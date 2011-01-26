//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Стариков выдавят, их квартиры захватят

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Валерий ВОЛКОВ, Евгения НИКИТИНА ]

Стариков выдавят, их квартиры захватят

В конце прошлого года Сергей Собянин сильно напугал пожилых москвичей, одобрительно высказавшись об идее «экогородков» в отдаленных областях, куда предлагалось переселять одиноких стариков. И нынешние оправдания мэра их уже не успокаивают. Привлекательный для чиновников проект в любой момент может вернуться – уже в виде принятого постановления.

Сами уедут

Жить в Москве пожилым становится все неуютнее. Услуги ЖКХ дорожают так, что скоро будут неподъемными для людей с обычной зарплатой. Кроме того, уже в ближайшие годы власти обещают ввести новый налог на недвижимость, рассчитываемый по ее коммерческой стоимости: за квартиру в центре он, возможно, будет исчисляться десятками тысяч рублей.

 Так из столицы выдавливают всех малоимущих и делают ее городом для элиты. А к малоимущим у нас и относится большинство пенсионеров. «На мой взгляд, предпринимается попытка избавиться от старшего поколения, как от балласта. Кроме того, я считаю, что она может быть продолжением кампании расприватизации дорогостоящего жилья в Москве, принадлежащего одиноким пенсионерам, – считает Андрей Клычков, руководитель партии КПРФ в Мосгордуме. – Я неоднократно слышал о том, что московские пенсионеры могут продавать свое жилье в Москве, покупать домик в области и безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Это же мы видим в рамках тэсэжэизации московского жилого сектора, при котором произойдет возложение на бедствующих стариков материальной ответственности по содержанию жилья. Повышение налога на недвижимость, которое их также коснется, приведет либо к расприватизации жилья, либо к его продаже».

И вот на этом фоне мэр «нашел рациональное зерно» в идее переселять пенсионеров в специальные городки в регионах, чтобы уменьшить население и решить транспортные проблемы. Чиновники столичного Департамента соцзащиты тут же нашли параллели за границей, где популярны так называемые экогородки для людей старшего возраста. Там это комфортабельные поселки с медицинскими, культурными и спортивными учреждениями. Якобы и в Москве уже нашлись инвесторы, готовые вложить деньги в такой проект возле Одинцово, но идея одобрения пока не нашла.

Реакция Собянина на предложение белгородского губернатора отправить пенсионеров в соседние области москвичам не понравилась. У свежеиспеченного мэра заметно упал рейтинг. Тогда глава города публично назвал проект выселения пенсионеров «чушью» и «слухами» и объяснился: он имел в виду только улучшение инфраструктуры для пожилых москвичей, выезжающих на дачи.

Жизнь за МКАД

Но идея жива. Чиновники мечтают избавиться от пенсионеров, требующих бюджетных расходов, а заодно прибрать к рукам их недвижимость, которая способна принести доход. Пожилых людей будут соблазнять переездом в чудесные «экогородки». «Реализация идеи резерваций не обойдется без предложения продать или обменять жилье на человеко-место в поселении, – уверен Андрей Клычков. – Тем, кто не захочет этого сделать, просто не оставят никаких шансов на выживание».

Но люди, которые хотят переехать, могут сделать это сейчас без всякого участия чиновников. «Есть большое количество организаций, которые охотно берутся за расселение коммуналок в центре Москвы. Например, огромных пречистенских и арбатских, где квартиры имеют огромную потенциальную ценность после ремонта, – говорит Михаил Москвин-Тарханов, депутат Мосгордумы, член партии «Единая Россия». – Риелтор говорит, приходя к жильцу: «Мы можем в обмен на вашу маленькую комнату предложить только однокомнатную квартиру около метро или двухкомнатную довольно далеко». На что жилец отвечает: «А я хочу уехать жить в город Клин. В Клину есть театр, кинотеатры, культурные центры, ресторанчики, дивные блоковские и тютчевские места». И в Клину он покупает прекрасную квартиру на деньги, вырученные за несчастную комнату в коммунальной квартире в пределах Садового кольца или даже Центрального округа. Если речь идет об отдельной квартире, то он имеет возможность купить жилплощадь в Калининграде, в Сочи, на Янтарном берегу, в Ейске, в Краснодарском крае, в Крыму, на Украине. Также может купить себе квартиру в Литве, в Латвии и при этом даже получить вид на жительство. Москвич имеет возможность распорядиться своей недвижимостью очень даже хорошо, поэтому предлагаемые экохрущевки в районе Плещеева озера, разбросанные по берегу, ему не интересны. Смешно думать, что в них кто-то поедет».

Тем более в Москве многих удерживают значительные социальные льготы, высокий уровень медицинского обеспечения и другие преимущества столицы. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», комментирует ситуацию следующим образом: «Эта варварская идея свидетельствует о том, что те, кто хотел ее осуществлять, не понимают разницы между социальным обеспечением в Москве и в области. В столице оно на порядок лучше, и льготы для пенсионеров гораздо серьезнее. Все это делается для того, чтобы освободиться от некоторых обязательств по отношению к пожилым людям. Власти хотят откупиться квартирой в чистом поле где-то в Подмосковье и забыть про их существование. Я думаю, ничего для улучшения инфраструктуры сделано не будет: построят только дома, а на остальном сэкономят».

На разрыв

Еще один минус идеи о выселении пенсионеров – разрушение семей, связи поколений. «Есть такая вещь как институт семьи, – говорит кандидат экономических наук Алексей Луговских. – Советская власть разрушила его одним простым ходом – взяла и вовлекла женщину в процесс производства. Еще один способ навредить ему – вырвать из семьи стариков. Ведь старики для нее – это как учебная программа. Они передают навыки, философию, привычки и традиции. Если их убрать, то представители следующего поколения вырастут Иванами, родства не помнящими. Получится разрыв поколений, при котором новое вырастет без традиций в голове. Они даже забудут, на какой земле родились и в какой стране живут. В целом решение заботиться о стариках – правильное. Но с точки зрения экономики оно неэффективно, потому что разрушатся привычные устои».

С другой стороны, без молодых, без людей рабочего возраста не могут жить и пожилые, – хотя бы потому, что кто-то должен их обслуживать. Значит, это уже не будут монопоселения для стариков. Там понадобятся и детские сады, и школы, и места для досуга молодых – то есть полноценная инфраструктура. В таком случае цена за освободившиеся столичные квадратные метры окажется очень высокой. Возможно, еще и поэтому идея о «резервациях для пенсионеров» пока отложена. Мэрия решила проработать ее облегченный вариант: стимулировать пожилых к проживанию на дачах – лишь бы не нагружали столичный трафик и не коптили воздух.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//В мире

Украинский дипломат обозначил главное оружие киевской власти против России

Украинский дипломат обозначил главное оружие киевской власти против России

Внутреннее развитие Украины является ее главным оружием против Российской Федерации. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил киевский дипломат Сергей Корсунский.

//В мире

Названо вероятное место для бегства Порошенко в случае угрозы тюрьмы на Украине

Названо вероятное место для бегства Порошенко в случае угрозы тюрьмы на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Лондон в случае угрозы тюремного заключения на родине. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

//новости партнеров

//Общество

"Уральские авиалинии" приступили к выплате компенсаций пассажирам самолета А321

"Уральские авиалинии" приступили к выплате компенсаций пассажирам самолета А321

Утром в понедельник, 19 августа, авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплату компенсаций пассажирам самолета А321, который в минувший четверг совершил аварийную посадку в Подмосковье.

//В мире

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Украинский эксперт Вадим Хомаха рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы вернуть под свой контроль Донбасс. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной в интернете.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

Сегодня вечером на Москву опустится туман

Сегодня вечером на Москву опустится туман

Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о том, что вечером в понедельник, 19 августа, на город опустится туман. Данную информацию ранее сегодня предоставили сотрудники Гидрометцентра России.

//Здоровье

Ранний симптом развития инфаркта в скором будущем выявили исследователи из США

Ранний симптом развития инфаркта в скором будущем выявили исследователи из США

Специалисты, проводящие исследования в области здравоохранения, определили ранний признак развития инфаркта миокарда в ближайшем будущем. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах прессы.

//В мире

В Риге выборы мэра: что происходит в Рижской думе?

В Риге выборы мэра: что происходит в Рижской думе?

Сегодня выборы градоначальника в Рижской думе? На пост мэра претендуют два кандидата – Олег Буров и Виестур Зепс. Кто станет хозяином города? Партии «Согласие» и «Честь служить Риге» наконец пришли к компромиссу и подписали коалиционное соглашение.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась радостью от сброшенных килограммов

Анна Семенович поделилась радостью от сброшенных килограммов

Известная российская певица Анна Семенович рассказала поклонникам, что ей удалось похудеть на несколько килограммов. Знаменитость сняла видеобращение, в котором поделилась впечатлениями от полученного результата.

//В мире

Украинский политолог раскрыл вину Януковича в развязывании войны в Донбассе

Украинский политолог раскрыл вину Януковича в развязывании войны в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его команда несут ответственность за начало военного конфликта на территории Донбасса. Такую точку зрения озвучил киевский политический эксперт Даниил Богатырев.

//Новости СМИ2

//В мире

Правительственный самолёт РФ сопровождали швейцарские истребители

Правительственный самолёт РФ сопровождали швейцарские истребители

В понедельник, 19 августа, самолёт российской делегации, которая будет освещать переговоры президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона, несколько минут сопровождали два истребителя швейцарских ВВС в небе над Женевой.

//Политика

Володин рассказал, что Россия будет оберегать свой суверенитет от внешнего воздействия

Володин рассказал, что Россия будет оберегать свой суверенитет от внешнего воздействия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что создание комиссии по расследованию вмешательства в дела России является прямым ответом РФ другим странам, посягающим на суверенитет Российской Федерации.

//Происшествия

В Балашихе загорелся цех химзавода

В Балашихе загорелся цех химзавода

В понедельник, 19 августа, в подмосковной Балашихе на Звездной улице¸ дом 7 произошло возгорание на территории химического завода. Отмечается, что там находится цех по производству кремниевых смол.

//Здоровье

Психологи подсказали, как по переписке вычислить интимную жизнь собеседника

Психологи подсказали, как по переписке вычислить интимную жизнь собеседника

Использование определенных символов в переписке могут свидетельствовать о богатстве сексуальных контактов. Такой вывод получился у американских психологов из университета Кинси.

//В мире

В африканских трущобах можно снять жилье за 400 рублей в месяц

В африканских трущобах можно снять жилье за 400 рублей в месяц

Население столицы Кении – более 3 млн человек. Из них около миллиона живут в крупнейших городских трущобах – в Кибере. Большинство зарабатывают меньше доллара в день. Чтобы арендовать там жилье, достаточно иметь всего 6 долларов.

//Экономика

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис

Специалисты из Высшей школы экономики рассказали, когда россиянам стоит начинать готовиться к новому кризису, который принесет с собой рост инфляции, падение ВВП и финансовые трудности.

//Новости партнеров

//В мире

Самые уязвимые для российской армии страны НАТО определили в Соединенных Штатах

Самые уязвимые для российской армии страны НАТО определили в Соединенных Штатах

Польша и прибалтийские республики являются самыми уязвимыми для Вооруженных сил России странами Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

//Общество

"Будут протесты и ломка", детский омбудсмен оценил инициативу чиновников запретить мобильники в школах

"Будут протесты и ломка", детский омбудсмен оценил инициативу чиновников запретить мобильники в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Москве негативно отозвался об инициативе Минпросвещения запретить мобильники в школах. Евгений Бунимович сказал, что не понимает, чем вызван подобный запрет

//В мире

Источник: Елизавета II не разрешила Меган Маркл жить в своем дворце

Источник: Елизавета II не разрешила Меган Маркл жить в своем дворце

Королевский биограф Хьюго Уикерс сообщил, что Елизавета II не позволила своему внуку принцу Гарри и его супруге Меган жить в своем дворце. Семейная пара хотела переехать в Виндзорский замок.

//Шоу-бизнес

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», дизайнеры выпустят футболки с фразой бортпроводника экстренно севшего самолета

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», дизайнеры выпустят футболки с фразой бортпроводника экстренно севшего самолета

Екатеринбургские дизайнеры решили увековечить фразу бортпроводника Дмитрия Ивлицкого. После экстренной посадки самолета на кукурузное поле в Подмосковье он пытался как-то направить растерявшихся пассажиров

//В мире

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева

Пользователи сети обсуждают супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сара вместе с супругой прилетела в Киев. В украинской столице израильского премьера встречали с караваем.

//Общество

Минфин не может ответить на вопрос, как конфиденциальные документы оказались на свалке в Подмосковье, но пообещал разобраться

Минфин не может ответить на вопрос, как конфиденциальные документы оказались на свалке в Подмосковье, но пообещал разобраться

Минфин не может внятно ответить на вопрос, как конфиденциальные документы ведомства - приказы и отчёты, в том числе и с подписью министра Силуанова оказались на несанкционированной свалке в Подмосковье

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"
3

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
4

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение
5

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры