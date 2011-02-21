Коттедж на окраине жизни

Недавно заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Людмила Швецова заявила о приостановке городской программы строительства коттеджей для семей с пятью и более детьми. При этом в успешную реализацию проекта верят, похоже, исключительно чиновники. Многие из тех, кто годами мучился с детьми в коммуналках и общежитиях, коттеджи так и не получили. Зато в некоторых домах поселились люди, которые под категорию нуждающихся явно не попадают.

Идея строить коттеджи для больших семей созрела в правительстве Москвы в конце 2006 года. Во всех округах, кроме Центрального, были выделены земельные участки. Кстати, уже тогда правительство Москвы попыталось сэкономить. Поселки спроектировали в основном там, где отказались работать коммерческие застройщики – в Лианозове, Бутове, Солнцеве, Митине и других «резервациях» за МКАД. Единственным престижным участком стала территория в проезде Березовой Рощи близ Ходынского поля. Многодетные не капризничали: было бы жилье!

В течение всего 2007 г. (кстати, объявленного в Москве Годом ребенка) столичные чиновники появлялись на стройплощадках едва ли не чаще строителей. И обещали в ближайшее время выдать столичным «многодеткам» ордера на заселение. В середине 2008 г. долгожданное распределение жилплощади началось. И моментально стало поводом для недоумения: счастливыми новоселами не всегда становились те, кто действительно нуждался в улучшении жилищных условий.

«Наша организация предложила свою помощь в формировании очереди и распределении коттеджей: мы хорошо знаем ситуацию и лично знакомы с большинством нуждающихся, – рассказывает Татьяна Боровикова, руководитель межрегиональной организации «Много деток – хорошо!». – Нам отказали. И стали раздавать дома на закрытых заседаниях жилкомиссий, руководствуясь непонятными принципами».

По словам Боровиковой, наличие пятерых детей в семье, где младшему еще нет восемнадцати, в некоторых случаях стало единственным и абсолютным критерием, применение которого доходило до абсурда. Порой в расчет не брали ни материальное положение, ни время нахождения на очереди. Для одной семьи с восемью детьми получение коттеджа стало приятной неожиданностью: они недавно закончили возведение собственного дома близ МКАД в дополнение к городской квартире. Но от подарка, естественно, не отказались. В поселке в Северном округе в одном из домов поселилась семья выходцев из некой южной республики, едва говорящих по-русски. По слухам, дети уже успели рассказать друзьям, что у их папы – несколько квартир в Москве.

«Эта семья довольно странная, – поделилась с корреспондентом «АН» жительница поселка. – Живут они замкнуто, с соседями почти не общаются. Детей у них не то пять, не то шесть. Но жители поселка регулярно видят только троих. При этом их дом – самый большой из всех. Когда мы только выбирали коттеджи, на этот дом велели не претендовать: мол, там уже занято».

Еще интереснее обстоят дела в Лианозове. Там в двух домах живут три цыганские семьи. По словам жителей поселка, летом уютная территория поселка превращается в табор: население домов «на сезон» увеличивается едва ли не вдвое. Письма в управу, префектуру, в правительство Москвы ничего не дают.

На фоне благополучия отдельных семей огромному количеству столичных «многодеток» правительство Москвы в предоставлении коттеджа отказало. Например, семье Юлии Дудко, воспитывающей пятерых детей. В 2009 г. маме выдали смотровой ордер на дом в поселке Малино в Зеленограде. По словам Юлии, смотреть новое жилье поехали всей толпой. Шестикомнатный коттедж после съемной квартиры казался раем. Дети выбрали себе комнаты, наперебой предлагали варианты обстановки. Однако через некоторое время ордер… забрали назад!

«Как раз в это время оказалось, что мне возвращают в собственность однокомнатную квартиру, которую я приобрела в 2004 году, но в результате мошеннических махинаций впоследствии лишилась права собственности, – рассказывает Юлия. – В департаменте сочли – жилье у меня есть. Так что коттеджа не будет, хотя я активно помогаю другим многодетным. Департаменту на это наплевать».

Одновременно с заявлением о прекращении строительства коттеджей Людмила Швецова отметила: от решения «многодетных» проблем столица не отказывается. В правительстве Москвы собираются разрабатывать новые программы такого рода. Однако обещанного, как известно, три года ждут…