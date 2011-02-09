Прививка от ТСЖ

Заммэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков признал создание ТСЖ «возможной ошибкой». Он заявил, что город будет сам взаимодействовать с управляющими компаниями, если жители не хотят создавать ТСЖ. Кроме того, сохранится система ДЕЗов.

Сам себя высек

«Согласно решению Конституционного суда, ТСЖ – дело добровольное. Власти не имели права навязывать его людям. Это была акция г-на Бирюкова. Потому очень неожиданно слышать от него такие заявления. Впрочем, сейчас ничему нельзя удивляться: пришел новый мэр – и г-н Бирюков запел совершенно другую песню, – комментирует депутат Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»). – Именно от него поступала разнарядка во все префектуры, сколько создать ТСЖ и в какие сроки. Он и есть главный виновник конфликтной ситуации в городе.

ТСЖ годится в новостройках, где обитают люди с большим доходом. Или в домах ЖСК, где люди изначально жили в режиме самоорганизации и привыкли быть собственниками жилфонда. А в старых домах создавать объединения жителей очень сложно, там конфликт интересов: кто-то богатый, кто-то бедный. ТСЖ – это дополнительные расходы (на содержание правления, бухгалтерии). Притом что на жильцов старых домов и так ложится тяжелое бремя – всяческий ремонт. Да, где-то за счет товарищества удается выиграть: проконтролировать расходы, сэкономить. Но нужен энтузиазм, а не все хотят и могут его проявлять. Тем более не всегда это безопасно. Не раз случалось, что активным председателям ТСЖ разбивали головы. Известен случай со смертельным исходом, когда председатель пытался вернуть подвал, который незаконно приватизировали».

«Назвать создание фальшивых ТСЖ ошибкой – слишком мягко. Это не ошибка, а преступление, – говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Их плодили совершенно сознательно, чтобы захватить жилой фонд. Чтобы не позволить жильцам создать нормальные, реально работающие ТСЖ. И контролировать немалые денежные потоки. Всех работников управ, которые участвовали в этом мошенничестве, надо привлечь к ответственности. Как минимум дисциплинарной. Возможно, и уголовной, потому что подделывались документы (протоколы собраний жильцов)».

Вне конкуренции. Вне рынка

Как отмечает эксперт Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев, председатели липовых ТСЖ зачастую распиливают городские дотации (в 2010 г. дотирование составляло порядка 50%, сейчас – 40%). Зарплата таких председателей – сотни тысяч рублей.

«Борьба с липовыми ТСЖ – популярная мера, но она не улучшит систему ЖКХ в столице. Куда важнее заявление г-на Бирюкова о том, что сохранится система ДЕЗов и что городские власти будут с ними работать. Не должны власти лезть в бизнес! – рассуждает эксперт. – В Москве очень сильное администрирование в ЖКХ. 98% домов управляется государственными компаниями: либо ДЕЗами (ГУПами), либо акционерными обществами со 100%-ным капиталом города, в которые эти ГУПы переоформились. Полное отсутствие рынка. Такого безобразия нет ни в одном другом городе России. Если все останется так же, то в скором времени столица окажется на периферии развития ЖКХ!

В тех же ДЕЗах есть люди, которые могли бы создать независимые организации и конкурировать друг с другом. Но не могут, потому что если управляющая организация не под контролем управ и префектур, то ее гасят. Между собой ДЕЗы тоже не конкурируют, поскольку это одна команда. Строго блюдется географический принцип: скажем, в «Марьино» действует только ДЕЗ «Марьино». Если жители другого района сочтут его более профессиональным и пригласят работать в свой район, то он будет вынужден отказать. Нет конкуренции, поэтому такая беда с качеством. Блок городского хозяйства в мэрии настроен резко против рынка. В Москве осталось лишь 12–15% неприватизированных квартир, а город себя мнит хозяином жилого фонда. Возможно, фальшивые ТСЖ создавались специально для того, чтобы вызвать у москвичей отвращение к этому общественному институту, к самоорганизации. Москве сделали прививку от ТСЖ».

«Хороших ДЕЗов в столице – раз-два и обчелся, – соглашается Г. Хованская. – Независимые управляющие организации бывают только при компаниях-застройщиках (обслуживают некоторые новые дома). Или по линии ведомственного жилфонда, который относится к Минобороны или Академии наук. Но и такие компании уже оказались под прессом».

Великолепная афера. Шаг второй

О том, что представляет собой ликвидация фальшивых товариществ на самом деле, можно судить на примере ТСЖ «Кременчугская, 3-3». Его создали больше двух лет назад «сверху», однако впоследствии жильцам удалось войти в правление и сформировать ревизионную комиссию. Теперь те же чиновники из управы точно так же – без решения собрания жителей – дали людям на подпись документ об упразднении ТСЖ. А также о том, что управление домом будет осуществлять тот же самый ДЕЗ, но отныне напрямую. Законным является только тот документ, текст которого утвержден собранием, однако чиновников это не волнует. Им поручено бороться не с незаконностью вообще, а лишь с незаконными ТСЖ. И они умело воспользовались ситуацией.

«Они сыграли на чувствах обманутых людей. Под информационную кампанию против фальшивых ТСЖ жильцы подписывают любую бумажку. В итоге жильцам сделали только хуже, – говорит житель дома Сергей Грачев. – При ТСЖ у нас с ДЕЗом был договор с указанными расценками, а сейчас – никаких зафиксированных условий. Отчеты, которые нам удавалось выбивать из ДЕЗа через товарищество, теперь не получить. И это вовсе не возвращение к дореформенной ситуации, когда ТСЖ не было. В то время ответственность лежала на власти, мы могли пожаловаться на дирекцию в управу. А сегодня ответственность остается на нас – притом, что рычаги контроля у нас отняли. Вот такая хитрая игра».

Ревизионная комиссия упраздненного ТСЖ не досчиталась более миллиона рублей. Вернуть эти деньги теперь, без товарищества, нереально. Возмущенным жителям в районной управе пригрозили прокуратурой «за саботаж». Жители всерьез напуганы и сомневаются, что стоит продолжать борьбу.

«Если ликвидация ТСЖ проходит так же, как его создание (то есть в приказном порядке), это верный знак: жильцов опять обманывают, – комментирует председатель Московской жилищной ассоциации Владимир Кузнецов. – Чиновники уберут те ТСЖ, которые что-то контролируют. А неработающие останутся. Властям очень не нравится, когда жители самостоятельны. Г-н Собянин не понимает, что происходит, а г-н Бирюков делает это сознательно. ТСЖ были нужны тогда, когда на их создание выделялись деньги. Теперь они благополучно распилены. ТСЖ сделало свое дело – ТСЖ может уйти.

А рыночной экономики в ЖКХ не будет никогда. Государство боится ее, потому что ему нет в ней места».