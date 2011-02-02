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Поощрения вместо ухищрений

Чтобы чиновники не воровали, им отдадут «навар» от экономии

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Поощрения вместо ухищрений

Мэр Москвы Сергей Собянин провел реформу оплаты труда московских чиновников. Согласно новому постановлению, чиновники будут получать премии из тех денег, которые им удастся сэкономить. Логика простая: все равно ведь украдут, так пусть уж лучше получат эти деньги в виде поощрений. Кроме того, новое постановление должно стимулировать госучреждения избавиться от части сотрудников и тем самым выполнить федеральную директиву о сокращении госаппарата на 20%.

«Новый мэр перекраивает систему, которая сформировалась в Москве за эти без малого 20 лет, – комментирует депутат Мосгордумы Сергей Гончаров. – Есть расходы, которые невозможно проконтролировать. Например, реагенты. Как посчитать, сколько их израсходовано? Или, например, строительство дорог. Никто не может поймать чиновников за руку. Только впоследствии выясняется, что деньги разворованы. Пускай хотя бы забота о собственном кармане сподвигнет этих людей оберегать средства от распила. И вообще это хорошо, что начали развивать систему поощрений. Они должны зависеть от работы чиновника, а не от его умения подлизываться к начальству».

Депутат Госдумы Игорь Эдель относится к реформе настороженно: «Мы опять полагаемся на то, что чиновник – совестливый человек, который не будет экономить на людях, на своем деле. Получается, по-прежнему мэр должен разбираться, насколько добропорядочные люди возглавляют ведомства. Невозможно написать закон, который обяжет чиновника быть честным. С тем же успехом можно законодательно утверждать этические нормы. К тому же это очень странная интерпретация федеральной директивы о сокращении чиновников. Директива не предполагает того, чтобы зарплату уволенного сотрудника отдать его коллеге. Смысл ведь не в том, чтобы уволить кого-то, а в том, чтобы освободить бюджет и направить его на социальные нужды. А в этом случае цель – обогатить начальника за счет увольнения подчиненных. Куда уж больше? Зарплата московских начальников (их 300–400 человек) превышает зарплату депутата Госдумы (120 тыс. рублей). Причем в точности их доходы неизвестны, это закрытая тема».

«То, что зарплата уволенных сотрудников достанется их коллегам, – лишь временная инерция. Объявят численность аппарата после сокращений, и на следующий год денег будет выделено меньше, – поясняет депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Но, конечно, зарплата чиновников станет расти. И это правильно. Каждый год требования к чиновникам повышаются, как к спортсменам, которые теперь бегают гораздо быстрее, чем десять лет назад. У чиновников стало больше обязанностей, от них требуется больше навыков и знаний. Сейчас все чиновники по кругозору находятся на уровне Аристотеля. Они знают абсолютно все, их можно перебрасывать из одной области в другую. В Москве уже нет брежневских недоделанных экс-председателей колхозов. Чиновники прекрасно владеют и экономической, и юридической наукой. Этих людей нельзя заменить: новая мэрия хочет максимально обновить аппарат, но не может найти достойных кандидатов».

Депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов занимает сторону чиновников всецело: и численность их небольшая, и зарплата невысокая. «Нет никакого засилья чиновников. В Российской империи приходился 1 чиновник на 100 граждан. В Москве сейчас 25 чиновников на 10 тысяч человек, то есть в четыре раза меньше, – сравнивает депутат. – Средний чиновник в Москве получает меньше учителя – около 40 тысяч рублей. Это единственный регион, где зарплата чиновников ниже средней зарплаты в регионе. Да, часто у них есть посторонние доходы. Но кто побудил чиновников к этому? Наши популисты, которые считают, что чиновник должен быть профессиональным и при этом дешевым».

«В России расходы на содержание госаппарата больше, чем где-либо. Хотя это считается показателем развития страны, – возражает А. Палеев. – Предельный коэффициент расходов на чиновников, при котором экономика имеет потенциал к развитию, превышен в 1,8 раза. Госрасходы тянут экономику назад. Сократить аппарат на 20% мало, это только первый шаг. Стимулировать сокращения в Москве необходимо. Другое дело, как такая мера будет реализована, насколько справедливо станут распределяться между сотрудниками сэкономленные деньги. Возможно, эта схема не заработает, потому что многим московским госслужащим она не понравится».

Действительно, разные департаменты распоряжаются разными деньгами. Средства могут различаться не то что в разы, а в тысячи раз. Например, Департамент имущества с его огромным количеством ГУПов ворочает гигантскими деньгами. А в социальных департаментах и сэкономить-то особо нечего. С другой стороны, у Департамента имущества больше забот, его сотрудники работают сверх нормы. Необходимо сопоставить труд чиновников и пропорционально этому назначить стимулирующие выплаты. Пока же система оценки труда остается совершенно непрозрачной.

Позитивный аргумент

В постановлении мэрии содержится и другая мера: на стимулирующие выплаты чиновникам будет расходоваться 70% прибыли от платных услуг госучреждений. До сих пор эти «внебюджетные средства бюджетных организаций» тратились по усмотрению начальников. Руководители ГУПов ездят на дорогих машинах, купленных за счет этих ГУПов, или тратят средства на создание шарашкиных контор при госучреждениях. Теперь деньги будут выплачиваться всем сотрудникам в качестве премий.

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