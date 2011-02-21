Бесформенная реформа

На реформу московского здравоохранения в 2011–2012 гг. будет выделено 100 млрд. рублей (по 50 млрд. из федерального и регионального бюджетов). Главная ее задача – приобрести современное оборудование и тем самым сократить в два раза сроки пребывания людей в больницах за счет амбулаторного обследования. «Это хорошо. Но этого мало», – считают эксперты.

«Москва находится в лучшем положении, чем регионы. И федеральные средства было бы логично потратить не на Москву. Поэтому федералы выделили столице деньги только на условиях паритетного софинансирования, – говорит Кирилл Данишевский, руководитель Общества специалистов доказательной медицины. – Почти все медцентры страны – в Москве. Эскулапов на душу населения здесь в 2–3 раза больше, чем в Европе. Другое дело, что при избытке врачей в коммерческом секторе (гинекологов, стоматологов) здесь острый недостаток в государственном секторе (тех же стоматологов, участковых). Зарплата врача в Москве больше, чем в регионах (в столице она выше средней на 45%, а в регионах – на 10% ниже средней. – Ред.). Но дороговизна столичной жизни нивелирует это преимущество. Зарплата позволяет медику заработать в год лишь на один квадратный метр московского жилья. Он вынужден частично или полностью работать в коммерческом секторе, и в итоге бедные слои населения не имеют доступа к качественной медицинской помощи».

Дополнительный аргумент В рамках реформы в Москве с 1 апреля заработает неотложка. «Ее отличие от «скорой» в том, что это – помощь на дому, служба при поликлинике. Она не ездит на вызовы с улицы, – поясняет Аркадий Верткин, президент Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи. – Это нововведение снизит нагрузку на «скорую», избавит ее от «пустых» вызовов. К тому же поликлиника хорошо знает болезни пациентов на своем участке. Пусть она и оказывает помощь на дому своим больным, у которых время от времени происходят обострения и которые не нуждаются в госпитализации. Остается довести уровень грамотности врачей в поликлинике до знания вопросов неотложной помощи. Потому что в ней все-таки есть элемент экстренности, к которой они не привычны». Во всей России служба неотложной помощи при поликлиниках действует только в Санкт-Петербурге. В Москве она существовала в 90-е годы, но недолго: ликвидирована из-за нехватки финансирования.

Траты на здравоохранение не должны быть разовыми, оно нуждается в постоянном финансировании, – уверена председатель Ассоциации медицинских обществ по качеству Гузель Улумбекова. Москва имеет внутренний региональный продукт выше, чем средний аналогичный показатель (ВВП) по США и странам ЕС. А тратит на здравоохранение из государственных источников всего 1,8% от ВРП. В то время как страны с развитой рыночной экономикой – не менее 6,5% от ВВП. «Московское правительство может и должно расходовать больше на бесплатную медицину, как минимум, в три раза, – утверждает эксперт. – Сокращение сроков пребывания пациента на больничной койке – это решение лишь одной важной, но не первоочередной проблемы московского здравоохранения. В том, что мы услышали о программе реформы, – ни слова о ликвидации дефицита врачей в государственном секторе (особенно в поликлиниках). Ни слова об их квалификации и путях ее повышения. Ни слова о лекарственном обеспечении в амбулаторных условиях, о производственной медицине, о профилактике. А именно эти направления наиболее экономически эффективны для улучшения здоровья населения – о чем, кстати, говорил С. Собянин.

Бесплатные лекарства должны быть доступны не только инвалидам, но и всем работающим гражданам, пенсионерам, детям. Именно это позволит сократить попадание больных на дорогостоящие койки. Надо также усилить госконтроль за безопасностью пациентов путем развития системы лицензирования больниц, поликлиник и превратить ее в обязательную аккредитацию. Установить жесткие и объективные критерии эффективности работы чиновников в здравоохранении и сделать эти результаты публичными в ежегодных отчетах. Объяснить отстранившимся от данной проблемы московским работодателям, что им выгодно вкладывать деньги в здоровье сотрудников, в производственную медицину. Наконец, прежде всего нужно повысить зарплату врачей, их мотивацию и квалификацию. Сделать помощь в поликлиниках реально доступной и качественной, устранить неофициальные платежи».

«Мотивация врача – это ключевой момент. Платить ему надо не просто так, а за достижение конкретных результатов, – отмечает К. Данишевский. – Сейчас врач финансово не мотивирован вылечить пациента, совсем наоборот. Он ориентирован на то, чтобы дольше (а не лучше!) лечить. Чем дольше лечение, тем больше денег получает больница. Конечно, денежная мотивация не является для врача единственной. Но семью-то кормить надо! Кстати, эти искаженные финансовые стимулы помешают больницам сократить сроки лечения, какое замечательное оборудование им ни предоставь. Потому что лечебное учреждение получает деньги на заполненные койки. Причем выгодно держать выздоровевших пациентов, а не набирать новых – поскольку выздоровевшие обходятся стационару дешевле».

Председатель комитета по медицине Московской ассоциации предпринимателей Андрей Лобанов смотрит на реформу оптимистичнее: «Новый начальник Департамента здравоохранения Леонид Печатников много проработал в коммерческой медицине. И прекрасно понимает механизмы финансовой мотивации. Конечно, за год-два он ситуацию не исправит. Но за три–пять лет это вполне реально».