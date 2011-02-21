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По остывшему следу «Норд-Оста»

№ 7(248) от 22.02.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

По остывшему следу «Норд-Оста»

Вскоре возобновится расследование теракта на Дубровке. Бывшие заложники утверждают: четверо террористов смогли уйти, унеся с собой оружие и средства связи. Пострадавшие, что остались в живых, все еще надеятся получить хоть какую-либо помощь от государства. Спустя почти десять лет после трагедии прокуратура Москвы решила наконец прислушаться к их словам.

Помогли инопланетяне?

Среди всех московских терактов тот, что произошел на Дубровке в 2002 году, остается самым дерзким и жестоким. Террористы захватили театральный центр, где шел мюзикл «Норд-Ост», взяли в заложники всех, кто там находился, и заминировали здание. Только на четвертый день власти решились на штурм, используя усыпляющий газ.

В результате погибли 129 человек, пострадали свыше 700. Все захватчики, по официальной версии, убиты. Уголовное дело в связи с их смертью быстро закрыли. Единственный, кто оказался на скамье подсудимых и получил восемь с половиной лет за пособничество, – некий Заурбек Талхигов, по мобильному телефону сообщавший своим подельникам о действиях силовиков.

Однако выжившие из числа заложников утверждают: отдельные террористы все-таки смогли уйти. Их не оказалось среди трупов. Не нашлось и части оружия, наличие которого доказала баллистическая экспертиза. Исчезли также средства спутниковой связи и компьютер боевиков. С требованием расследовать эти факты пострадавшие обращались в прокуратуру и следственный комитет в течение всех прошедших лет. Прислушались к ним только сейчас.

По утверждению тех, кто освобождал заложников, – никто из бандитов уйти не мог. «Разве только с помощью инопланетян», – говорят они. И усыпляющий газ отчасти сделал свое дело. Но кто-то из террористов все же не спал, поэтому огневое столкновение стало неизбежным. И штурмовая группа вынуждена была вступить в бой.

О том, что происходило на Дубровке, могли бы, со своей стороны, рассказать захваченные живыми боевики. Но таковых не осталось: уничтожили даже тех, кто на момент штурма находился в бессознательном состоянии. «Зачем было всех добивать? – недоумевает адвокат Владимир Жеребенков. – Я понимаю: смертниц там застрелили, потому что они оказались заминированы. А мужики-то были без поясов! Так, казалось бы, оставьте одного или двоих и получите оперативную информацию для расследования! Но почему-то уничтожили всех до одного из числа тех, кто был на этот момент в здании театра.

Наградили и забыли

Участников операции государство отблагодарило щедро. Многим дали квартиры, награды, поощрили материально. И это, безусловно, заслуженно, но случались и казусы. Так, звание Героя России получили действующий тогда генпрокурор Устинов и гражданский химик, который привез газ на Дубровку. Это объясняют тем, что власть после штурма была в полной эйфории. Все свои действия она рассматривала как окончательную победу.

Открытым остается вопрос: можно ли считать победой спецоперацию, по результатам которой погибли 129 человек? И вместо того чтобы раздавать награды, не следовало ли бы вначале наказать виновных – тех, кто обязан был предотвратить теракт еще на стадии его планирования и подготовки?

Справедливости ради надо сказать, что по делу о теракте на Дубровке была наказана большая группа сотрудников паспортно-визовых служб. Они в нарушение закона выдали террористам новые документы. Больше никаких оргвыводов в отношении тех, кто обязан обеспечивать безопасность москвичей и гостей столицы, сделано не было.

Пребывающие в эйфории власти быстро забыли, что несколько десятков боевиков каким-то образом добралась до центра города. Они без проблем преодолели две тысячи километров с огромным количеством взрывчатки и оружия. Спокойно жили в непосредственной близости от театрального центра, чтобы в нужный момент сгруппироваться и захватить его.

Никого из силовиков не спросили за отсутствие агентурной работы. Никто не потревожил гаишников, что отворачивались на пикетах от проходивших мимо машин со смертоносным грузом.

Интересно было бы посмотреть на послужной список тех, чье бездействие сделало возможным ту трагедию. Не исключено, те же самые люди «проспали», скажем, теракт в «Домодедове».

Выявить и наказать ответственных лиц, которые допустили произошедшее на Дубровке, чтобы подобное не повторилось, с самого начала требовали пострадавшие в том теракте. Но в этом направлении расследование не собираются проводить и сейчас. А теракты тем временем стали в Москве едва ли не нормой жизни.

Религиозный аргумент

Чтобы бороться с терроризмом, надо выявлять причины, по которым совсем еще молодые люди готовы умирать, унося жизни невинных. Одна из них – насаждение на Северном Кавказе ислама ваххабитского толка. Но федеральные власти этого словно не замечают. С середины 80-х мальчиков из Дагестана стали отправлять в медресе в Саудовскую Аравию, где ваххабизм является государственной религией. Возвращались они уже подкованными ваххабитами, распространяя учение в этом регионе. А ведь ислам здесь приняли чуть больше ста лет назад, глубоких исторических корней у него нет. Тем не менее сейчас, в начале XXI века, в Дагестане уже имеется множество ваххабитских сел. Федеральным властям нужно срочно принимать меры, чтобы остановить рекрутирование северокавказской молодежи радикальными исламистами.

Газ засекречен

Жалобы пострадавших в прокуратуру касаются и тех, кто мог, но не объяснил врачам, как помочь пострадавшим от газа.

«Пусть спустя годы, но общественность обязана разобраться, что послужило причиной массового отравления людей в зале и кто за это в ответе, – настаивает депутат ГД Владимир Черешнев (фракция «Справедливая Россия»). – До сих пор остается множество вопросов. Насколько правомерно и обосновано было применение «усыпляющего газа»? Не было ли передозировки? Какие применялись антидоты и применялись ли вообще? Специальной комиссии надо проверить также, насколько квалифицированно проводились первая помощь и дальнейшая реабилитация пострадавших. Всем оставшимся в живых заложникам надо незамедлительно помочь материально и медикаментозно».

Последствия от применения усыпляющего средства до сих пор сказываются на здоровье пострадавших. Многие из них остались инвалидами и, как могут, лечатся от осложнений. А врачи до сих пор не могут квалифицированно им помочь, поскольку спецслужбы отказываются рассекречивать формулу примененного средства. Говорят, оно запрещено Женевской конвенцией, и поэтому «светить» его власти не могут. А жертвы между тем продолжают страдать. Но это, похоже, мало кого волнует.

«Судьба конкретных людей вообще заботит нашу власть в последнюю очередь, – считает Владимир Жеребенков.  Что уж говорить о теракте на Дубровке, если в моргах до сих пор лежат неопознанные останки жертв взрыва дома на улице Гурьянова в 1999 году. Денег, понимаете ли, не могут найти на экспертизу ДНК, чтобы определить наконец, кто это на самом деле, и похоронить людей с достоинством».

Затишье до теракта

О терактах у нас вообще принято забывать. Может, новое расследование нарушит эту практику. А пока внезапная инспекция Киевского вокзала президентом показала: органы безопасности успели забыть уже и о недавнем взрыве в «Домодедове». Или о другом случае накануне Нового года в Кузьминках, где с удобством обжились террористы. Только случайный подрыв смертницы помешал ей выйти в качестве живой бомбы в праздничную ночь на Красную площадь. Антитеррористический центр тоже оказался не в курсе. Расходы на его содержание растут, но как он себя проявляет?

Слабо, судя по результатам, ведется агентурная и оперативная работа в диаспорах. Между тем только азербайджанцев в Москве около миллиона человек. В столице работают десятки тысяч узбеков и таджиков. И не секрет: множество тяжких преступлений совершается именно мигрантами. На Северном Кавказе растет молодежь, зараженная ваххабизмом. Она беспрепятственно приезжает в Москву. Остановить боевиков может не повсеместная установка газоанализаторов и рамок металлодетекторов – а комплекс адекватных мер, разрабатывать которые необходимо. В том числе основываясь на опыте терактов, увы, уже совершенных.

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