У нас всякий «прыщ» с мигалкой…

Прекратить практику сопровождения милицейскими машинами частных автомобилей в очередной раз потребовал Владимир Путин, посоветовав бизнесменам пользоваться для этого услугами ЧОПов. Но последние в пробках не помощники, и мигалок у них нет. Поэтому олигархи и ГИБДД внимания на критику премьера опять не обратили. Сине-белые эскорты по-прежнему летают в Москве по пробкам против всех правил движения.

Ледоколы на дорогах

Как богатый и влиятельный человек может организовать себе милицейский эскорт и сколько это стоит, в подробностях знает Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора»: «Такое сопровождение обходится примерно в тысячу долларов в сутки. Катают круто – с выездом на встречную полосу. Впереди джип с мигалкой, у милиционеров оружие... Внедорожник расчищает трассу, а за ним едет довольный собой бизнесмен, который может себе позволить потратить 30 тысяч долларов в месяц, чтобы с ветерком прокатиться по Тверской. Эта система называется «ледокол». Когда я об этом говорю, мне в МВД чуть ли не судом грозят: мол, нет больше такой практики. А я отвечаю: пришлите официальный ответ и категорическое заявление, что таких случаев быть не может… До сих пор жду».

О другой схеме рассказывает Антон Беляков, депутат ГД (фракция «Справедливая Россия»): «Человек покупает, скажем, «Майбах» и дорогостоящий джип. Этот джип отдается в аренду в некое подразделение милиции на безвозмездной основе. Машину разукрашивают, как милицейскую, ставят маячок, появляется штатный водитель – и транспорт сопровождения готов. Еще интересно, как важные пассажиры меняют номера. Например, с флажками, так называемые ФР, без проблем поменяли на « А…МР» – неприкосновенные, без права остановки и проверки документов. И с мигалками, которых якобы стало меньше, а по ощущениям гораздо больше».

В МВД рапортуют, что порочная практика незаконных эскортов изжита. До 2003 г. сопровождение можно было заказать официально, с заключением соответствующего договора. Потом вышел жесткий приказ по ведомству, и... эти соглашения уже не заключаются. А соблазн подработать велик. «Такое сопровождение разлагает силы правопорядка, – уверен депутат ГД Виктор Илюхин. – Деньги за эскорт в казну не сдаются. Кстати, раньше постоянно сопровождали жену Лужкова в ее поездках по магазинам. С какой, спрашивается, стати? Вот она, коррупция!»

В том, что пример вседозволенности демонстрируют именно чиновники, сомневаться не приходится. «Лично я на дорогах вижу в основном кортежи «слуг народа», – возмущается депутат ГД Геннадий Гудков. – Как еще Лужков говорил: «У нас всякий «прыщ» с мигалкой!» Сотни «членовозов» у администрации президента, аппарата правительства. Часто достаются маячки военным тыловым начальникам, руководителям московских департаментов. Чиновники первые подают дурной пример крупному бизнесу. То есть власть говорит: нам положено, а остальные пусть не лезут. Крупный предприниматель смотрит и думает: чем я хуже?! Чиновников этих содержу, налогами и не только – а они тут на дорогах мигают и хрюкают, чтобы все в страхе к обочине отползали. Нечего удивляться, что бизнес-элита стремится подражать политической».

С ЧОПом не круто

Пока у чиновников остаются мигалки, крупные предприниматели вряд ли будут спокойно смотреть на это, стоя в пробках, пусть и под охраной ЧОПа. Ведь у частных охранных предприятий нет самого главного: «боевой раскраски» на машинах, проблесковых маячков и сирен – а лишь все это вместе по правилам обязывает участников дорожного движения немедленно освобождать проезд. Нет у машин ЧОПов «неприкасаемых» номеров и права выходить на разделительную и встречную полосы.

Есть, конечно, бизнесмены, которых устраивает и такое сопровождение, но самые крутые покорно стоять в пробках не согласны. Они будут тратить большие деньги и привлекать весь доступный «административный ресурс», чтобы обойти препоны.

Однако серьезных запретов, а главное, способов контроля за их исполнением руководство МВД пока не обнародовало, несмотря на прямое требование премьера. В ведомстве лишь заявляют, что «такого больше нет». Это вместо того, чтобы принимать конкретные меры: вводить наказания за включение спецсигналов, когда этого не требует оперативная обстановка. Давать также обязательные отчеты за каждый выезд на «встречку» – только тогда незаконное сопровождение станет невозможным.