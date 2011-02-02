Не до сопливых

Москва гриппует, школьники на карантине, а лучший областной оздоровительный лагерь «Московия» для детей с легочными и простудными заболеваниями пустует: его некому финансировать.

Еще недавно в оздоровительном лагере «Московия» отдыхали и лечились до 500 человек за смену. Мальчики и девочки приезжали сюда вместе с родителями. Часто это были ребята из многодетных семей, а им не по средствам оплачивать лечение хронических заболеваний в столичных клиниках. «Московия» была буквально глотком свежего воздуха для таких детей, вырвавшихся из загазованного мегаполиса. Благодаря поддержке московского правительства она функционировала зимой и летом, оснащалась всем необходимым оборудованием для лечения и профилактики детских заболеваний.

...Но вот уже два месяца пустуют в «Московии» палаты и процедурные кабинеты, бассейн, сцена с дорогим акустическим оборудованием. «Жаль, если такой комплекс будет разорен. Мне кажется, его готовят к продаже, – предполагает сопредседатель Всероссийской Общественной организации сообщество многодетных и приемных семей России «Много деток хорошо» Татьяна Боровикова. – Кому-то он, видимо, сильно приглянулся. Конечно, вместо того чтобы тратить бюджетные средства на каких-то больных сопливых детей, комплекс можно выгодно уступить под место досуга для усталых бизнесменов. И чиновники тогда смогут получить свою долю от реализации – почему бы и нет?»

Причиной приостановки работы «Московии» называют неразбериху в финансировании: неизвестно, какие именно городские программы получат средства из бюджета, а какие будут заморожены. Пока это не прояснится, весь персонал выведен за штат, здравница не работает.

Говорят, что вплоть до начала 2011 г. существовал некий фонд, некое дополнительное звено между московским бюджетом и санаторием. Детские путевки оплачивались московским правительством, но средства поступали сначала на счета этого фонда и лишь затем в «Московию». Вероятно, в этой схеме присутствовал и элемент коррупции, который вскрылся с приходом новой администрации. Так или иначе, но дети остались без путевок, и, пока не будет налажено прямое прозрачное финансирование, «Московию» они, скорее всего, не увидят.

«Сегодня в нашем городе только декларируется помощь многодетным семьям. На самом деле идет кастрация многих социальных программ, – уверена Татьяна Боровикова. – История с лагерем «Московия» – яркий тому пример. Но есть и другие. В столице в несколько раз уменьшают декретные выплаты. Идут разговоры о перерасчете сумм исходя из среднего заработка за последние два года. А если это второй или третий ребенок? Тогда получается, что женщина ничего не зарабатывала, потому что все время сидела с детьми.

Такая мать теряет десятки тысяч рублей. А жизнь дорожает. Между тем любой детский кружок в месяц – 4 тыс. рублей, танцы – 3 тысячи! Для семей, в которых несколько детей, – это астрономические суммы! Меня возмущает, что у нас, общественных организаций, никто не спросит, как следовало бы потратить средства, выделяемые на детей из городского бюджета. В результате финансируют какие-то никому не нужные лекции в школах, а глотка свежего воздуха ребят лишают. Мы от имени сотен многодетных семей хотим обратиться лично к Собянину, чтобы он защитил этот санаторий, не дал ему попасть в руки тех, кто думает только об обогащении».

Но пока обращение будет составлено и дойдет до мэра, сотни детей, которые могли бы отдыхать и лечиться в «Московии», будут сидеть по домам в гриппозном городе.