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Мэр включил климат-контроль

С. Собянин обещает избавить горожан от духоты в квартирах

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Ольга ОКУНЕВА ]

Мэр включил климат-контроль

Разобраться с погодой в домах москвичей решил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, во время февральских заморозков в городских квартирах были настоящие тропики. Москвичи жаловались на раскаленные батареи и вспоминали удушливую жару прошлого лета. Вывод мэра был однозначен: нужно отрегулировать тепловую сеть в столице, проще говоря, топить надо меньше.

Вообще-то диапазон температур в домах не только москвичей, но и россиян в целом установлен федеральным законом. С полуночи до 5 утра в квартире должно быть не меньше 15 градусов тепла, днем 18–22. Если ниже – возникает риск для здоровья, выше – деньги улетают в форточку.

Сами виноваты

В Московской объединенной энергетической компании в ответ на упреки мэра в перегреве разводят руками: топят в столице по федеральным нормативам. Меньше просто нельзя – это нарушение закона. А если кому-то и жарко, то виноваты сами жильцы. «Люди меняют батареи, переоборудуют внутридомовые коммуникации, не принимая в расчет изначальные проектные решения, – пояснили в МОЭК. – Большая проблема – капитальный ремонт домов. Он включает утепление фасадов, установку стеклопакетов. При этом не учитывается изменение теплого баланса зданий. Оттого в квартирах бывает так жарко». Решать проблему централизованно нет необходимости, считают энергетики. Нужно отдать ее на откуп управляющим компаниям.

Впрочем, для разгоряченных москвичей МОЭК открыла «горячую линию». Энергетики обещают проверить настройки на центральном тепловом пункте, обогревающем дом, из которого поступил сигнал. Если на ЦТП все исправно, они свяжутся с управляющей компанией. Ее сотрудники наладят работу внутридомового оборудования. Не бесплатно, разумеется.

Температура – средняя по больнице

Тем не менее проблема комплексная, убеждены специалисты. Система отопления в Москве рассчитана на «самого дальнего потребителя», то есть на жильцов высоких этажей. Чтобы им было тепло, жителям этажей пониже должно быть жарко. «Беда в том, что система отопления в Москве работает на общих допотопных механизмах. Расчеты делаются на год, без учета индивидуальной особенности дома, его удаленности от ТЭЦ, высоты дома, количества квартир, – полагает Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт направления городского хозяйства Института экономики города. – Таким образом, средняя по палате температура – в пределах нормы. А на деле в одних домах жильцы мерзнут, в других жалуются на жару и открывают форточки».

Каждому свое

Чтобы было ни жарко, ни холодно, систему нужно полностью переоборудовать, полагают в Институте экономики города. Ее основой должны стать так называемые индивидуальные тепловые пункты – счетчики и регулировщики тепла.

«Достаточно поставить механизм автоматического регулирования. Его врезают в отопительную трубу и программируют комфортную температуру, – полагает Алексей Леонов, главный инженер компании, занимающейся управлением и эксплуатацией недвижимости. – В зависимости от погоды на улице механизм открывает или прикрывает клапан подачи горячей воды и тепла в дом. В результате жильцы получают именно то количество тепла, которое им нужно. Наладчику остается только проверять перед началом сезона настройки автомата, температурный график. Такая система отопления, безусловно, выгодна потребителю».

Но, увы, невыгодна энергетикам. «Поскольку потребление тепла тут же уменьшится, уменьшатся и счета по коммунальным услугам», – говорит Дмитрий Гордеев. Поэтому рассчитывать на централизованное решение проблемы не приходится. Ставьте приборы, но за свой счет.

Кстати, деньги за отопление улетают не только в форточку, но и в трубу. «Общегородские коммуникации крайне изношены и требуют не ремонта, а полной замены, – считает Дмитрий Гордеев. – На тот же пластик, например, который не требует ежегодной профилактики, ремонта и без труда доставляет и горячую, и холодную воду». Именно с решения этой задачи стоит начать мэру, если он всерьез решил сделать климат в домах москвичей комфортным.

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