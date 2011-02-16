Граждане включились в борьбу с гололедом

На рынке товаров для дома в эту зиму бум продаж противогололедных материалов (ПГМ) в мелкой расфасовке. Причины – декабрьский ледяной дождь, снегопады последних недель и последовавший за этим аншлаг в московских травмпунктах.

Владельцы коттеджей и частных магазинов, автомобилисты, дворники на предприятиях и в коммунальных службах расхватывают упаковки ПГМ любой емкости – от двухкилограммовых пакетов до 50-килограммовых мешков. Иначе никак – полностью убрать лед с дорожек и подъездов для машин только с помощью скребка невозможно, поверхность все равно остается скользкой. Зато стоит рассыпать 20–30 граммов ПГМ на квадратный метр, и ледяная дорожка превращается в слегка влажный асфальт.

В США и Канаде ПГМ в мелкой расфасовке уже давно продаются в супермаркетах, обычных магазинах и даже в аптеках. Использование в ПГМ хлористого кальция и магния, а также биофильных и противокоррозионных добавок позволяет гражданам не бояться испортить свою обувь и повредить растениям на клумбах. Традиционная каменная соль пока также охотно раскупается потребителями благодаря своей дешевизне. В Канаде, к примеру, пакет с 10 кг соли высокого качества стоит 3 доллара.

В России до недавнего времени можно было купить ПГМ только в 50-килограммовых мешках, что неудобно, если надо обрабатывать небольшую площадь. Но в октябре прошлого года в продаже появились ПГМ в мелкой расфасовке. Компания Nextra выпустила два продукта TOR и Ejik, которые продаются в 5-литровых кувшинах и пакетах емкостью 2,2 кг. Средство TOR изготовлено на основе чистого хлористого кальция и плавит лед до температуры минус 31°С. Эффект заметен уже через 10 минут, поэтому TOR можно применять не только на загородных участках или пешеходных дорожках в городе, но и водителям, если автомобиль забуксовал на льду. Ejik работает до температуры минус 20°С. Производитель рекомендует использовать его для удаления снежного наката и слоя льда толщиной до 3 см. В компании Nextra утверждают, что реагенты не оставляют белых разводов на обуви и одежде, не повреждают плитку, бетон, асфальт, дерево, не вредят животным и растениям.

Директор межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» Дмитрий Леонтьев рассказывает: «В этом году в России впервые реагенты появились в розничной продаже. В обществе распространено мнение, что реагент наносит вред автомобилям и окружающей среде. Новые материалы, если использовать их в соответствии с инструкцией, не наносят вреда ни автомобилям, ни обуви, ни растениям. Это подтверждают наши эксперты, тестировавшие данную продукцию».