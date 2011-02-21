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Сергей Собянин разыграл бюджет

1,5 млрд. рублей выделят в текущем году на ремонт театров

№ 7(248) от 22.02.2011 [«Аргументы Недели », Маргарита ВЕРЕТЕННИКОВА ]

Сергей Собянин разыграл бюджет

Московские власти потратят в 2011 г. беспрецедентную сумму на развитие театров. Это больше, чем выделялось из столичного бюджета на такие цели за предыдущие пять лет. Изначально театрам хотели дать только 700 млн. рублей. Но неожиданно расщедрился мэр Сергей Собянин и добавил еще 800 миллионов. Чиновники утверждают, что большая часть денег пойдет на капремонт театров. Не обойдет культурную сферу и модная нынче забота о безопасности. Театры, как и вокзалы, планируется в массовом порядке оснастить рамками-металлоискателями.

Открыли кошелек

Впрочем, пока театры о гигантских суммах, выделенных в этом году на их материально-техническое оснащение, знают только из СМИ. Директор Московского театра им. М.Н. Ермоловой Марк Гурвич рассказал, что никаких официальных бумаг от Департамента культуры насчет финансовых вливаний не поступало. «Как только нас спросят – мы не утаим свои нужды, – пообещал он. – В первую очередь хотелось бы закончить реставрацию одного из наших помещений, чтобы открыть новый малый зал».

«Пока рано говорить о том, сколько денег получит тот или иной театр, – пояснила руководитель пресс-службы Департамента культуры Москвы Ирина Аверкиева. – Мы сейчас активно ведем расчеты. Правительство будет обсуждать этот вопрос 15 марта».

Между тем на сайте столичного Департамента культуры размещен План мероприятий по развитию сферы культуры г. Москвы на 2011–2013 годы. В нем есть некоторые цифры. Правда, без учета «подарка» от Собянина. Предполагалось, что на капремонт театров в 2011 г. будет потрачено порядка 290 млн. рублей. Еще около 650 млн. стоит в плане на 2012–2013 годы. Активное обновление ждет, как минимум, 21 московский театр. Среди них – Театр на Таганке, Ленком, Театр им. Пушкина, Театр оперетты. Больше всего денег – 284 млн. руб. – планируется за три года потратить на театр «Эрмитаж», которому, по утверждению Департамента культуры, требуются срочные аварийные работы. Теперь же, когда московское правительство заявило о миллиардных инвестициях, театры могут ожидать еще более широкую поддержку.

Дополнительный аргумент

Есть опасения, что выделенные на ремонт театров 1,5 млрд. руб. пойдут в первую очередь на скандальные реконструкции. Все еще не решена судьба здания театра «Геликон-опера» на Большой Никитской. Начавшаяся реконструкция усадьбы Глебовых – Стрешневых – Шаховских, которую хотели приспособить под нужды театра, вызвала яростный протест общественных организаций. Они выступили против сноса старинного флигеля и нового строительства в усадьбе. В октябре 2010 г. московские власти приостановили реконструкцию на неопределенный срок. Общественный совет по этому вопросу несколько раз переносился, и окончательного решения до сих пор нет. Очевидно, что «Геликон-опере» нужно здание. Но зачем огромному театру «втискиваться» в небольшую историческую усадьбу, тем самым фактически ее разрушая?

«Долгоиграющие» планы

Между тем находиться в плане на капремонт – вовсе не значит его получить. «Мы стоим в плане уже шесть лет, но нет еще даже проекта, – сетует замдиректора Московского государственного академического театра оперетты Николай Руделев. – Причем речь идет не просто о ремонте, а о реставрации и реконструкции. Наше здание является памятником культуры, поэтому любые действия мы обязаны согласовать с Москомнаследием».

Основная загвоздка состоит в том, что театру попросту некуда переехать на время ремонта. Свободные помещения со зрительным залом на 1600 человек в Москве найти очень трудно. «В Парке Горького обещают выделить место под строительство парка искусств. Инвесторы вроде бы уже есть, – говорит Н. Руделев. – Как только площадка будет готова, мы сможем на три года туда переехать. Пока же надеемся только на поддерживающий ремонт – заделка трещин, обновление облупившейся краски. К лету рассчитываем поставить в зрительный зал кондиционеры. А то в прошлогоднюю жару нашим поклонникам пришлось сильно помучиться, когда температура в зале достигала 35 градусов».

Перефинансирование

По словам члена президиума Общественного совета при главном архитекторе Москвы Алексея Клименко, выделение бешеных денег на ремонт театров говорит о том, что мэр С. Собянин «осваивает» бюджет «методом тыка». «Это не значит, будто театры находятся в плачевном состоянии, – уверен эксперт. – Просто кто-то вовремя подошел к мэру и указал ему пальцем в их сторону».

При общем недофинансировании культуры в стране (этой сфере, по утверждению главы Минкульта Александра Авдеева, не хватает, как минимум, 100 млрд. руб. бюджетных денег) московские театры живут неплохо. Им в отличие от провинциальных стабильно выделяют деньги на ремонт; из средств Департамента культуры выплачивают зарплаты сотрудникам и компенсируют расходы на коммунальные услуги. Настолько ли важны сегодня проблемы театров, чтобы вкладывать в них дополнительные миллиарды?

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