Собянин взял под крыло

В среду Собянин провел рабочую встречу с Геннадием Зюгановым. На ней также присутствовали руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков и другие депутаты Мосгордумы. Одним из самых острых вопросов было спасение гибнущих московских авиационных предприятий.

На состоявшейся встрече депутаты предупредили мэра, что на предприятиях, в частности на Тушинском машиностроительном заводе (ТМЗ), ситуация накалена до предела, люди готовы к массовым протестным действиям.

«С назначением в октябре 2010 года нового генерального директора Иляшенко завод оказался под угрозой полного уничтожения, – рассказывает депутат МГД от КПРФ Андрей Клычков. – Новое руководство не предпринимает мер по загрузке предприятия, поиску и заключению договоров на выполнение работ. На предприятии с нарушениями трудового законодательства введен режим простоя, идут сокращения. Многие специалисты увольняются под давлением руководства: сотрудники отдела кадров, охраны труда, обслуживающий персонал предприятия, рабочие.

Были факты, когда людей просто не допускали на свои рабочие места без объяснения причин, в том числе посредством физического воздействия. Не разрешен вход на территорию завода и правовым инспекторам МГО Профавиа и Московской федерации профсоюзов, направленных сюда для проверок по жалобам работников».

На что же они жалуются? Прежде всего на отсутствие заинтересованности нового руководства в сохранении и полноценном функционировании стратегически важного и социально значимого для города предприятия. Полностью игнорируются трудовые права работников, разрушается его кадровый потенциал. Специалистов сокращают, а на их места приглашают неких иногородних функционеров на большую заработную плату, с предоставлением за счет предприятия квартир в Москве. При этом на предприятии введен режим простоя, а это означает, что основная масса трудящихся получает лишь две трети среднего оклада. И надежды, что простой скоро закончится и начнется полноценная работа, практически нет, так как нет заключенных договоров.

«Россия – единственная индустриальная держава, которая в течение 20 лет сумела провести деиндустриализацию! Мы уничтожили свою промышленность – это факт, – говорит генеральный директор российского НИИ информационных технологий Александр Золотов. – В период с 2008 по 2009 год я работал советником по информационным технологиям генерального директора НПО «Молния». Поэтому хотел бы сказать, что ситуация, сложившаяся в аэрокосмической отрасли, типична для всей промышленности в целом. В частности, как специалист по инфокоммуникационным технологиям утверждаю, что у нас все средства связи устаревшие. Нет даже гарантии в должной защите правительственных информационных коммуникаций. Везде используется либо старая техника 80-х годов, либо иностранная, которая допускает перехват информации. Я сомневаюсь, что та аппаратура, что стоит на вооружении армии и ФСБ, обеспечивает режим секретности. Предпринимаются какие-то отдельные отчаянные попытки исправить ситуацию. И прорыв, по-моему, еще возможен с помощью тех специалистов, которые пока в строю. Вместо этого уникальные предприятия оказываются брошенными на произвол судьбы.

Например, ТМЗ. Вместе с научно-производственным объединением «Молния» они были головным комплексом по программе «Буран». Делали сложнейшую для конца 70-х телеметрию, электронику – и это, заметьте, когда микросхем еще не существовало. Однако все оборудование исправно работало весь полет и посадило «Буран» в заданном месте».

Как «приземляются» современные российские спутники или, скажем, ракеты, хорошо известно – а иногда они даже не могут подняться в небо!

...По результатам встречи с депутатами мэр Собянин принял решение о поддержке ТМЗ и «Рассвета», что внушает некоторый оптимизм в отношении их судьбы. Но это лишь точечные действия по спасению гибнущих в Москве предприятий. Столице необходима – и уже давно – целостная программа по возрождению промышленности. Во всяком случае, той, что не наносит городу экологического ущерба и обеспечивает его рабочими местами.