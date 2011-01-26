Мэрия присмотрит за силовиками

Незадолго до взрыва в аэропорту нынешний мэр решил, что в Москве не хватает департаментов, и распорядился создать новый – Департамент региональной безопасности. Сегодня такой замысел уже не назовешь обычным раздуванием штатного аппарата. Скорее наоборот: вдумчивым и своевременным решением. Хотя сотрудники нового подразделения будут заниматься тем же, с чем до сих пор справлялось одно из управлений в аппарате мэрии, зато годовое содержание новобранцев обойдется москвичам более чем в 50 млн. рублей.

Смена вывески

Презентуя свой новый проект, мэр Сергей Собянин заявил, что Департамент безо­пасности Москвы займется такими угрозами, как терроризм, незаконная миграция, организованная преступность, наркоторговля, экстремизм, коррупция, ксенофобия. Казалось бы, за борьбу с этим отвечает милиция (ей, между прочим, в бюджете города на 2011 год выделено 29 млрд. руб.), а также прочие силовые структуры, которых в столице и так немало.

Если речь идет о координации их действий, то раньше ею занималось подразделение в московском правительстве, которое так и называлось: Управление координации деятельности по обеспечению безо­пасности. Но новому мэру его показалось недостаточно. «Это не просто смена вывески, речь идет о необходимости качественного улучшения ситуации в сфере обеспечения правопорядка, а также выстраивании эффективной системы взаимодействия между правительством Москвы и федеральными силовыми структурами», – заявил он.

Подробнее о том, чем новая структура будет лучше старой, рассказала депутат МГД Инна Святенко: «Раньше городские программы, связанные с безопасностью, финансировались через разные столичные департаменты. Например, реабилитацией тех, кто вернулся из заключения, занимался Департамент соцзащиты. Управление координации не является юридическим лицом, не имеет своего счета и, соответственно, само направлять средства не может, выступает только заказчиком. Новый департамент создается как раз для финансирования целевых программ, связанных с работой правоохранительных органов. Скажем, установка камер видеонаблюдения или техническое переоснащение систем безопасности метрополитена.

Кроме того, у нас отдельно существуют городская антитеррористическая комиссия, комиссии по борьбе с наркотиками, по профилактике правонарушений. Следует готовить их для принятия единых решений и контролировать результаты. Нужен орган, который соберет силы в единое целое. Главным итогом его работы станет спокойствие москвичей».

Но, похоже, речь идет все-таки в первую очередь о перераспределении финансирования. Это подчеркивал и С. Собянин, говоря, что новая структура наделяется полномочиями, связанными с финансированием силовых органов. А также с оказанием соцподдержки в виде доплат для сотрудников, принимающих участие в обеспечении общественного порядка и безопасности на территории Москвы.

«Чиновники хотят иметь больше влияния на правоохранительную систему города с помощью этого Департамента безопасности, – предполагает адвокат Владимир Жеребенков. – Намерены непосредственно общаться с высшими силовиками, собирать из первых рук нужную информацию, компромат. Защищать свою спину и кресло от конкурентов. Заодно новое ведомство позволит пристроить в теплом месте нужных отставников, дать им официальную крышу. Никого не смущает, что ни в одном федеральном законе такая структура не прописана. В лучшем случае есть какая-нибудь должностная инструкция».

По наказу свыше

На самом деле ни законы, ни хотя бы инструкции чиновникам не нужны, если есть подходящая президентская цитата, которую можно расценить как «указание сверху». «Сам президент дал такой наказ губернаторам: «Вы не должны уходить от координации правоохранительных органов», – объясняет происхождение идеи Собянина о создании нового департамента депутат ГД Виктор Илюхин. – В принципе задумке мэра можно с большой натяжкой сказать «да». Но только если Департамент не займется надзором и контролем силовиков – это запрещено Конституцией! Такие ведомства может создавать лишь глава государства. К тому же очень важно не набирать излишнее количество случайных людей, пусть даже заслуженных. Достаточно десятка профессиональных сотрудников. А то знаете, как может получиться: не успеем оглянуться – центральный департамент породит себе клоны в округах, а те в управах».

Наказ президента в московских органах власти сочли очень своевременным. После декабрьских беспорядков ничто, связанное с безопасностью, не кажется там чрезмерным, и никаких бюджетных денег не жалко. «Хочется верить, новый орган исполнительной власти поможет решить вопросы с этнической преступностью в столице, – надеется депутат МГД Сергей Гончаров. – Последние события, связанные с гибелью людей и массовыми беспорядками, наглядно показали: координирующий орган для борьбы с экстремизмом и терроризмом городу необходим».

«При той социально-экономической ситуации, что сложилась в Москве за последние месяцы, создание Департамента безопасности просто необходимо, – считает и лидер фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский. – Четкая координация сил всех правоохранительных органов – основная цель, которую, на мой взгляд, преследует мэр города. Сейчас очевидно – это взвешенное решение. Оно не ограничивает свободы, зато дает возможность силам правопорядка оперативно реагировать на проявления экстремизма. Вовремя предупреждать возможные провокации и теракты, от которых мы пока, как видите, увы, не застрахованы. Не стоит, я думаю, заострять в данном случае и тему раздувания штатов. Численность сотрудников в новом подразделении будет не слишком отличаться от других столичных департаментов. Если десятки служащих станут только носить друг за другом бумажки – это дискредитация идеи мэра. Но вряд ли Собянин допустит такое».

Теплые места

Предполагается, в Департаменте безопасности будет 76 сотрудников, включая главу ведомства и шестерых его заместителей. Борцов за безопасность потребуется обеспечить легковыми автомобилями, на что планируется выделить 20 млн. рублей. По предварительным подсчетам, за год расходы на содержание департамента составят порядка 54 млн. рублей.

«Как-то так получается, что любая российская или столичная беда или проблема влечет за собой создание профильного министерства, – иронизирует депутат ГД Геннадий Гудков, фракция «Справедливая Россия». – А если серьезно, то появление таких наблюдающих советов говорит, к сожалению, лишь о том, что самая многочисленная правоохранительная система в Европе с огромными властными полномочиями не справляется со своими обязанностями ни в регионах, ни в Москве. Доказательством тому стала трагедия в «Домодедове». В городе и так находятся: 150–200-тысячный милицейский гарнизон, центральные аппараты ФСБ и МВД, Следственный комитет, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Совет безопасности России. Неужели, если добавить к ним еще семь десятков наблюдателей, все наладится?»

«Зато будет еще один орган, куда можно писать жалобы, если милиция не поможет, – оптимистически смотрит на вещи Михаил Пашкин, председатель независимого профсоюза сотрудников милиции города Москвы. – Правда, велика вероятность, что сотрудники этого департамента срастутся с милицией и будут получать хорошие деньги. Нужны другие меры. Например, создать сайт, куда граждане в режиме реального времени могли бы сообщать о правонарушениях. Например, жители подъезда №5 сняли на камеру и выложили на сайт информацию о притоне в их доме. А через два, скажем, дня власти рапортуют о задержаниях, о привлечении к ответственности. Это было бы эффективно».

Избежать дублирования функций силовых структур и раздувания штатов рекомендует организаторам Департамента безопасности бывший Генеральный прокурор Юрий Скуратов и напоминает: во времена СССР страна была в два раза больше, а чиновничий аппарат в два раза меньше. Но пока новый орган власти не начал работать, критиковать его рано. А вот этак через год уже станет ясно: стоило ли затевать смену вывесок.