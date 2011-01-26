Палатки сносят в тень

Сергей Собянин крайне неравнодушен к мелкорозничной торговле. Поднимается новая волна сноса палаток: решено ликвидировать в Москве еще 1300 ларьков (всего их 4700). Разработана схема размещения ларьков в 48 районах, скоро она охватит весь город.

Зреет протест

«Наведение порядка в палаточном бизнесе больше не будет стихийным, как в первое время после прихода С. Собянина. Тогда случались перехлесты, а теперь это будет системной и регламентированной работой», – уверен депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов (фракция «Единая Россия»). Однако не все смотрят на происходящее так оптимистично.

«Прежде чем сносить, надо понять, какие палатки легальны, а какие нет, – комментирует депутат Госдумы Антон Беляков (фракция «Справедливая Россия»). – Я говорю эту очевидную вещь потому, что для московских чиновников она неочевидна. В первую волну ликвидации ларьков пострадали те предприниматели, которые располагали всеми необходимыми документами (перегибы дошли до того, что был эвакуирован ларек с находящимся внутри персоналом – это прямая угроза жизни людей!). Ларьки Союзпечати, например, стояли на своих местах полвека. Утверждать, что они незаконны, – даже не сарказм, а идиотизм. После сноса начался чиновничий «футбол»: в управах говорили, что выполняли волю мэра, а в мэрии говорили, что он этого не поручал...

Пользу ларьков нельзя недооценивать. В центре города невозможно удовлетворить потребности шаговой доступности с помощью стационарных магазинов: там только бутики, хлебом в магазинах на Тверской не торгуют. Кроме того, надо подумать о правах работников. Представьте: вы устроились работать в ларек на полгода, а через месяц после вашего трудоустройства ларек сносят! В одних только сетевых компаниях мелкорозничной торговли числятся 70 тыс. человек. Компании смогут без труда вывести своих работников на улицу. Такого протеста Манежка еще не видела. Это может стать началом независимого профсоюзного движения».

Запретить – проще

Палаточники не знают, кого из них коснется инициатива С. Собянина. «Схема размещения ларьков – это закрытая информация, – рассказывает депутат Госдумы Игорь Эдель (фракция КПРФ). – Предприниматели беспокоятся, бегут в Госдуму, в Мосгордуму. Чиновникам не приходит в голову успокоить людей, разослать им письма. Федеральной власти следовало бы пресечь эту борьбу с палатками, потому что настроения малого бизнеса передаются крупному бизнесу. При таком неуважении к частной собственности мало кому захочется инвестировать в российскую экономику».

«Палатки нужны москвичам – цены в них ниже, чем в супермаркетах, – отмечает депутат Госдумы Илья Пономарев (фракция «Справедливая Россия»). – Прежде чем что-то ликвидировать, надо создать альтернативу. Потом, может быть, и ликвидировать не придется – палатки сами отомрут, не выдержав конкуренции. В других странах мира палаток нет не потому, что там действуют жесткие административные запреты, а потому, что они не нужны покупателям. В Москве слишком высокие цены на торговую недвижимость, поэтому в стационарных магазинах такая дороговизна. Это следствие коррупции и неэффективности городского управления, прежде всего на уровне управ. И также следствие незавершенности жилищной реформы в Москве. Дело в том, что команда Ю. Лужкова не позволила ТСЖ получить в собственность землю общего пользования, которую москвичи могли бы недорого сдавать в аренду магазинам. Жильцы сами позаботились бы о том, чтобы магазины были дешевыми и находились в удобных местах. Именно этим должна заняться новая мэрия. Но она выбрала запретительный путь. Так проще и быстрее».

Не по правилам, а по велению

Между тем вряд ли кто-то станет отрицать, что некоторые палатки создают помехи движению автомобилей и пешеходов. Иногда ларьки расположены на краю тротуаров, из-за чего возникает толчея. Водители, чтобы забежать в палатку, оставляют машины прямо на перекрестках. За такой короткий промежуток времени ГИБДД не успевает среагировать. В результате получается, что у ларька все время стоят автомобили – один уехал, другой приехал.

«Ларьки так размещаются потому, что законодательство этому не препятствует. Предпринимательское сообщество само предложило мэрии: разработайте правила размещения ларьков. Но вместо этого мэрия разработала схему размещения, то есть ограниченный перечень мест, где можно ставить ларьки. Хотя на самом деле таких мест гораздо больше, – говорит предприниматель Роман Жигульский (объединение малого и среднего бизнеса «Опора России»). – Никакая схема не нужна. Изучив правила размещения, предприниматель сам мог бы решить, куда лучше поставить палатку. Но такой – уведомительный – механизм исключает коррупцию, за которую держатся московские чиновники. Они оставят за собой возможность в каждом отдельном случае допустить или не допустить палаточника на участок».

Кстати Рынки тоже попали под раздачу Параллельно ведется борьба с рынками. Под метлу попадают не только просроченные товары и нелегальные мигранты. Власти создали проблемы ярмарке лыжников, которая располагается на Третьем транспортном кольце, рядом с заводом ЗИЛ. «В Москве нет второго такого рынка, – рассказывает журналист и лыжник-любитель Александр Политковский. – Там можно приобрести за приемлемые деньги все что нужно. И не только купить, но и сделать на заказ, и поменяться. Студенты всегда там отовариваются. Подобные рынки есть во всей Европе. Убрать эту ярмарку хотят для одной только имитации бурной деятельности. Рынок никому не мешает: он находится в пустующей промзоне, и на его месте не планируется открыть ничего нового. Однако власти хотят задвинуть его за ЗИЛ – в совершенно неудобное место, куда людям будет сложнее ездить. Директор рынка из-за этих проблем буквально слег».

Всем назначили высшую меру

Конечно, нарушений в палаточном бизнесе – целый букет. Например, палатки на остановках сильно обветшали (несколько лет мэрия вообще их не курировала). Но зачем их сносить, если можно обновить? Или взять, например, нарушение миграционного законодательства. Да, в мелкорозничной торговле не должны работать иностранные граждане. Но зачем сносить ларек предпринимателя-нарушителя вместо того, чтобы оштрафовать и заставить его взять на работу россиянина?

«Если 1300 сносимых палаток не получат новые места, то это чистой воды нарушение прав малого бизнеса. Куда пойдут 5 тысяч работников? – продолжает Р. Жигульский. – Устранение нелегальных палаток, установленных районными чиновниками и милиционерами, не ударит по этим людям. Они поставят новые и продолжат так же нелегально кормиться, теперь уже за счет легальных палаток.

Все, что делается в последнее время, выглядит как выталкивание мелкорозничной торговли в теневой сектор экономики. С 1 января для малого бизнеса в разы вырос единый социальный налог на зарплату – с 14 до 34% (а зарплата составляет для малого бизнеса 2/3 расходов). Аренда подорожала до 50 тысяч рублей в месяц. Готовится запрет на торговлю табачными изделиями в неспециализированных ларьках. Это не борьба с курением: власти понимают, что палаточники продолжат торговать сигаретами, но теперь из-под полы. Людьми, которые находятся в тени, проще управлять. Предприниматели имеют материальные и людские ресурсы и пока могут влиять на жизнь общества. Очевидно, властям это не нравится».

«Предпринимательская общественность затаилась в ожидании, – комментирует генеральный директор Московской ассоциации предпринимателей Сергей Хмелев. – Хочется верить, что здравый смысл все-таки восторжествует».