Жизнь впритык

Правила землепользования и застройки в Москве (ПЗЗ) должны быть доработаны до 1 марта. Это важное дополнение к утвержденному Генплану города. В нынешнем виде проект ПЗЗ сулит продолжение масштабного точечного строительства – при том, что Москва и без того входит в число рекордсменов мира по плотности застройки. Будут ли в документ внесены «антиуплотнительные» поправки? И в какой мере будет пересмотрен сам Генплан?

В тесноте и в обиде

К Правилам землепользования и застройки прилагаются большие карты, которые дробят Москву на множество зон. Зоны эти очень маленькие – иногда квартал, иногда еще меньше. Для каждой зоны указаны максимально допустимые параметры: высотность и плотность застройки.

«Чтобы понять, насколько увеличиваются эти параметры в законопроекте, нужно сравнить их с теми, которые действуют сейчас. Надо наглядно сопоставить: вот сегодняшняя высота, а вот завтрашняя высота, вот сегодняшняя плотность, а вот завтрашняя плотность, – говорит председатель общественной организации «Архнадзор» Константин Михайлов. – Но Москомархитектура не захотела предоставить нам сводку нынешних параметров. Оказывается, мы должны запрашивать информацию отдельно по каждой из множества зон. Это нереально. Выходит, что нарушается принцип нововведения. При всяком нововведении озвучиваются факт и план. А здесь озвучен только план, факт умалчивается».

Нетрудно понять, почему Москомархитектура не горит желанием афишировать эту информацию: резкая перемена высотности и плотности сразу же бросится в глаза. «Там, где сейчас максимум 9 этажей, сделают 25. Соответственно, пострадает освещенность квартир, они упадут в цене. Уплотнить застройку в некоторых местах могут в два с половиной раза», – отмечает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Расстояние между домами не регламентируется никакими градостроительными документами. При том, что в Градостроительном кодексе сказано: должны быть приняты федеральные и региональные нормативы, которые надо учитывать при разработке Генплана и ПЗЗ. Этого сделано не было. Противники Генплана обращали внимание суда на данный казус, но суд не счел его важным.

Несколько лет назад в Мосгордуму был внесен законопроект, согласно которому нельзя строить новые дома на расстоянии меньше 50 метров от других домов. Он провалился. Поэтому действует единственная норма – пожарная. Она предписывает расстояние между домами где-то в 5 метров, а где-то в 8 метров. Таким образом, можно возводить дома впритык – это противоречит только здравому смыслу, учитывать который необязательно.

От мэра по способностям

«В ПЗЗ очень нечетко прописана необходимость возводить парковки при строительстве офисно-деловых центров, – продолжает С. Митрохин. – Получится так же, как вышло с центром «Москва-сити», к которому не подъехать. Кстати, в Генплане зафиксированы чудовищные территории под офисно-деловые центры – 26 миллионов квадратных метров (а сначала было вообще 38 миллионов). Все это планируется в Центральном округе, где и так не протолкнуться. В Генплане, я считаю, должно быть более четкое зонирование. Что значит «общественно-деловая зона»? Такое название слишком зыбко и допускает множество толкований. Нужно ввести понятие «зона коммерческого строительства» и запретить такое строительство на других территориях».

«Конечно, мэр С. Собянин сам заинтересован в том, чтобы отказаться от непопулярного лужковского наследства и пересмотреть Генплан, – рассуждает депутат Госдумы Олег Куликов. – Но лужковская власть – это не только Ю. Лужков, это целый клан. До сих пор в своих креслах сидят представители строительного бизнеса, в интересах которых принимался Генплан. Уволить мэра легко, а переломить систему в целом гораздо сложнее. Поэтому у С. Собянина существенно ограничены возможности для маневра. Например, в Москве по-прежнему могут признать дом ветхим только потому, что место под ним понравилось застройщику».

«С политической волей у мэра все в порядке, – возражает член Общественной палаты России Марат Гельман. – Те, кто защищал в мэрии интересы строительного бизнеса, либо уволены, либо ослаблены: от Ю. Росляка избавились, у В. Ресина отняли часть полномочий. Но есть другая проблема. Недостаточно проявить волю, нужно проявить и компетентность. В лужковские времена все люди, которые профессионально занимались архитектурой или урбанистикой, оставили работу в Москве. Сейчас нужны талантливые проектировщики, и не ясно, найдутся ли они. Взять ситуацию с Пушкинской площадью. Ну, хорошо, отвергли проект, который критиковала общественность. Но новый, который предложили, не намного лучше. А ведь главная задача власти – не остановить плохое, а сделать хорошее».

Усилиями Общественной палаты создан фонд, который занимается альтернативными вариантами Генплана. В мае они будут представлены горожанам. Кроме того, активно работает собянинская градостроительно-земельная комиссия. «Один за другим рассматриваются многочисленные инвестпроекты, оставшиеся после Лужкова, – рассказывает К. Михайлов из «Архнадзора». – Очень многие из них отметаются или приостанавливаются. Эти проекты занесены в Генплан – получается, его уже пересматривают».