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Терминатор из Казани

№ 6(247) от 17.02.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Терминатор из Казани

Директором Научно-исследовательского  и проектного института  Генерального плана Москвы назначен Эрнст Мавлютов. Бывший главный архитектор Казани, покинувший свой пост после серьезных градостроительных ошибок, призван в Москву исправлять «лужковский» Генплан.

Эрнст неизвестный?

Седьмого февраля приказ о назначении Эрнста Мавлютова директором НИиПИ Генплана Москвы подписал глава Москомархитектуры Александр Кузьмин. Несколькими днями раньше прежний директор Сергей Ткаченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. «Нет, его совсем не жалко, – комментирует кадровую перестановку Алексей Клеменко, член президиума Консультационного совета при главном архитекторе Москвы. – Ушедший ни малейшего отношения к градостроительству не имел, занимался частными проектами. Очень, очень богатый человек!

Но и новый назначенец – тоже не подарок. Мавлютов уничтожил всю старую застройку Казани. Домики рядом с Казанским кремлем зачистили бульдозерами. Казанская градостроительная политика при Мавлютове – это настоящее варварство».

Эрнст Мавлютов был главным архитектором Казани с 2005 по 2009 год. Свою должность он покинул по распоряжению президента Татарстана Минтимера Шаймиева – из-за неудачного выбора места для стадиона на 45 тыс. мест. Главный архитектор забыл... предусмотреть место для парковки. С решением транспортных проблем города у него тоже не заладилось: последствия его ошибок жители татарской столицы ощущают на себе до сих пор.

«В Казани при Мавлютове произошла культурная катастрофа, – считает Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор». – Исторический центр сносился кварталами. Освободившиеся места застраивались псевдоисторическими зданиями. Оставшаяся старина умирает в муках. Дома, в которых бывали и жили выдающиеся деятели татарской и русской культуры, выглядят как после войны. А по некоторым из разрушенных памятников архитектуры под давлением общественности были заведены уголовные дела. Хочется верить, что в Москве Мавлютову не дадут принимать важные решения, его обязанности будут технического свойства и «талант» градостроителя просто негде будет применить. Радует еще и то, что в Москве действует пока жесткое законодательство по защите культурного наследия. И снять эту охрану непросто».

Утешительно, что у Эрнста Мавлютова вряд ли будет возможность по собственному почину перекраивать Генплан. Реальные полномочия в этом отношении имеет не НИиПИ Генплана, а созданная недавно Градостроительно-земельная комиссия при мэре Москвы. Сергей Собянин сформировал ее, понимая, что утвержденный Лужковым в прошлом мае план развития и застройки Москвы до 2025 года требует серьезной корректировки.

Некоторые специалисты сомневаются, что Институт Генплана в его нынешнем виде вообще нужен городу. Это учреждение – сугубо советское изобретение, причем давно устаревшее, – уверен руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. – Мировая практика такова: проекты развития больших городов называются «мастер-планы». После специального конкурса такой план доверяют разрабатывать одной из авторитетных планировочных контор. Их на весь мир штук 15–20. Подготовленные профессионалами разработки принимаются сроком на 30 лет, утверждаются местными властями. Затем чиновники только доводят строителям их задачи».

Утвержденный при Лужкове Генплан москвичам активно не нравился. Тем более невелика вероятность, что им понравятся корректировки, разработанные таким архитектором, как Мавлютов – с его репутацией.

«Если посмотреть на социологические опросы горожан, касающиеся решений нового мэра, то видно, что непонимание его действий в народе растет день за днем. Кадровая политика в такой ситуации должна быть понятной и разумной, – подчеркивает Антон Беляков, депутат ГД, фракция «Справедливая Россия». – Особенно в вопросах градостроительства, которые в столице явно относятся к болевым и беспокоят любящих свой город москвичей не меньше, чем проблемы инфляции или безопасности. Мы уже наблюдали, как протестные группы в столице активизируются моментально – в том числе защитники памятников старины. Непродуманное решение в градостроительной политике может вызвать яркую вспышку недовольства, поэтому следовало бы осторожнее относиться к подбору кадров».

Поход на Москву

При замене прежних функционеров новый мэр по разным причинам старается не привлекать московские кадры с лужковской «скамейки запасных». Он предпочитает звать на Москву «варягов», знакомых ему лично, а также знакомых его знакомых, подчас закрывая глаза на отсутствие необходимого опыта или даже на опыт явно негативный. «Это, по меньшей мере, странно, – говорит Юрий Бочаров, член Президиума консультативного совета при главном архитекторе Москвы. – Здесь нельзя применить опыт Тюмени или Татарстана. Динамика роста несравнима ни с одним населенным пунктом в стране. Новому руководителю НИиПИ Генплана Москвы понадобится огромное количество времени для глубокого изучения проблем, чтобы войти в курс дела и не навредить».

Кстати, пост руководителя Департамента городского строительства Москвы с недавних пор тоже занимает «казанский гость» – Марат Хуснуллин, бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Есть мнение, что с его подачи и был приглашен во главу НИиПИ Генплана Эрнст Мавлютов. Еще несколько таких назначений в градостроительном комплексе столицы – и впору будет опасаться за остатки московской старины, недоуничтоженные при Лужкове. Зато со строительством мечетей в Москве дела, скорее всего, наладятся.

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