Два переезда равны социальному пожару?

Внесены поправки в московский закон о переселении жильцов из ветхого фонда. До сих пор очередникам при переселении предоставлялось жилье по социальным нормам (18 кв. метров на человека). Таким образом, переселение давало возможность расширить свою жилплощадь «раньше времени», перескочить через очередь. Теперь такой возможности не стало – при расселении ветхого дома будет предоставляться строго аналогичная жилплощадь, «метр в метр». Переселение – отдельно, увеличение жилплощади – отдельно. На новом месте люди будут дожидаться своей очереди. Кто не хочет ждать, может при переезде доплатить за дополнительные метры. Если может.

«Не надо пугать, что теперь люди откажутся переезжать и застопорится программа сноса пятиэтажек. Для кого-то дополнительные метры и так не являлись стимулом для переезда. А кто-то с радостью заплатит за них по рыночной цене, – говорит депутат Мосгордумы Сергей Гончаров. – В любом случае никто не пойдет на баррикады отстаивать свои старые дома».

«Проблема в том, что раньше многие люди спекулировали своими правами, – рассказывает депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Они специально приобретали жилье, предназначенное к сносу, прописывали в однокомнатную квартиру по шесть человек и вставали в очередь. И вместо того чтобы стоять 18–20 лет в очереди, как другие, они за 2–3 года решали свой жилищный вопрос. Конечно, многие оказались в этой ситуации случайно. Этих семей немало – и действительно у них есть причина для недовольства».

Поводом для внесения поправок послужило обращение прокуратуры. Она обнаружила в существующем положении вещей коррупционность: дескать, за предоставление дополнительной жилплощади чиновники могут вымогать взятки. «Это очень спорное утверждение. Не было ни одного привлеченного к уголовной ответственности и ни одного иска. Все тихо и спокойно», – отмечает А. Палеев.

Дополнительный аргумент «Это тенденция. Жилищное законодательство Москвы становится хуже и хуже с каждым годом, – говорит депутат ГД Галина Хованская. – Раньше с очереди не снимали жителей коммуналок, теперь – снимают. Люди прожили в этих условиях по 20 лет, стоя в очереди, а им говорят: «У вас есть 18 метров на человека – обойдетесь без квартиры». Кроме того, московские чиновники не предоставляют жилье тяжелобольным. Дескать, на тех больных, которые встали в очередь после вступления в силу соответствующего закона, этот закон не распространяется. Но ведь такие больные находятся в еще более плохом положении, потому что дольше ждут! Верховный суд вынес решение в пользу этих больных, на что Департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы отреагировал бесподобно: федеральный орган столице не указ».

«Коррупционность отсутствовала, так как новые метры должны были предоставляться не на усмотрение чиновников, а всем переселенцам без исключения. А сейчас коррупционность налицо: чиновники все равно будут предоставлять дополнительные метры, но теперь лишь тем переселенцам, которые вознаградят их, – комментирует депутат Госдумы Галина Хованская (фракция «Справедливая Россия»). – Есть большие сомнения в том, что процесс инициировала сама прокуратура. Скорее это сделал Департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы. Он беспокоится об интересах строительных инвесторов, которые занимаются расселением пятиэтажек и строительством на их месте новых домов. Инвесторам не хочется предоставлять жильцам лишние метры. Эти поправки противоречат Конституции, где ясно сказано: не могут приниматься законы, отменяющие или умаляющие права граждан.

Абсолютно несостоятельны разговоры о том, что поправками московский закон привели в соответствие с федеральным, который не подразумевает увеличения жилплощади при переселении. Регион лишь не может ухудшать положение граждан, а улучшать – может. До сих пор мы говорили, что московское законодательство лучше федерального, а теперь федеральное уходит вперед. Оно движется к тому, чтобы предоставлять жилье именно по социальным нормам. Например, по нормам предоставляются метры при изъятии жилых домов в пользу церкви. То есть процесс пошел в правильном направлении. Очевидно, федеральный закон, в соответствии с которым привели московский, доживает свой срок».

«Поправки в московский закон неадекватны, они парализуют переселение, – уверен лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Как правило, людей переселяют в места хуже тех, где они живут. Дальше от центра, от метро, от парка. Только с помощью дополнительных метров их можно подтолкнуть к переселению. Да, всегда есть те, кто отказывается переселяться, но до сих пор они были в меньшинстве. Теперь их станет гораздо больше.

Людям, которые хотят увеличить свою жилплощадь, придется переезжать в Подмосковье, где жилплощадь дешевле. В этой связи вспоминается намерение мэра С. Собянина выселить в Подмосковье пенсионеров. Недавно самые «отмороженные» представители строительного бизнеса заявили, что в Москве должны жить только те, чей доход составляет 5 тыс. долларов в месяц. В Госдуме лежит законопроект «Единой России», позволяющий переселять людей в другой регион, – его написали специально для Москвы. Видимо, г-н Собянин придерживается той же логики: в столице должны жить только богатые».