Археологические пятна на совести Рублевки

Строительство коттеджей на Рублевском шоссе подступило к Дунинскому городищу – археологическому памятнику железного века (его возраст 2300–2400 лет). В окрестностях городища обнаружено еще более древнее поселение, которое относят к концу бронзового века (3 тыс. лет). Для застройщиков эти цифры ничего не значат. Их волнуют другие цифры – валюта. За последние 15 лет земля на Рублевке подорожала в 20–30 раз – никакие инвестиции не дают такого дохода. Поэтому ее надо присвоить и застроить, несмотря ни на что.

Немного истории

Бассейн Москвы-реки в железном веке был заселен по тем временам очень густо – десятками тысяч человек. Они занимались земледелием и скотоводством. Основу этого этноса составляли предки угро‑финнов, также отмечено присутствие балтов. Возможно, название «Москва» (или схожее, родственное ему) существует с тех самых времен – оно досталось русским от угро‑финского населения.

Это была довольно развитая цивилизация. Она поддерживала дальние контакты – с римлянами и готами. Помимо продуктов местной культуры в москворецких городищах найдены римские монеты, готские украшения. Исчезла эта цивилизация в V–VI веках нашей эры, за 500 лет до появления здесь славян. Почему – неизвестно. Основной версией считается нашествие готов.

Прожить тысячу лет на одном месте эта народность смогла благодаря «умному» отношению к природе. Земли не истощались, животный мир не оскудевал. Например, за все это время не было нанесено никакого урона популяции бобров. А стоило здесь появиться славянам, бобры оказались истреблены.

Кладезь сведений

Ученые стали обнаруживать москворецкие городища еще в XIX веке. Но только недавно было сделано неожиданное открытие. Оказывается, городища – не самостоятельные населенные пункты, а центры больших областей. Вокруг городища располагалась система населенных пунктов – так называемых селищ. Они не укреплены валами, в отличие от городищ, поэтому их сложнее было обнаружить. Каждое селище играло внутри области свою, особую, роль. И все они были взаимосвязаны. Как функционировала такая хозяйственно-поселенческая система во главе с городищем – еще только предстоит выяснить. И в этом деле не обойтись без Дунино, которое попало под удар застройщиков.

Хотя городищ в Подмосковье немало (около 80), произведены раскопки окрестностей только двух из них – в Коломенском и в Дунине. Коломенское для исследований не годится, поскольку в Средние века эту территорию активно использовали в сельскохозяйственных целях. А Дунино по счастливой случайности было заброшено. Для археологических раскопок оно подходит идеально.

«Это кладезь информации, которая сама идет в руки, – комментирует Николай Кренке, старший научный сотрудник Института археологии РАН. – Дунино меняет наши представления о железном веке. Например, до сих пор считалось, что тогда людей не хоронили, их останки полностью уничтожали. Но вот недавно в одном из дунинских селищ было обнаружено захоронение. Сколько еще открытий нас ждет! Дунино – передовой рубеж археологической науки».

Ученый подчеркивает, что изу­чение этой цивилизации представляет особую ценность. «Неслучайно именно здесь позднее возникла опора для русского этноса и произошла концентрация власти, которая распространилась до Камчатки», – говорит Н. Кренке.

Некультурные аппетиты

«Люди железного века были свободны в выборе территории и выбирали лучшее, – продолжает археолог. – По прошествии тысячелетий москворецкие земли по-прежнему пользуются спросом. Поэтому возникновение конфликта между нашим временем и железным веком закономерно».

Действительно, городища нередко застраивают дачами. Так произошло в Усове, Барвихе, на Николиной Горе. Четыре года назад министр Сергей Шойгу ликвидировал городище на своей даче в Знаменском.

«Прогнозы насчет Дунино – пессимистические, – говорит депутат Госдумы Олег Куликов. – Когда в противоборство вступают культурные ценности и деньги, деньги побеждают. Тем более рублевские деньги, подкрепленные административным и правовым ресурсом. Эти земли очень нужны так называемой элите, поскольку повышают ее статус. Чистая природа, заповедные места… В первые годы советской власти здесь были дачи Сталина и Горького. Сейчас на Рублевке жить не так удобно из-за пробок, но имидж для этих людей важнее. Как большой «Мерседес» или джип: ездить неудобно, но зато как солидно!»

Нашествие «рублевцев»

Впервые вопрос о сохранении Дунина встал 10 лет назад. С тех пор застройщики подбираются к нему все ближе и теперь подошли вплотную. По их мнению, археологи должны довольствоваться тем, что охранными зонами объявлены непосредственно места раскопок. Эти «пятна», так уж и быть, не тронут. А между ними строить никто не запрещал. Изучайте то, что уже раскопали, – и хватит с вас!

Пока еще непоправимое не случилось, этот процесс можно остановить. Дунино должны признать заповедником – целиком и полностью. Иначе нашествие «рублевцев» уничтожит то, что не уничтожило даже нашествие готов.