о применении полиграфа совсем недавно был внесен на рассмотрение в государственную думу. Пока он не принят, применять этот прибор для тестирования претендентов на вакантные должности мэрия не может. Сам кандидат на высокое кресло может согласиться на такое испытание, но, как говорится, к делу этот разговор не пришьешь. Хотя в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» использование «детектора лжи» как раз было предусмотрено. И в законе «О Службе внешней разведки» тоже. Для проверки рекрутов уже действующих ее сотрудников.

Судебная практика тоже пошла по пути использования этого прибора. Хотя мое замечание таково: выводы, которые будут получены с помощью таких тестов, мало чего стоят. Они обязательно должны быть подвергнуты специальной, профессиональной независимой экспертизе. И только после этой процедуры их можно считать доказательством в деле. А сегодня сам специалист пишет заключение о проделанной работе. Мол, я пришел к выводу – обвиняемый лукавит. Это недопустимо. Так как у нас нет своей школы этих спецов. И суду трудно понять язык графических рисунков полиграфа.

Врут и не краснеют

Проверка на полиграфе для московских чиновников наверняка гораздо более болезненная тема, чем тест IQ. «Смешно, право, рассуждать о всевозможных тестах для аппаратчиков, попавших на свои посты по протекции или с помощью семейных уз, – эмоционально отзывается о новации один из лидеров Московской партийной организации «Единой России». – Вместо такого «междусобойчика» давно уже надо проводить, согласно закону, действительно серьезный и честный конкурс за право занимать то или иное чиновничье кресло.

Пусть каждый желающий с улицы подаст заявку и пройдет настоящее тестирование с помощью независимых от правительства города специалистов. Пока этого не делается – профессиональный идиотизм в чиновничьей среде будет процветать. Основан он на социально-политическом кретинизме. То есть полном безразличии к нуждам простых людей в процессе личного обогащения».

Если с применением полиграфа действительно поголовно опросить московских чиновников об их личном движимом и недвижимом имуществе – мэр столицы рискует остаться без большей части подчиненных. А те, что останутся, вряд ли покажут высокий IQ. «И все же я был бы искренне рад, если б в мэрии начали применять полиграф, – говорит Антон Беляков, депутат Государственной думы, фракция «Справедливая Россия. – Избирателям сегодня по большому счету уже все равно, является ли чиновник расистом или националистом. Живет он с женой или с любовницей. Это уже не скандал – это рутина. А воровство и предательство еще возмущают людей. Хотя, конечно, результаты проверок, скорее всего, засекретят. Вот если бы разговоры в мэрии на интимные темы о коррупции шли в прямом эфире на Первом канале – многим, в том числе и компетентным органам, интересно было бы послушать. Кстати, такая передача на ТВ уже была. Так что можно сэкономить на покупке оборудования».

Применение полиграфа при приеме на работу широко распространено в Москве в коммерческих организациях. Массовая проверка в каком-либо государственном ведомстве уже работающих в нем сотрудников – такой практики еще не бывало. В любом случае это может делаться только с добровольного согласия человека. С другой стороны, прямой отказ чиновника «побеседовать» с полиграфом о доходах и расходах, сам по себе многое скажет аттестующим, – если мэр все же решится создать такое подразделение, а не объявит это очередной первоапрельской шуткой.

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