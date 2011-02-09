Косметические сокращения в капитальном списке

Существенно изменить программу капремонта жилых домов в столице обещают в ближайшее время городские власти. Московское правительство вынуждено было признать очевидное: планы программы, стартовавшей в 2008 году и рассчитанной на шесть лет, оказались поистине наполеоновскими и, по сути, неподъемными. За прошедшие два года было отремонтировано менее 3 тыс. жилых зданий из 14 тыс. попавших в программу. А средств для того, чтобы наращивать темпы, в бюджете нет. Для начала предлагается сократить список обязательных ремонтных работ с 72 позиций до 9. Но, судя по всему, жильцам все же придется рублем участвовать в ремонте своих домов.

Стилистические данные

Идею сократить список обязательных работ при проведении капремонта в восемь раз, чтобы привести их в соответствие с федеральным законом, озвучил на днях заммэра Петр Бирюков. Озвучил и, кажется, сам своих слов испугался. Еще бы: среди неравнодушных горожан поднялась волна недовольства: как это так? Одним, получается, сделали ремонт, что называется, «по полной программе». А другим – извините, «по остаточному принципу». Спокойствие, только спокойствие – парировали чиновники. Сокращения будут чисто стилистическими, только на бумаге.

«Новый перечень просто не такой подробный, – поясняет пресс-секретарь Департамента капремонта жилищного фонда Москвы Татьяна Блинова. – Например, в московском перечне к ремонту крыши относятся пять пунктов – утепление, покрытие и т. д., а в федеральном все это объединено в один – кровельные работы». Ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, лифтов, подвалов, крыш, установка счетчиков, утепление и облицовка – все это сохранится. Если чем и нужно будет пожертвовать, так только «косметикой» (например, покраской стен в подъезде, которая с щедрой руки экс-мэра Лужкова попала в перечень работ по капремонту).

Верхи не могут, низы не хотят

На самом деле нововведения грядут не такие уж и бумажные – прежде всего потому, что ситуация вокруг капремонта в Москве довольно сложная. Лучше всего она описывается формулой: верхи не могут, низы не хотят.

Для того чтобы отремонтировать 11 с лишним тысяч домов, вошедших в программу, нужно 1,5 трлн. рублей (из расчета 8,5 тыс. на квадратный метр жилплощади, подлежащей ремонту). «Таких денег в московском бюджете нет», – прямо заявил Петр Бирюков. А пресс-секретарь департамента капремонта добавила: «Экономический кризис сильно скорректировал планы». Одними «бумажными» сокращениями да отказом от «косметики» проблему, очевидно, не решить. А значит, городу придется или сокращать список домов, вошедших в программу, или продлевать сроки ее реализации, или в корне менять систему.

Третий вариант, пожалуй, наиболее актуальный. Прежде всего потому, что существующая схема москвичей не устраивает. 30–40% жильцов крайне недовольны капремонтом, проведенным в их доме. И дело не только в качестве работ, о которых в столице уже слагают анекдоты. Людям не нравится, что все дома «чешут под одну гребенку». «Чем больше пунктов в списке обязательных работ, тем больше возможностей для откатов, – полагает руководитель Школы активного горожанина Татьяна Овчаренко. – Вот, например, в Текстильщиках в ходе капремонта облицевали фасады зданий. Жильцам было тепло, а стало жарко. Они задыхаются, борются с черной плесенью и гадают, кому это было нужно».

Сделать схему капитального ремонта более гибкой (чтобы в одних домах выполнялся весь перечень работ, в других – лишь часть), а участие в нем товариществ собственников жилья более заметным – вот, похоже, единственный вариант решения проблемы.

5% участия

И тут впору вспомнить, как изначально задумывалась федеральная программа капитального ремонта – как часть реформы ЖКХ. Ремонтировать дома предлагалось из средств федерального фонда с участием региональных или муниципальных бюджетов и средств ТСЖ. «Причем именно собственники жилья играют в процессе ключевую роль, – поясняет Татьяна Лыкова, специалист по ЖКХ из фонда «Институт экономики города». – Они на общем собрании решают, нужен ли им капремонт, в каком объеме, на какой срок и за какую сумму. 5% этой суммы ТСЖ оплачивали из своего кармана. Остальные средства переводились им на счет и на условиях строгой отчетности распределялись по подрядным организациям». Такая схема не только способствовала эффективности ремонта (кто как не жильцы должны знать, какой ремонт им необходим?), но и развивала социальную инициативу, идею ТСЖ в чистом виде.

Москва с самого начала от этой схемы отказалась. Прежде всего потому, что регион не соответствовал требованиям федеральной программы. Одно из условий – москвичи станут оплачивать услуги ЖКХ на все 100 процентов, без участия городского бюджета. Тогда (как, впрочем, и сейчас) столичные власти пойти на такой шаг не отважились. Поэтому они предложили свою схему: город полностью финансирует капремонт из своего кармана, а все ключевые решения по ремонту ложатся на плечи не ТСЖ, а префектур и специально созданного департамента капремонта.

«К этой схеме было сразу несколько вопросов, – утверждает Татьяна Лыкова. – Во-первых, откуда у Москвы такие деньги? Во-вторых, если они у нее и были, то почему капремонт не начали раньше? Но большинство экспертов тогда замечали: средств все равно не хватит. Это, очевидно, популистский ход. Но главное, он убивал саму идею поддержки социальных инициатив».

Чтобы решить свои финансовые проблемы и выполнить обязательства по программе, Москве, видимо, придется постепенно переходить на федеральную схему. Отважатся ли столичные власти пойти по этому, пусть не простому, но грамотному пути, узнаем совсем скоро. В правительстве Москвы обещают уже в марте подготовить новый законопроект о реформах в сфере капремонта и внести его в Мосгордуму.