Нет, мы хотим сейчас!

В последних числах декабря «Левада-Центр» опросил москвичей, как они оценивают деятельность Сергея Собянина. 46% опрошенных дали мэру среднюю оценку, 23% – высокую, 15% – низкую, 17% не определились. Рейтинг Юрия Лужкова в декабре 2009 года был схожим: 42% опрошенных относились к нему средне, 36% – хорошо, 20% – плохо, 5% затруднялись ответить. Как видим, С. Собянин не добрал как положительных, так и отрицательных голосов – многие москвичи пока не имеют о нем сложившегося мнения.

«От смены мэра настроения в обществе не изменились. Москвичи демонстрируют спокойное, ровное отношение к городской власти, – комментирует социолог «Левада-Центра» Денис Волков. – Сейчас москвичи воспринимают С. Собянина более трезво, чем сразу после его назначения. От него уже не ждут слишком многого. Страсти улеглись, настроения горожан не обострены информационными кампаниями. Люди исходят из собственных впечатлений, а не из того, что говорит о новом мэре президент».

Согласно результатам опроса, с декабря 2009 г. в Москве обострились следующие проблемы: высокие коммунальные платежи (с 33 до 53%), высокие цены на товары первой необходимости (с 31 до 53%) и коррупция (с 8 до 23%). «Обострение первых двух проблем вызвано объективными факторами, чего не скажешь о третьей проблеме, – говорит Д. Волков. – То, что коррупция существует, давно ни для кого не секрет. Но сейчас эта тема стала особенно актуальна, президент объявил борьбу с коррупцией одним из своих приоритетов. Случаи коррупции стали чаще попадать в СМИ, которые почувствовали, что об этом стало можно писать в больших количествах. Тема стала центральной на первых трех телеканалах. А для Москвы она особенно актуальна: здесь крутятся очень большие деньги – соответственно, здесь особенно большие объемы воровства. Речь не идет о том, что москвичи стали чаще сталкиваться в своей жизни с коррупцией. Это протест не против конкретных чиновников-вымогателей, а глобальный протест против того, что во власть идут корыстные люди».

«Недовольство ростом цен в Москве легко объяснить, – отмечает депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Дело в том, что все ориентируются на «среднюю температуру по больнице», а в Москве, особенно в отдельных микрорайонах, цены могут расти значительно быстрее. У нас нет анклавов, как на Западе, и малообеспеченные люди живут рядом с очень обеспеченными: хрущевки расположенны рядом с новыми шикарными домами. Бок о бок стоят дорогой магазин для обеспеченных людей и недорогой магазин для малообеспеченных. Получается так, что обеспеченные люди начинают ходить в недорогой магазин и его цены тянутся на уровень дорогого магазина. К тому же есть более общая закономерность: рост численности населения ведет к росту цен. Увеличение спроса при малой конкуренции (в Москве она – малая) увеличивает стоимость. Чем больше покупают однородных продуктов, тем дороже они становятся».

По мнению А. Палеева, москвичи не умеют ждать. «От С. Собянина хотят быстрых побед, блиц-кригов, – говорит он. – Но мэр – не фокусник, он не умеет доставать мгновенные результаты из рукава. Вообще не стоит придавать большого значения соцопросам. Вспомним, что перед отставкой Лужкова 70% москвичей были за него, а сразу после отставки эти же 70% высказались против него». Действительно, очень странно, что мнение о Лужкове так резко изменилось именно в Москве. В масштабах России это было бы понятно: в других регионах о столичном мэре можно судить только по сообщениям СМИ. Но москвичам все же было бы логично оценивать своего мэра по его работе.

«К новому руководителю гораздо более пристальное внимание. Если у него такой же рейтинг, как у предшественника, то для него это хороший результат, – комментирует депутат Госдумы Олег Куликов. – Нельзя принижать общественное мнение, но все-таки оценка эксперта более компетентна, чем оценка обывателя, который руководствуется своим сиюминутным настроением. Москвичи как будто не видят положительных изменений. Ситуация с уборкой снега оставляет желать лучшего, но в прошлом году она была хуже. Дороги чистят более оперативно, реже перекрывают их, скорость движения стала выше. Крыши очищают после каждого снегопада, а не раз в месяц, как в прошлые годы. Температура батареи в квартирах наконец-то соответствует нормативу. Не хотелось бы, чтобы у С. Собянина опустились руки и он доверил управление какому-нибудь заму. Сейчас он вникает в каждый участок городского хозяйства, тогда как Ю. Лужков занимался только финансовыми потоками».