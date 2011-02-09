Долгожданная отставка

Никто не сомневался, что начальник московского метро рано или поздно пост свой покинет. Так и случилось. Вместо Дмитрия Гаева, как и предполагали всевозможные источники, на его место назначен Иван Беседин, бывший начальник Калининградской железной дороги.

По словам пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой, распоряжение правительства Москвы об увольнении начальника метрополитена несколько дней назад подписал мэр Сергей Собянин. Гаев, руководивший Московской подземкой целых 15 лет, освобожден от должности по собственному желанию.

Переводить в метро специалистов с железной дороги, оказывается, давняя традиция. «Особенно во время сокращения штатов», – объясняет лидер профсоюза ГП «Московский метрополитен» Светлана Разина. – Так оказались «под землей» нынешний начальник службы подвижного состава, главный ревизор и многие другие. Хозяйство у метрополитена – гигантское. Чтобы вникнуть в работу всех систем, новому человеку потребуется не менее полугода».

А может, поторопились: вина Гаева пока не доказана. К тому же он, как говорят спортсмены, «уже наелся». А новому хозяину столько породы перелопать придется, чтобы обустроиться и войти в курс дела. «У меня нет радости или злорадства из-за отставки руководства. Не могу сказать, как некоторые: ну, наконец-то!.. Представляете, сейчас весь управленческий аппарат метро еще долго будет думать только о своей безопасности – слетим, не слетим»… – рассуждает Светлана.

«Неужели эта аппаратная интрига заключается лишь в том, чтобы к свежему куску бюджетного пирога подпустить уже новую команду?» – размышляет депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Антон Беляков.

Есть и второй сценарий: в метро подворовывали. Счетная палата вскрыла нарушения. Правда, спустя 5–10 лет. А Генпрокуратура вывесила на сайте результаты проверки. «С Лужковым была такая же история, – возражает депутат. – Все шумели, разоблачали: откаты, коррупция, кумовство! И что же в результате? Разве Юрий Михайлович в международном розыске? Возможно, эти два сценария будут иметь один финал: разоблачили и забыли. Может, исходя из бывших заслуг. То ли потому, что ворон ворону глаз не выклюет».

А метро будет работать, пусть даже вопреки всему. Пока новое руководство войдет в курс дела. Существует мнение, что сегодня не обязательно быть профессионалом, главное – талант управленца. Есть же у нас министры, которые руководят отраслями, не имея даже профильного образования. А тут всего лишь метрополитен! Детская песочница…