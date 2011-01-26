Стариков выдавят, их квартиры захватят

В конце прошлого года Сергей Собянин сильно напугал пожилых москвичей, одобрительно высказавшись об идее «экогородков» в отдаленных областях, куда предлагалось переселять одиноких стариков. И нынешние оправдания мэра их уже не успокаивают. Привлекательный для чиновников проект в любой момент может вернуться – уже в виде принятого постановления.

Сами уедут

Жить в Москве пожилым становится все неуютнее. Услуги ЖКХ дорожают так, что скоро будут неподъемными для людей с обычной зарплатой. Кроме того, уже в ближайшие годы власти обещают ввести новый налог на недвижимость, рассчитываемый по ее коммерческой стоимости: за квартиру в центре он, возможно, будет исчисляться десятками тысяч рублей.

Так из столицы выдавливают всех малоимущих и делают ее городом для элиты. А к малоимущим у нас и относится большинство пенсионеров. «На мой взгляд, предпринимается попытка избавиться от старшего поколения, как от балласта. Кроме того, я считаю, что она может быть продолжением кампании расприватизации дорогостоящего жилья в Москве, принадлежащего одиноким пенсионерам, – считает Андрей Клычков, руководитель партии КПРФ в Мосгордуме. – Я неоднократно слышал о том, что московские пенсионеры могут продавать свое жилье в Москве, покупать домик в области и безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Это же мы видим в рамках тэсэжэизации московского жилого сектора, при котором произойдет возложение на бедствующих стариков материальной ответственности по содержанию жилья. Повышение налога на недвижимость, которое их также коснется, приведет либо к расприватизации жилья, либо к его продаже».

И вот на этом фоне мэр «нашел рациональное зерно» в идее переселять пенсионеров в специальные городки в регионах, чтобы уменьшить население и решить транспортные проблемы. Чиновники столичного Департамента соцзащиты тут же нашли параллели за границей, где популярны так называемые экогородки для людей старшего возраста. Там это комфортабельные поселки с медицинскими, культурными и спортивными учреждениями. Якобы и в Москве уже нашлись инвесторы, готовые вложить деньги в такой проект возле Одинцово, но идея одобрения пока не нашла.

Реакция Собянина на предложение белгородского губернатора отправить пенсионеров в соседние области москвичам не понравилась. У свежеиспеченного мэра заметно упал рейтинг. Тогда глава города публично назвал проект выселения пенсионеров «чушью» и «слухами» и объяснился: он имел в виду только улучшение инфраструктуры для пожилых москвичей, выезжающих на дачи.

Жизнь за МКАД

Но идея жива. Чиновники мечтают избавиться от пенсионеров, требующих бюджетных расходов, а заодно прибрать к рукам их недвижимость, которая способна принести доход. Пожилых людей будут соблазнять переездом в чудесные «экогородки». «Реализация идеи резерваций не обойдется без предложения продать или обменять жилье на человеко-место в поселении, – уверен Андрей Клычков. – Тем, кто не захочет этого сделать, просто не оставят никаких шансов на выживание».

Но люди, которые хотят переехать, могут сделать это сейчас без всякого участия чиновников. «Есть большое количество организаций, которые охотно берутся за расселение коммуналок в центре Москвы. Например, огромных пречистенских и арбатских, где квартиры имеют огромную потенциальную ценность после ремонта, – говорит Михаил Москвин-Тарханов, депутат Мосгордумы, член партии «Единая Россия». – Риелтор говорит, приходя к жильцу: «Мы можем в обмен на вашу маленькую комнату предложить только однокомнатную квартиру около метро или двухкомнатную довольно далеко». На что жилец отвечает: «А я хочу уехать жить в город Клин. В Клину есть театр, кинотеатры, культурные центры, ресторанчики, дивные блоковские и тютчевские места». И в Клину он покупает прекрасную квартиру на деньги, вырученные за несчастную комнату в коммунальной квартире в пределах Садового кольца или даже Центрального округа. Если речь идет об отдельной квартире, то он имеет возможность купить жилплощадь в Калининграде, в Сочи, на Янтарном берегу, в Ейске, в Краснодарском крае, в Крыму, на Украине. Также может купить себе квартиру в Литве, в Латвии и при этом даже получить вид на жительство. Москвич имеет возможность распорядиться своей недвижимостью очень даже хорошо, поэтому предлагаемые экохрущевки в районе Плещеева озера, разбросанные по берегу, ему не интересны. Смешно думать, что в них кто-то поедет».

Тем более в Москве многих удерживают значительные социальные льготы, высокий уровень медицинского обеспечения и другие преимущества столицы. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», комментирует ситуацию следующим образом: «Эта варварская идея свидетельствует о том, что те, кто хотел ее осуществлять, не понимают разницы между социальным обеспечением в Москве и в области. В столице оно на порядок лучше, и льготы для пенсионеров гораздо серьезнее. Все это делается для того, чтобы освободиться от некоторых обязательств по отношению к пожилым людям. Власти хотят откупиться квартирой в чистом поле где-то в Подмосковье и забыть про их существование. Я думаю, ничего для улучшения инфраструктуры сделано не будет: построят только дома, а на остальном сэкономят».

На разрыв

Еще один минус идеи о выселении пенсионеров – разрушение семей, связи поколений. «Есть такая вещь как институт семьи, – говорит кандидат экономических наук Алексей Луговских. – Советская власть разрушила его одним простым ходом – взяла и вовлекла женщину в процесс производства. Еще один способ навредить ему – вырвать из семьи стариков. Ведь старики для нее – это как учебная программа. Они передают навыки, философию, привычки и традиции. Если их убрать, то представители следующего поколения вырастут Иванами, родства не помнящими. Получится разрыв поколений, при котором новое вырастет без традиций в голове. Они даже забудут, на какой земле родились и в какой стране живут. В целом решение заботиться о стариках – правильное. Но с точки зрения экономики оно неэффективно, потому что разрушатся привычные устои».

С другой стороны, без молодых, без людей рабочего возраста не могут жить и пожилые, – хотя бы потому, что кто-то должен их обслуживать. Значит, это уже не будут монопоселения для стариков. Там понадобятся и детские сады, и школы, и места для досуга молодых – то есть полноценная инфраструктура. В таком случае цена за освободившиеся столичные квадратные метры окажется очень высокой. Возможно, еще и поэтому идея о «резервациях для пенсионеров» пока отложена. Мэрия решила проработать ее облегченный вариант: стимулировать пожилых к проживанию на дачах – лишь бы не нагружали столичный трафик и не коптили воздух.