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Археологические пятна на совести Рублевки

Под дачами чиновников и нуворишей погибают памятники железного века

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Археологические пятна на совести Рублевки

Строительство коттеджей на Рублевском шоссе подступило к Дунинскому городищу – археологическому памятнику железного века (его возраст 2300–2400 лет). В окрестностях городища обнаружено еще более древнее поселение, которое относят к концу бронзового века (3 тыс. лет). Для застройщиков эти цифры ничего не значат. Их волнуют другие цифры – валюта. За последние 15 лет земля на Рублевке подорожала в 20–30 раз – никакие инвестиции не дают такого дохода. Поэтому ее надо присвоить и застроить, несмотря ни на что.

Немного истории

Бассейн Москвы-реки в железном веке был заселен по тем временам очень густо – десятками тысяч человек. Они занимались земледелием и скотоводством. Основу этого этноса составляли предки угро‑финнов, также отмечено присутствие балтов. Возможно, название «Москва» (или схожее, родственное ему) существует с тех самых времен – оно досталось русским от угро‑финского населения.

Это была довольно развитая цивилизация. Она поддерживала дальние контакты – с римлянами и готами. Помимо продуктов местной культуры в москворецких городищах найдены римские монеты, готские украшения. Исчезла эта цивилизация в V–VI веках нашей эры, за 500 лет до появления здесь славян. Почему – неизвестно. Основной версией считается нашествие готов.

Прожить тысячу лет на одном месте эта народность смогла благодаря «умному» отношению к природе. Земли не истощались, животный мир не оскудевал. Например, за все это время не было нанесено никакого урона популяции бобров. А стоило здесь появиться славянам, бобры оказались истреблены.

Кладезь сведений

Ученые стали обнаруживать москворецкие городища еще в XIX веке. Но только недавно было сделано неожиданное открытие. Оказывается, городища – не самостоятельные населенные пункты, а центры больших областей. Вокруг городища располагалась система населенных пунктов – так называемых селищ. Они не укреплены валами, в отличие от городищ, поэтому их сложнее было обнаружить. Каждое селище играло внутри области свою, особую, роль. И все они были взаимосвязаны. Как функционировала такая хозяйственно-поселенческая система во главе с городищем – еще только предстоит выяснить. И в этом деле не обойтись без Дунино, которое попало под удар застройщиков.

Хотя городищ в Подмосковье немало (около 80), произведены раскопки окрестностей только двух из них – в Коломенском и в Дунине. Коломенское для исследований не годится, поскольку в Средние века эту территорию активно использовали в сельскохозяйственных целях. А Дунино по счастливой случайности было заброшено. Для археологических раскопок оно подходит идеально.

«Это кладезь информации, которая сама идет в руки, – комментирует Николай Кренке, старший научный сотрудник Института археологии РАН. – Дунино меняет наши представления о железном веке. Например, до сих пор считалось, что тогда людей не хоронили, их останки полностью уничтожали. Но вот недавно в одном из дунинских селищ было обнаружено захоронение. Сколько еще открытий нас ждет! Дунино – передовой рубеж археологической науки».

Ученый подчеркивает, что изу­чение этой цивилизации представляет особую ценность. «Неслучайно именно здесь позднее возникла опора для русского этноса и произошла концентрация власти, которая распространилась до Камчатки», – говорит Н. Кренке.

Некультурные аппетиты

«Люди железного века были свободны в выборе территории и выбирали лучшее, – продолжает археолог. – По прошествии тысячелетий москворецкие земли по-прежнему пользуются спросом. Поэтому возникновение конфликта между нашим временем и железным веком закономерно».

Действительно, городища нередко застраивают дачами. Так произошло в Усове, Барвихе, на Николиной Горе. Четыре года назад министр Сергей Шойгу ликвидировал городище на своей даче в Знаменском.

«Прогнозы насчет Дунино – пессимистические, – говорит депутат Госдумы Олег Куликов. – Когда в противоборство вступают культурные ценности и деньги, деньги побеждают. Тем более рублевские деньги, подкрепленные административным и правовым ресурсом. Эти земли очень нужны так называемой элите, поскольку повышают ее статус. Чистая природа, заповедные места… В первые годы советской власти здесь были дачи Сталина и Горького. Сейчас на Рублевке жить не так удобно из-за пробок, но имидж для этих людей важнее. Как большой «Мерседес» или джип: ездить неудобно, но зато как солидно!»

Нашествие «рублевцев»

Впервые вопрос о сохранении Дунина встал 10 лет назад. С тех пор застройщики подбираются к нему все ближе и теперь подошли вплотную. По их мнению, археологи должны довольствоваться тем, что охранными зонами объявлены непосредственно места раскопок. Эти «пятна», так уж и быть, не тронут. А между ними строить никто не запрещал. Изучайте то, что уже раскопали, – и хватит с вас!

Пока еще непоправимое не случилось, этот процесс можно остановить. Дунино должны признать заповедником – целиком и полностью. Иначе нашествие «рублевцев» уничтожит то, что не уничтожило даже нашествие готов.

Дополнительный аргумент

Один из дунинских археологических объектов датируется бронзовым веком. Эта эпоха, предшествующая железному веку, почти не изучена, ученые только-только зацепились за нее. В Подмосковье всего лишь два таких памятника, причем дунинский объект из этих двух – лучший. Основная информация о бронзовом веке берется из него. Отдельно это поселение существовать не могло – значит, рядом есть другие, и раскопки в Дунино необходимо продолжать. Изучение эпохи бронзы могло бы прояснить, каковы истоки многочисленных москворецких поселений железного века. Вопрос крайне туманен. До сих пор кажется, что они появились как черт из табакерки…

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