Весь мир Лужкова он разрушит. А затем?

Совсем недавно исполнилось сто дней, как Собянин официально стал мэром Москвы. За этот срок он успел продемонстрировать, как собирается управлять городом и проживающими в нем москвичами. Те, со своей стороны, нового мэра пока полюбить не успели.

Новая метла

Сто дней назад столица готова была принять Сергея Собянина с распростертыми объятиями – как мэра-освободителя от лужковской коррупции. Люди ждали громких отставок, репортажей о том, как Ресин несет в ломбард свои знаменитые часы, а Швецова записывается на прием к врачу районной поликлиники.

При этом улицы после снегопадов должны были чиститься так же тщательно и быстро, а привычные доплаты и льготы сохраниться. «А что получилось? Планов вроде громадье, а на деле социальные программы сокращают, город убирают плохо. Те столпы прежней администрации, что больше всех будоражат общественное мнение, остались на своих местах, – говорит Антон Беляков, депутат государственной думы (фракция «Справедливая Россия»). – Но москвичи-то ждут, чтобы и снега сразу стало меньше, и пробки короче, и метро свободнее. Мэру и его команде как можно скорее необходима хотя бы одна, но громкая победа. Пока у него с этим не ладится. Механизм мегаполиса очень сложен в управлении и требует тонкой политической игры, причем в команде. А команды-то у нового мэра и нет – нет своего кадрового ресурса. Да, он капитан – но на чужом корабле. И не потому, что Собянин родом не из Москвы. Используя футбольную терминологию, скажу, что мэр давно не тренировался на муниципальном поле. Даже если он опытный игрок – его новый клуб в полную силу сразу не заиграет. Это еще не команда единомышленников – многие держат камешек за пазухой. Мэр в тяжелом организационном положении».

Всех не уволишь

На самом деле отставок за истекшие сто дней было немало. В чем нельзя упрекнуть Собянина, так это в мягкости кадровой политики. Ее мэр проводит жестко и последовательно, особенно в тех департаментах, что распоряжаются реальными ценностями: финансами, землей, городским имуществом. Главы этих ведомств, а также главы префектур были уволены незамедлительно. Однако поменять весь чиновничий корпус от среднего уровня и ниже Собянин в одночасье не может. Его назначенцы вынуждены работать с глубоко нелояльными им людьми, привыкшими к другому стилю руководства, – а ведь именно они и должны претворять в жизнь планы новой администрации.

Средние и мелкие чиновники приезжают на работу к восьми утра (согласно распоряжению мэра), мягко говоря, без энтузиазма. Потом в течение рабочего дня эти люди вынуждены отвечать на жалобы недовольных москвичей: почему закрывают районную школу, почему во дворе вместо детского садика строят якобы «народный» многоуровневый гараж с мойкой. «Мэр распорядился, у него и спрашивайте, – таков теперь стандартный ответ в префектурах и департаментах. – Мы-то все понимаем и рады бы помочь, но сделать ничего не можем». Распоряжения нового мэра, зачастую скоропалительные и популистские, чиновники выполнять теперь не торопятся. Держат паузу: вдруг градоначальник передумает и все отменит. С таким отношением собственных подчиненных мэру трудно будет воплощать даже самые лучшие из планов.

Дальше – хуже

Но в планах у Собянина – и непопулярные меры, которые неизбежно вызовут недовольство москвичей. Первая ласточка – сокращение видов работ, которые город берет на себя при выполнении капремонта жилых зданий. Список из 72 пунктов сокращен до 9 позиций – так, что трудно будет сказать, является ли такой ремонт капитальным.

Отменены льготы на аренду помещений для научных предприятий и для предприятий малого бизнеса. Официальные лица московской администрации предупреждают, что в скором будущем населению придется платить 100% за услуги ЖКХ. Хорошо, что хотя бы для малоимущих льготы на некоторое время все же сохранят.

Урезано финансирование строительства детских садов, земля и деньги отдаются на «народные гаражи». Сэкономленные средства Собянин намерен бросить на борьбу с пробками – выполнить, так сказать, основной наказ назначившего его президента. Мэрия рапортует, сколько миллиардов рублей потребует эта борьба, но ничего не говорит о том, когда и какие конкретно результаты будут в перспективе.

«Результаты работы мэра по основным дорожным проблемам могут быть видны только через два года, – предупреждает Вячеслав Лысаков, лидер Всероссийского движения «Свобода выбора». – Предстоит потратить 6 миллиардов рублей». Причем первоначально при строительстве развязок, эстакад и паркингов пробки только усугубятся. К тому же вероятность поспешных непродуманных решений очень высока.

Начало работы Сергея Семеновича в Москве показывает, что он не привык прислушиваться к советам. «Я столкнулся с неуважением Собянина к экспертам, – подчеркивает Алексей Клименко, член президиума Консультативного совета при главном архитекторе города. – Если бы он к ним прислушивался, то не попадал бы пальцем в небо, как с палатками, заборами, автомобилями на Тверской. Ни один профессиональный урбанист или транспортник до сих пор не был приглашен на заседания правительства».

Эй, начальник

Большинство ошибок столичного мэра, по мнению жителей столицы, связаны с тем, что он не москвич. Причем не только по рождению, но даже и по лужковским меркам. Прежний мэр решил, что москвичом считается гражданин, проживший в городе 10 лет. Собянин здесь – всего пять и видел столицу, по сути, из окна кабинета и служебного автомобиля. «Он не ездил на работу в метро, в автобусе без охраны. Не сидел в парках, не ходил на рынки как простой человек, – перечисляет кандидат юридических наук Василий Кирилов. – Это чиновник федеральной команды, и ему не чужды приемы самых значимых людей политической элиты: пожары с самолета тушить или тигра за хвост подергать.

Конечно, имиджевые мероприятия должны быть у первых лиц, но не они формируют доверие. Доброго отношения к нему было бы больше, если бы его аппарат мог четко информировать москвичей о том, на что именно тратятся сотни и сотни миллионов рублей. Пусть конкретизируют на правительственных сайтах все статьи расходов, чтобы пошагово была видна стратегия решений городских проблем.

Отсутствие такой информации не дает возможности судить об успехах мэра, и начинаешь думать: а есть ли они вообще? Чего стоит заявление: «ГИБДД коррумпировано, но мы не сможем до конца победить это зло». Не должен глава города такое говорить! Или: Медведев дал ему распоряжение проверить, у кого из столичных чиновников дворцы в Подмосковье. Но чтобы заняться таким расследованием, надо быть в оппозиции к существующим порядкам».

«Все-таки Собянин – заложник системы управления «Единой России», – уверен и лидер фракции КПРФ в МГД Андрей Клычков. – Он вынужден продвигать курс правящей партии, даже если видит негативные последствия, к которым это может привести. В результате процесс буксует. Концепция решения транспортной проблемы пока существует только на бумаге.

Липовые ТСЖ как создавались, так и создаются. Кампания по их ликвидации, о которой заявили в ноябре, до сих пор лишь имитация работы. Наведения порядка в торговле мы также не увидели. Только слышим громкие заявления. Пожалуй, единственным исключением является коренная переделка бюджета».

Пока своей деятельностью глава города москвичей не покорил. А может, он и не стремится. Некоторые даже требуют перестать называть его мэром. Мэр – должность выборная, назначить можно лишь столичного начальника. А градоначальник населению нравиться не обязан.