Реагенты дурного влияния

На днях коммунальные службы «отметили» своеобразный юбилей применения на трассах и улицах столицы всеразъедающих смесей. Чиновники продолжают блюсти губительный для всего живого ритуал зачистки дорог, уходящий корнями в эпоху правления Ю. Лужкова.

На борьбу со снегом и ледяным покровом на улицы постоянно выходят 12 тыс. автомобилей и уборочной техники. По традиции, они покрывают дороги твердыми и жидкими реагентами. До 2000 г. каждый район Москвы накапливал 5 тыс. тонн песка и 3 тыс. тонн соли. В последнее десятилетие деньги тратятся на эквивалентное, а то и большее количество химических соединений.

«Слезы» Собянина

Раньше по количеству осевшего на дорогах и стенках канализационных стоков песка можно было судить о масштабах применяемых мер. Сейчас это сделать сложнее – современные реагенты растворяются в воде и уходят с улиц весной почти незамеченными. Зато заметен безвозвратный ущерб, причиненный лапам домашних животных, нашей обуви и автомобильным покрытиям. Более того, оставшийся на подошвах ботинок реагент охотно селится в домах людей и вызывает заболевания кожи и дыхательных путей.

Однако чиновники уверяют, что современные противогололедные средства в нормированной концентрации на квадратный метр дороги практически безопасны. Видимо, все дело в их ненормативном применении, обусловленном соблазном чиновников закупить как можно больше опасных химикатов. Жаль, что с приходом нового мэра подходы к делу остались старыми.

«На дворницких работах по уборке города как и прежде сидит ставленник Лужкова – Петр Павлович Бирюков, который вышел из префектуры Южного округа – известной ныне «кузницы кадров». Новый градоначальник оставил его, наверно, только по одному соображению: кто же перед самой зимой дворника гонит? – комментирует ситуацию Алексей Клеменко, член президиума общественного совета при главном архитекторе г. Москвы. – Итак, все хозяйство осталось на Петре Павловиче. Люди, которые с ним работали, рассказывали, что он затормаживал на время вопросы, связанные с финансированием городских мероприятий, если они не касались определенных фирм. Так что это иллюзия, что на городское хозяйство пришли новые люди».

При таком положении вещей, очевидно, что закупка и использование реагентов в невероятных количествах чиновнику, ответственному за уборку снега на дорогах, только на руку. В связи с чем А. Клеменко небезосновательно опасается за здоровье москвичей и поэтому не рекомендует ходить в зимний период без головных уборов. Опасная жидкая смесь, образующаяся на дорогах из-за большого количества химических соединений, испаряется и проливается на головы в виде дождя или плавно спускающихся снежных хлопьев.

Аргументы мэрии Тотальное применение жидких реагентов в 2011–2012 гг. пока под вопросом. Дело в том, что разработка новых отечественных безопасных химических соединений может обойтись городскому бюджету как минимум в 900 млн. рублей. Поэтому Департамент благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства столицы разрабатывает новый порядок «зачистки» дорог. Отказаться сразу от привычного распыления смесей, скорее всего, не получится. Для начала прекратится обработка трасс по ночам. Вместо этого предлагается чаще чистить дороги механическим путем.

«Сопли» Лужкова

Говоря научным языком, ситуация усугубляется еще и тем, что к составу туч из испаренного хлористого кальция и натрия примешиваются мелкодисперсные частицы отходов городской среды. В соединении с реагентами они способны причинить много вреда.

«Действительно, все эти реагенты проверены инвитро, то есть в колбе, в пробирке, а в соединении с остатками масла, топлива – никем не проверяются. – Замечает Вячеслав Лысаков, лидер Всероссийского движения автомобилистов «Свобода выбора». – Эта жижа раньше называлась «соплями» Лужкова». Не знаю, как она будет называться сейчас. Возможно, «слезами» Собянина». В любом случае эти «сопли» Юрия Михайловича остались, а новый мэр что-то не торопится их запрещать. Может, потому, что это хороший бизнес?! Так и есть. Ведь невозможно посчитать точно, сколько «очищающей жидкости» вылито на дорогу: на 100 или на 200 тысяч. Можно выдумать любую цифру для отчета.

Воруют или нет – пусть разбираются «органы», не нам решать. Но ведь и пользы от этой химии нет. Потому что после применения ее оставляют на трассах. Забывая о том, что реагенты с дороги надо убирать! В разных странах борются со снегом по-разному, где-то разбрасывают гранитную крошку. Ее потом тоже надо собирать, промывать и хранить по определенным правилам. Но будут ли наши коммунальщики соблюдать технологии, принятые в европейских странах?»

Резонный вопрос, и ответ заранее ясен – вряд ли. Потому что на уборку этой самой крошки понадобятся дополнительные временные и денежные затраты. Куда проще разлить всюду самостоятельно утекающие и испаряющиеся химические соединения. Между тем опыт зарубежных стран, таких как Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, показывает, что затраты на обустройство дорог и тротуаров освобождают жизнь автомобилистов и пешеходов от лишних трудностей. Как-то: ухудшение видимости на проезжей части, и как следствие – ДТП, порой с летальным исходом.

«Я был в городе Хельсинки, когда в Москве случился очередной транспортный коллапс из-за погоды. В это время в столице Финляндии после снегопада на дорогах сразу появилась рассыпанная службами гранитная крошка. Соли или песка не было. С наступлением ночи последствия снегопада окончательно были устранены механической очисткой. Таким образом, в течение двух суток все дороги города были без проблем очищены от снега», – делится впечатлениями Алексей Киселев, руководитель токсичной программы «Гринпис России».

Еще одна еврохитрость. Они пропускают ток по специальным проводам, протянутым по контуру зданий, превращая лед в воду. Вероятность возникновения глыб сводится к минимуму, и устраняется потенциальная опасность травматизма.

К сожалению, в нашем отечестве все по-другому. Не так давно кусок льда упал в коляску с ребенком на юго-западе Москвы. Мальчик был госпитализирован. Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге с той разницей, что история кончилась смертью шестилетнего пешехода. В связи с произошедшим Оксана Дмитриева, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», призывает прокуратуру Петербурга привлечь к уголовной ответственности губернатора города Валентину Матвиенко и нескольких петербургских чиновников.

А кто у нас из чиновников ответит за то, что горожанам годами приходится вдыхать химические пары, портить обувь и каждый день рисковать жизнью, проходя под сосульками? К сожалению, как показал недавний опыт, от перемены мест слагаемых, а именно: властей города, сумма неприятностей пока не поменялась.