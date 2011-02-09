Милиция протирает штаны и бесхозные вещи

Одним из самых привлекательных для террористов объектов у нас является метро. Об этом в московской подземке в очередной раз вспомнили после взрыва в «Домодедово» – и снова пообещали пассажирам надежно оградить их от опасности.

Медведев в рамке

Оказывается, московский метрополитен располагает передовой системой безопасности. Правда, пока в виде одной-единственной рамки на «Охотном ряду». Ее уже продемонстрировали Медведеву: как замечательно она умеет распознавать взрывчатые вещества. Показали и умные системы наблюдения, которые способны сверить с базой данных любое лицо в толпе и даже выделить в ней преступника по манере его поведения.

Осталось только поставить такие рамки и развернуть новейшие системы видеонаблюдения на всех станциях метро. Как скоро это случится, скорее всего, уже доложили президенту. Но остальных пассажиров не проинформировали – чтобы заодно и террористы не узнали план-график нововведений.

Откуда московский метрополитен, который, как говорят, едва сводит концы с концами, возьмет деньги на явно дорогостоящие системы безопасности, разъяснил депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов:

«Во-первых, поможет из своего бюджета город: в 2011-м он ожидает хороший результат по сбору налогов и по программе приватизации. Плюс к тому нефть пока не дешевеет. Значит, и федеральное правительство должно поспособствовать деньгами на благое дело».

Необходимую технику, возможно, закупят за рубежом. «Хотя я еще в конце 90-х направлял в правительство и в Совет безо­пасности уникальные и недорогие разработки питерских ученых, позволяющие с помощью специальных датчиков определять химические отравляющие вещества, тротил и многое другое, – рассказывает депутат ГД Виктор Илюхин. – Но у нас, как всегда: в своем отечестве пророков нет. Поэтому лучше «слизать» или купить втридорога приборы, например в Израиле, чем внедрить свои».

Но, как показывает практика борьбы с терроризмом за границей, одних только технических новшеств мало. Необходимы целостные системы безопасности. И они давно уже разработаны для лондонского, пекинского, токийского метро. По сравнению с ними московское – отстает практически на полвека. «Обеспечение безаварийной работы подземного транспорта ведется за рубежом по нескольким основным направлениям. Это не только угроза диверсионных актов, но и предотвращение технологических или природных катастроф. Это и профилактика неисправностей подвижного состава. И контроль уровня подземных вод, чтобы исключить вероятность затопления, – объясняет один из московских партийных руководителей «Единой России». – А у нас опасаются, похоже, только взрывов в поездах и на станциях. Между тем в московском метро большую угрозу несут именно грунтовые воды. Поэтому на некоторых станциях стоят мощные насосы, которые работают без перерыва. Если их отключить, то через 4–6 часов движение под землей остановится. Нельзя ограничиваться одними датчиками, вынюхивающими отравляющие вещества и взрывчатку, потому что сценарии атак могут быть самыми разными».

С руководителем службы безопасности вашингтонской подземки недавно довелось поговорить Юрию Свешникову, исполнительному директору Московского транспортного союза: «Оказывается, самая главная задача американских спецов – не столько предотвратить сам теракт, сколько не допустить паники. Организовать испуганную толпу, направив ее строго по маршрутам экстренной эвакуации пассажиров. Потому что на эскалаторах, на рельсах, в узких проходах станции из-за давки может пострадать больше народа, чем от теракта. Заокеанские работники СБ на метрополитене, как Отче наш, знают свои действия, согласно инструкции, на случай любого ЧП. Эти схемы отрабатываются до автоматизма».

Человеческий фактор

У нас о безопасности вспоминают в основном после очередного теракта – и забывают, едва похоронив жертвы. «Сотрудников милиции, работающих в метро, сначала сокращали, а теперь после визита первых лиц их будут, скорее всего, увеличивать, – уверен председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин. – Пока люди работают на износ: за усиленный режим несения службы теперь никому не доплачивают. Вместо бывших «мэрских» дали 13-ю зарплату – и то хорошо».

«Да, «лужковские» надбавки уже сняли, а «собянинских» пока не видно, – подтверждает и адвокат Владимир Жеребенков. – Сотрудники милиции за 15–17 тысяч рублей не работают, а подрабатывают.

Поэтому, даже если мы вооружимся самыми чуткими в мире датчиками, знающими наизусть всю таблицу Менделеева, взрывы будут продолжаться. Ведь приборы сами по себе никого «выцепить» и обезвредить без помощи человека не смогут. А в метро (да что там, даже на Петровке отсутствует специальное техническое управление) нет достаточного количества профессиональных технарей – операторов, способных квалифицированно организовать видеонаблюдение».

Антитеррор с салфеткой

Пока руководству страны демонстрируют суперрамку с газоанализаторами, милиционерам под землей раздают... специальные салфеточки и к ним жидкость в бутылочках. «При обнаружении бесхозного предмета багажа служитель порядка должен смочить салфетку раствором и провести ею по нему. Если цвет жидкости на тряпке поменялся – значит, внутри взрывчатое вещество.

Что касается систем видеонаблюдения, то из-за плохого качества записей суд не принимает их как доказательство. Говорят также, многие камеры полдня работают, а полдня отдыхают. А есть и вообще муляжи.

Камеры вроде бы всюду, но оборудование старое, сильно изношенное, – жалуется Светлана Разина, лидер профсоюза ГП «Московский метрополитен». – Так называемые видеорегистраторы сплошь устаревшие. Их сдают в ремонт, но потом они работают недолго и опять выходят из строя. Плюс человеческий фактор подводит. Вот на станции «Люблино» один начальник установил камеры наблюдения таким образом, чтобы целый день следить за своей крутой машиной. Я написала Гаеву. Мне пришел ответ: «Камеры следят за важным, дорогим оборудованием».

Рассказала Светлана Разина и что происходит при обнаружении бесхозных вещей: «Как только такой сигнал от пассажиров поступает в кабину машиниста, он докладывает диспетчеру. Милиции на станции в обычные дни практически не бывает. Ее сотрудники, как правило, сидят в помещении наверху или регистрацию проверяют, что им, конечно, гораздо интереснее.

Так вот, дежурная по станции, эта необученная женщина, должна взять неопознанный предмет и идти искать милиционера сквозь толпу! Кроме того, в ее обязанности входит каждый час осматривать территорию: заглядывать под лавки, рыскать по углам и закоулкам. Милиции рядом с ней опять нет. Сейчас на некоторых станциях поставили молодых солдатиков в милицейской форме. Они не обучены и не смогут помочь. На многих станциях зачем-то даже медпункты закрыли. Ни жгут наложить, ни нашатырь дать...»

Такова на данный момент система обеспечения безопасности московского метро: неработающие или плохо работающие камеры, женщины-дежурные, заглядывающие под скамейки; милиционеры с салфеточками. Рапорты руководству, демонстрация новинок в единственном экземпляре. И никакой надежды, что теракт в «Домодедово» был последним...