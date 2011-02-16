Беспризорная история
№ 6(247) от 17.02.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]
На днях Президент РФ Дм. Медведев росчерком пера ликвидировал Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультуру) – орган, «опекавший» памятники архитектуры в России. Его функции переданы Министерству культуры, печально известному своим равнодушием к историческому наследию. Эксперты уверены: и без того плачевное положение столичного архитектурного наследия отныне станет еще более зыбким.
По словам активистов движения «Архнадзор», ликвидация Росохранкультуры защитников старины расстроила, но не удивила. Речь о закрытии зашла еще летом. Ведомство, созданное в начале двухтысячных как независимое агентство, призванное заниматься в том числе и памятниками истории, со своими функциями справлялось плохо. Его представительства были открыты далеко не во всех регионах. Кроме того, в 2007 г. Минкульт взял курс на передачу полномочий по сохранению архитектурных памятников федерального значения региональным властям. Столица получила такие права одной из первых. За Росохранкультурой осталось исключительно право контроля и вмешательства в спорные ситуации.
Роль этого ведомства в столице была неоднозначной. С одной стороны, оно препятствовало манипуляциям с охранным статусом зданий и территорий. Например, как рассказала «АН» председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Общественной палаты Галина Маланичева, эксперты агентства приложили усилия в борьбе против строительства депозитария на Боровицкой площади («АН» подробно писали об этом в материалах «Азиатский обком на лужайке Никсона» и «Сделай паузу!» в сентябре-октябре прошлого года). Кроме того, за два месяца до ликвидации Росохранкультура получила право аккредитовать экспертов, дающих заключение о ценности исторического здания. До конца прошлого года стараниями ведомства полку профессионалов прибыло.
Тем не менее чиновники нередко утверждали действия, вызывавшие возмущение защитников старины. Например, именно с согласия Росохранкультуры были снесены здания Средних торговых рядов в двух шагах от Кремля, дано добро на реставрацию Хлебного дома в усадьбе «Царицыно», который, по мнению экспертов, сегодня полностью утратил исторический облик. Наконец, агентство сыграло не последнюю роль в разрушении усадьбы Шаховских на Большой Никитской.
Эксперты сходятся в одном: как бы ни была плоха Росохранкультура в своем прежнем виде, исчезновение органа, не «завязанного» на коммерческие интересы столичного руководства, ничего хорошего городу не принесет. «Ведомство надо было не ликвидировать, а реорганизовывать! – убежден Борис Пастернак, член Общественного экспертно-консультационного совета при главном архитекторе Москвы. – Например, нужно было бы сделать его работу более открытой, увеличить штат сотрудников, уточнить и расширить полномочия». Но на этот шаг в Минкульте идти, по-видимому, и не собирались. Там поступили проще: нет учреждения – нет проблем.
Заменить Росохранкультуру должен специальный департамент в Минкульте. Планируется, что туда перейдут на работу почти все специалисты ликвидированного ведомства. Однако, по прогнозам экспертов, на налаживание работы в новой структуре уйдет минимум полгода. В результате московские чиновники на это время обретают положение удельных князьков, имеющих право творить со старинными зданиями все что угодно. Впрочем, призрачную надежду дает то, что нынешний глава Москомнаследия Александр Кибовский, возглавлявший Росохранкультуру до ноября прошлого года, по старой памяти произвола не допустит. Хотя бы некоторое время.
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