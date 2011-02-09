«Скорая» вместо поликлиники

«Для экстренных вызовов ничего не жалко, потому что от этого зависит жизнь человека!» – уверен Аркадий Верткин, президент Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи. Однако при таком отношении важно не допустить расточительства, – считает депутат Мосгордумы Инна Святенко. – Неотложная медицинская помощь – это святое, – говорит она. – Но к «святому» относятся и школы, и безопасность, и много чего еще. Нельзя выделять деньги без разбору. К тому же надо правильно расставить акценты: речь идет не о том, чтобы сократить финансирование для экономии бюджета, а о том, чтобы провести ревизию. Пока можно сказать, что недостатка финансирования точно нет. Бригад хватает, помощь приходит вовремя, за 15–20 минут. Чтобы не опаздывать из-за пробок, машины дежурят на дорогах. Последний теракт показал эффективность московской «скорой».

«Мэр правильно затеял проверку, – комментирует депутат Госдумы Эльмира Глубоковская (фракция «Справедливая Россия»). – Все вопросы, связанные со здравоохранением, на протяжении многих лет переплетены в Москве с коррупцией, неадекватно высокими ценами. С другой стороны, в столице дороже бензин и медикаменты. Мэр должен мириться с этими факторами при выделении средств (федеральный бюджет не обязан и не будет компенсировать Москве лишние траты). Нельзя не учитывать первостепенное значение «скорой». До реализации нацпроекта «Здоровье» порой приходилось ждать ее по 40 минут, по часу. Такое не должно возобновиться. В России до сих пор 50% смертей наступает из-за инфарктов и инсультов – в этих случаях минуты решают все. А вообще С. Собянина можно понять: его беспокоит региональное неравенство. Да, другие регионы беднее Москвы, но москвичи в этом не виноваты».

Расходы на один вызов неотложки составили по России в среднем за 2009 г. 1281 руб., по Москве – 3915 рублей. Из этих средств около 80% идет на зарплату врачам, остальное – транспортные расходы, медикаменты и текущее содержание станций «скорой помощи». «Поскольку средняя заработная плата в Москве по всем отраслям экономики на 60% выше, чем в среднем по стране, то и оплата труда врачей «скорой помощи» в Москве тоже должна быть на столько же выше. Иначе они не будут заинтересованы в этой работе, – поясняет Гузель Улумбекова, председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству. – Кроме того, в Москве доля пожилых граждан выше, чем в среднем по стране. Соответственно, и вызовов больше. В три раза более высоки расходы на «скорую помощь» – это, конечно, существенная разница. Но следует учесть: средний финансовый норматив программы госгарантии по всем видам помощи по стране занижен. Он не обеспечивает ни достойной оплаты труда врачей, ни наличия эффективных медикаментов. Поэтому говорить об очень высоких расходах в Москве на вызов не совсем верно, эти показатели надо уточнять». (Убедительный аргумент: в регионах люди вынуждены доплачивать врачам «скорой помощи», например за обезболивающий укол. – Ред.).

Говоря о «запредельном» количестве вызовов в столице, С. Собянин не имел в виду нечестную отчетность больниц. Все выезды строго фиксируются, сфальсифицировать эти цифры невозможно. Мэр имел в виду другое: частые вызовы – результат плохой работы поликлиник. Во-первых, людей недостаточно хорошо лечат. Во-вторых, больные вызывают «скорую помощь» потому, что не могут попасть к врачу из-за больших очередей. Даже по версии государства, поликлиникам России не хватает 70 тыс. специалистов. Притом, что государство до сих пор исходит из нормативов советского времени, когда заболеваемость была на 40% ниже и существовала производственная медицина (сейчас она практикуется только в «Газпроме» и РЖД). В известном смысле «скорая помощь» – это борьба со следствием. И обходится она дороже, чем поликлиника. Зачем же платить больше?

«Деньги стоит тратить более эффективно, то есть за меньшие или те же средства получать лучший результат, – продолжает Г. Улумбекова. – Если вызов можно обслужить в поликлинике, то так и надо сделать. Если машины для неотложки можно купить дешевле (и они будут достойного качества), то почему бы не приобрести? Кстати, закупка транспорта – это отдельная статья регионального бюджета. Москва на инфраструктуру и капитальные расходы в здравоохранении потратила за прошедшие годы в два раза меньше по сравнению со страной в среднем (соответственно 620 и 1457 рублей на душу населения в 2008 году)».