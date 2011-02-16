«Глухарю» обрывают песню

На днях Пресненский районный суд г. Москвы принял решение приостановить на 15 дней деятельность бард-клуба «Гнездо глухаря». Волна возмущения захлестнула СМИ и Интернет: культовое место, любимое многими москвичами, пытаются закрыть без очевидных на то оснований.

Инициатором закрытия клуба выступил Госпожнадзор по г. Москве. За 15 лет существования «Гнезда глухаря» пожарные проверяли его помещение более 20 раз и ничего не находили. На 21-й раз они вдруг накопали какие-то «неустранимые» нарушения, хотя независимая экспертиза и экспертиза Академии государственной противопожарной службы МЧС России однозначно показали: опасности для людей пребывание в данных помещениях и эвакуация из них не представляют.

«Решение суда, принятое в пользу пожарных, очень странное, – комментирует ответственный секретарь бард-клуба Алексей Ермилов. – Мы даже не знаем, какие нарушения устранять. Потому что нарушений нет!»

К счастью, за «Гнездо» вступился мэр Сергей Собянин. Он отозвался на письмо видных деятелей культуры, обратившихся к нему с просьбой защитить бард-клуб. По поручению градоначальника была создана специальная комиссия, в которую вошли четыре зама мэра и префект Центрального округа. Думается, что решение комиссии поможет урегулировать ситуацию вокруг «Гнезда».

«Мне бы хотелось, чтобы комиссия поняла: от ее решения зависит судьба не какой-нибудь «шашлычной» (как нас презрительно называют пожарные). Клуб «Гнездо глухаря» – это учреждение культуры, – говорит Алексей Ермилов. – У нас выступают и профессиональные исполнители, и начинающие авторы. Еженедельно мы готовим телевизионные программы. Нам не раз выражало благодарность и Министерство культуры, и правительство Москвы, и, главное, тысячи почитателей бардовской песни со всего мира. Вдохновленные нами поклонники свили свои «гнезда» – открыли аналогичные нашему кафе в Германии и Америке…»

Неужели это культурное движение будет прервано одним необоснованным решением суда?