Беспризорная история

На днях Президент РФ Дм. Медведев росчерком пера ликвидировал Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультуру) – орган, «опекавший» памятники архитектуры в России. Его функции переданы Министерству культуры, печально известному своим равнодушием к историческому наследию. Эксперты уверены: и без того плачевное положение столичного архитектурного наследия отныне станет еще более зыбким.

По словам активистов движения «Архнадзор», ликвидация Росохранкультуры защитников старины расстроила, но не удивила. Речь о закрытии зашла еще летом. Ведомство, созданное в начале двухтысячных как независимое агентство, призванное заниматься в том числе и памятниками истории, со своими функциями справлялось плохо. Его представительства были открыты далеко не во всех регионах. Кроме того, в 2007 г. Минкульт взял курс на передачу полномочий по сохранению архитектурных памятников федерального значения региональным властям. Столица получила такие права одной из первых. За Росохранкультурой осталось исключительно право контроля и вмешательства в спорные ситуации.

Роль этого ведомства в столице была неоднозначной. С одной стороны, оно препятствовало манипуляциям с охранным статусом зданий и территорий. Например, как рассказала «АН» председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Общественной палаты Галина Маланичева, эксперты агентства приложили усилия в борьбе против строительства депозитария на Боровицкой площади («АН» подробно писали об этом в материалах «Азиатский обком на лужайке Никсона» и «Сделай паузу!» в сентябре-октябре прошлого года). Кроме того, за два месяца до ликвидации Росохранкультура получила право аккредитовать экспертов, дающих заключение о ценности исторического здания. До конца прошлого года стараниями ведомства полку профессионалов прибыло.

Тем не менее чиновники нередко утверждали действия, вызывавшие возмущение защитников старины. Например, именно с согласия Росохранкультуры были снесены здания Средних торговых рядов в двух шагах от Кремля, дано добро на реставрацию Хлебного дома в усадьбе «Царицыно», который, по мнению экспертов, сегодня полностью утратил исторический облик. Наконец, агентство сыграло не последнюю роль в разрушении усадьбы Шаховских на Большой Никитской.

Эксперты сходятся в одном: как бы ни была плоха Росохранкультура в своем прежнем виде, исчезновение органа, не «завязанного» на коммерческие интересы столичного руководства, ничего хорошего городу не принесет. «Ведомство надо было не ликвидировать, а реорганизовывать! – убежден Борис Пастернак, член Общественного экспертно-консультационного совета при главном архитекторе Москвы. – Например, нужно было бы сделать его работу более открытой, увеличить штат сотрудников, уточнить и расширить полномочия». Но на этот шаг в Минкульте идти, по-видимому, и не собирались. Там поступили проще: нет учреждения – нет проблем.

Заменить Росохранкультуру должен специальный департамент в Минкульте. Планируется, что туда перейдут на работу почти все специалисты ликвидированного ведомства. Однако, по прогнозам экспертов, на налаживание работы в новой структуре уйдет минимум полгода. В результате московские чиновники на это время обретают положение удельных князьков, имеющих право творить со старинными зданиями все что угодно. Впрочем, призрачную надежду дает то, что нынешний глава Москомна­следия Александр Кибовский, возглавлявший Росохранкультуру до ноября прошлого года, по старой памяти произвола не допустит. Хотя бы некоторое время.