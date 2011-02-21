Щит и мечеть

На днях председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что новая мечеть в столице обязательно должна быть построена. Не в Текстильщиках – так в другом месте, которое не вызовет протесты граждан. Это высказывание вновь обострило полемику вокруг возведения мечетей в Москве. В частности, вокруг новой мечети на Олимпийском проспекте. Сейчас ее строительство остановлено на неопределенный срок: по словам специалистов, здание может рухнуть в любой момент.

Стройка на «двойку»

Возвести новую соборную мечеть в столице городские власти решили в 2005 году. Место выбрали в двух шагах от ныне действующей. Автором проекта стал архитектор Ильяс Тажиев, под началом которого строились мечети в различных регионах страны. В течение почти пяти лет все шло своим чередом. Однако в середине прошлого года разразился громкий скандал.

«Я заметил, что строительство идет вовсе не по тому проекту, который мною предложен, – рассказал Ильяс Ибрагимович в интервью «АН». – Когда начал разбираться, выяснилось: доступа к документам у меня нет, поскольку к проекту я по непонятным причинам с некоторых пор не имею отношения. В дело вмешались мои коллеги-инженеры, сумевшие раздобыть перечень изменений и провести техническую экспертизу на стройке. Через некоторое время их с объекта тоже убрали».

Список обнаруженных нарушений заставляет содрогнуться. Колонны и стены отклонились от расчетных показателей на 10–15 сантиметров при предельной норме в 15 миллиметров. Кроме того, проект обновили так, что здание становится беззащитным перед акустическими воздействиями. Когда несколько тысяч человек начнут возносить хвалу Аллаху, на них может рухнуть купол! Поднятый инженерами и мусульманской общественностью шум сделал свое дело: осенью работы на объекте были приостановлены. Дата их возобновления пока неизвестна. По словам специалистов, решение надо принимать как можно скорее.

«Выход только один: немедленно искать деньги и устранять недоделки, – констатирует И. Тажиев. – Сейчас бетонный каркас продолжает разрушаться под воздействием погоды. Через полгода наступит «точка невозврата», когда здание легче будет снести, чем качественно достроить. Надеюсь, до этого все-таки не дойдет».

Сносить или помиловать?

Одновременно с дискуссиями вокруг строящейся мечети не утихают и споры о судьбе старой. В начале строительства, в 2005 г., здание предполагалось снести. Спустя три года в Москомнаследии решили сохранить здание, причислив его к памятникам истории и культуры. Еще через год решение поменялось: статус постановили не давать, а мечеть все-таки разрушить. Однако на ее защиту поднялись и мусульмане, и общественники, ратующие за сохранение исторического наследия.

«Оппоненты говорят, что мечеть якобы неправильно ориентирована по отношению к священному камню Кааба, – говорит юрист Айнур Сибгатуллин, праправнук Салиха Ерзина – татарского купца, на средства которого в 1904 г. было возведено здание. – На мой взгляд, это несущественно. Для того чтобы все встало на свои места, можно просто перенаправить молельные коврики».

«Мечеть на проспекте Мира – частица истории Москвы, – комментирует Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор». – Татары, испокон века живущие в столице, имеют полное право на сохранение своих архитектурных памятников. Если городские власти не прислушаются к разумным доводам, мы предпримем решительные меры. Кроме того, после столкновений на Манежной площади вероятность конфликтов на национальной почве высока как никогда. Столице явно не нужен новый очаг напряжения».

Молитва на тротуаре

Даже если новая мечеть все-таки будет достроена, проблем на религиозной почве в столице не убавится. Москвичам, которые живут рядом с уже действующими мечетями, прекрасно знакомы все «прелести» такого соседства. Например, два раза в год, во время главных мусульманских праздников, на улицах близ Центральной мечети на несколько часов с утра полностью перекрывается движение транспорта. Молящиеся, стоя на коленях, располагаются на проезжей части и тротуарах буквально плечом к плечу.

«Главное – успеть пробраться к метро до окончания молитвы, – поделилась опытом Галина Кононова, живущая в 10 минутах хода от мечети. – Когда тысячи «детей Аллаха» подымаются с колен и идут к станции, автомобильное движение встает. Расстояние, которое в обычное время легко одолеть за 15 минут, не удается пройти и за час. При этом притиснутые друг к другу люди периодически обмениваются поздравлениями со знакомыми, мелькнувшими где-то поблизости, и суют милостыню нищим, которые плотной цепочкой стоят по обочинам. Все это действо сопровождают невероятный гвалт и громкий треск под ногами: там рвутся куски обоев, которые молящиеся использовали вместо ковриков. Истерзанные клочки потом долго летают по прилегающим кварталам, напоминая о прошедшем мероприятии».

Очевидно, что оживленный Олимпийский проспект с плотной застройкой и сложившейся инфраструктурой – не лучшее место для мечети, рассчитанной на тысячи человек. Однако мусульмане уверены: переносить здание с исторического места кощунственно. Не согласиться с ними трудно. Но можно понять и москвичей, вынужденных пробиваться к метро сквозь толпы молящихся. Очевидно, распутать клубок противоречий под силу только лично мэру С. Собянину. Который, увы, пока не проявляет особого желания разобраться в наболевшем вопросе.