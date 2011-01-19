//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Реагенты дурного влияния

Вот уже десять лет, борясь со снегом, власти травят москвичей

№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », Евгения НИКИТИНА ]

Реагенты дурного влияния

На днях коммунальные службы «отметили» своеобразный юбилей применения на трассах и улицах столицы всеразъедающих смесей. Чиновники продолжают блюсти губительный для всего живого ритуал зачистки дорог, уходящий корнями в эпоху правления Ю. Лужкова.

На борьбу со снегом и ледяным покровом на улицы постоянно выходят 12 тыс. автомобилей и уборочной техники. По традиции, они покрывают дороги твердыми и жидкими реагентами. До 2000 г. каждый район Москвы накапливал 5 тыс. тонн песка и 3 тыс. тонн соли. В последнее десятилетие деньги тратятся на эквивалентное, а то и большее количество химических соединений.

«Слезы» Собянина

Раньше по количеству осевшего на дорогах и стенках канализационных стоков песка можно было судить о масштабах применяемых мер. Сейчас это сделать сложнее – современные реагенты растворяются в воде и уходят с улиц весной почти незамеченными. Зато заметен безвозвратный ущерб, причиненный лапам домашних животных, нашей обуви и автомобильным покрытиям. Более того, оставшийся на подошвах ботинок реагент охотно селится в домах людей и вызывает заболевания кожи и дыхательных путей.

Однако чиновники уверяют, что современные противогололедные средства в нормированной концентрации на квадратный метр дороги практически безопасны. Видимо, все дело в их ненормативном применении, обусловленном соблазном чиновников закупить как можно больше опасных химикатов. Жаль, что с приходом нового мэра подходы к делу остались старыми.

«На дворницких работах по уборке города как и прежде сидит ставленник Лужкова – Петр Павлович Бирюков, который вышел из префектуры Южного округа – известной ныне «кузницы кадров». Новый градоначальник оставил его, наверно, только по одному соображению: кто же перед самой зимой дворника гонит? – комментирует ситуацию Алексей Клеменко, член президиума общественного совета при главном архитекторе г. Москвы. – Итак, все хозяйство осталось на Петре Павловиче. Люди, которые с ним работали, рассказывали, что он затормаживал на время вопросы, связанные с финансированием городских мероприятий, если они не касались определенных фирм. Так что это иллюзия, что на городское хозяйство пришли новые люди».

При таком положении вещей, очевидно, что закупка и использование реагентов в невероятных количествах чиновнику, ответственному за уборку снега на дорогах, только на руку. В связи с чем А. Клеменко небезосновательно опасается за здоровье москвичей и поэтому не рекомендует ходить в зимний период без головных уборов. Опасная жидкая смесь, образующаяся на дорогах из-за большого количества химических соединений, испаряется и проливается на головы в виде дождя или плавно спускающихся снежных хлопьев.

Аргументы мэрии

Тотальное применение жидких реагентов в 2011–2012 гг. пока под вопросом. Дело в том, что разработка новых отечественных  безопасных химических соединений может обойтись городскому бюджету как минимум в 900 млн. рублей. Поэтому Департамент благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства столицы разрабатывает новый порядок «зачистки» дорог. Отказаться сразу от привычного распыления смесей, скорее всего, не получится. Для начала прекратится обработка трасс по ночам. Вместо этого предлагается  чаще чистить дороги механическим путем.

«Сопли» Лужкова

Говоря научным языком, ситуация усугубляется еще и тем, что к составу туч из испаренного хлористого кальция и натрия примешиваются мелкодисперсные частицы отходов городской среды. В соединении с реагентами они способны причинить много вреда.

«Действительно, все эти реагенты проверены инвитро, то есть в колбе, в пробирке, а в соединении с остатками масла, топлива – никем не проверяются. – Замечает Вячеслав Лысаков, лидер Всероссийского движения автомобилистов «Свобода выбора». – Эта жижа раньше называлась «соплями» Лужкова». Не знаю, как она будет называться сейчас. Возможно, «слезами» Собянина». В любом случае эти «сопли» Юрия Михайловича остались, а новый мэр что-то не торопится их запрещать. Может, потому, что это хороший бизнес?! Так и есть. Ведь невозможно посчитать точно, сколько «очищающей жидкости» вылито на дорогу: на 100 или на 200 тысяч. Можно выдумать любую цифру для отчета.

Воруют или нет – пусть разбираются «органы», не нам решать. Но ведь и пользы от этой химии нет. Потому что после применения ее оставляют на трассах. Забывая о том, что реагенты с дороги надо убирать! В разных странах борются со снегом по-разному, где-то разбрасывают гранитную крошку. Ее потом тоже надо собирать, промывать и хранить по определенным правилам. Но будут ли наши коммунальщики соблюдать технологии, принятые в европейских странах?»

Резонный вопрос, и ответ заранее ясен – вряд ли. Потому что на уборку этой самой крошки понадобятся дополнительные временные и денежные затраты. Куда проще разлить всюду самостоятельно утекающие и испаряющиеся химические соединения. Между тем опыт зарубежных стран, таких как Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, показывает, что затраты на обустройство дорог и тротуаров освобождают жизнь автомобилистов и пешеходов от лишних трудностей. Как-то: ухудшение видимости на проезжей части, и как следствие – ДТП, порой с летальным исходом.

«Я был в городе Хельсинки, когда в Москве случился очередной транспортный коллапс из-за погоды. В это время в столице Финляндии после снегопада на дорогах сразу появилась рассыпанная службами гранитная крошка. Соли или песка не было. С наступлением ночи последствия снегопада окончательно были устранены механической очисткой. Таким образом, в течение двух суток все дороги города были без проблем очищены от снега», – делится впечатлениями Алексей Киселев, руководитель токсичной программы «Гринпис России».

Еще одна еврохитрость. Они пропускают ток по специальным проводам, протянутым по контуру зданий, превращая лед в воду. Вероятность возникновения глыб сводится к минимуму, и устраняется потенциальная опасность травматизма.

К сожалению, в нашем отечестве все по-другому. Не так давно кусок льда упал в коляску с ребенком на юго-западе Москвы. Мальчик был госпитализирован. Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге с той разницей, что история кончилась смертью шестилетнего пешехода. В связи с произошедшим Оксана Дмитриева, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», призывает прокуратуру Петербурга привлечь к уголовной ответственности губернатора города Валентину Матвиенко и нескольких петербургских чиновников.

А кто у нас из чиновников ответит за то, что горожанам годами приходится вдыхать химические пары, портить обувь и каждый день рисковать жизнью, проходя под сосульками? К сожалению, как показал недавний опыт, от перемены мест слагаемых, а именно: властей города, сумма неприятностей пока не поменялась.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Кадыров рассказал, чего боится

Кадыров рассказал, чего боится

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в одном из интервью, что его пугает. По словам Кадырова, он не боится никого из людей, а единственный его страх связан вовсе не с какой-либо угрозой.

//В мире

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится не скоро

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится не скоро

Глава политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что жители Украины напрасно надеются на скорое разрешение ситуации на Донбассе, поскольку для завершения конфликта необходимо проделать много работы.

//Общество

Россиянам расскажут о запрете на выезд из страны по СМС

Россиянам расскажут о запрете на выезд из страны по СМС

В Минюсте России рассказали, что со следующего года судебные приставы смогут извещать должников об ограничении выезда заграницу при помощи СМС-сообщений.

//новости партнеров

//Общество

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к Владимиру Зеленскому за разрешением на въезд на Украину. Разин неоднократно рассказывал, что солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо находится в состоянии комы.

//В мире

В Америке рассказали, какой увидят Землю инопланетяне

В Америке рассказали, какой увидят Землю инопланетяне

Учёные из Корнеллского университета в США рассказали, какой бы увидели Землю наблюдатели с других планет. Исследователи создали модель планеты, которая показывает, какой видна Земля с расстояния в несколько световых лет.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области был остановлен утром в воскресенье, 18 августа.

//Интервью

Актриса Анна Миклош: Я согласилась на то, чтобы меня обрили наголо

Актриса Анна Миклош: Я согласилась на то, чтобы меня обрили наголо

Анна Миклош известна зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Тамбовская волчица», «Катерина», «Родные люди», «Дочки-матери», «Авария», «Ермоловы» и др. Только что по ТВ прошёл сериал «Экспроприатор», где Анна Миклош сыграла одну из главных ролей.

//Общество

Ученые создали искусственный интеллект, способный заменить программистов

Ученые создали искусственный интеллект, способный заменить программистов

Группа инженеров разработала искусственный интеллект TabNine, который может быть интегрирован в большинство редакторов кода и может, таким образом, дописывать код за программиста, исправляя все его ошибки.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына

Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына

В Ульяновской области заместитель губернатора Сергей Люльков пообщался с отцом 16-летнего подростка, который убил пятерых членов своей семьи, а затем покончил с жизнью.

//Шоу-бизнес

Мартин Фримен рассказал, ждать ли пятого сезона "Шерлока"

Мартин Фримен рассказал, ждать ли пятого сезона "Шерлока"

Английский актёр Мартин Фримен рассказал, стоит ли поклонникам сериала «Шерлок» ждать продолжения любимого телепроекта. По словам Фримена, актёры были бы рады вернуться к этой работе.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Россиянин избил врача за некачественное лечение

Россиянин избил врача за некачественное лечение

Житель Москвы выследил и избил заведующего глазным отделением одной из столичных больниц. Мужчине не понравилось качество оказанного лечения, после чего он решил «объяснить» это врачу весьма нетипичным способом.

//Общество

Врачи: Быть или не быть роману на курорте?

Врачи: Быть или не быть роману на курорте?

Эксперты проводят промежуточные итоги сезона отпусков россиян. Одним из таких стала статистика по курортным романам. Известный российский врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, из-за чего люди заводят кратковременные отношения в отпуске.

//Общество

Патриарх Кирилл вспомнил, каким был петербургский Казанский собор в годы СССР

Патриарх Кирилл вспомнил, каким был петербургский Казанский собор в годы СССР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга совершил Всенощное бдение. Предстоятель РПЦ вспомнил, каким был собор во времена СССР.

//Шоу-бизнес

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

Андрей Разин заявил, что Юра Шатунов больше не сможет исполнять песни "Ласкового мая". Кроме того, продюсер считает, что певец ведет сея не красиво, отказываясь помогать ребятишкам из детских домов

//Спорт

«Динамо» не смог удержать счет и проиграл «Локомотиву» 1:2

«Динамо» не смог удержать счет и проиграл «Локомотиву» 1:2

Сегодня, 18-го августа, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоялся матч шестого тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

//Общество

Столичный психолог: что мешает женщинам построить карьеру

Столичный психолог: что мешает женщинам построить карьеру

9 из 10 женщин, которые заняты поиском работы, спрашивают психологов о том, возможно ли совмещать работу и семью. Не придется ли выбирать между ними? Столичный психолог Ольга Акимова рассказала, какие существуют мифы, мешающие женщинам построить карьеру.

//Новости партнеров

//В мире

В США подтвердили планы Трампа купить Гренландию

В США подтвердили планы Трампа купить Гренландию

Ведущий советник Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что в Белом доме «изучают» возможность покупки Гренландии. При этом власти крупнейшего на Земле острова уже заявили о невозможности подобной сделки.

//В мире

Федеральная Резервная Система США приняла меры по снижению рисков от разгорающихся «торговых войн»

Федеральная Резервная Система США приняла меры по снижению рисков от разгорающихся «торговых войн»

Федеральная Резервная Система США (ФРС) приняла решение о снижении ставки на 0.25%, вместе с тем указав в комментариях, что это временная упреждающая мера, направленная на снижение рисков от разгорающихся «торговых войн».

//В мире

Глава партии «Слуга народа» заявил, что депутаты мало зарабатывают

Глава партии «Слуга народа» заявил, что депутаты мало зарабатывают

На Украине глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты депутатов Рады недостаточно высокие для той работы, которую приходится выполнять парламентариям.

//В мире

Супруга Порошенко выделила несколько миллионов на комедию о войне в Донбассе

Супруга Порошенко выделила несколько миллионов на комедию о войне в Донбассе

На Украине культурный фонд, который возглавляет супруга экс-президента страны Марина Порошенко, выделил почти 9 миллионов гривен на комедию о войне в Донбассе.

//Общество

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с отравлением

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с отравлением

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с признаками острой кишечной инфекции. Известно, что незадолго до этого ребят возили на экскурсию в Казань, где дети обедали в кафе.

//Происшествия

В Ульяновской области власти помогут организовать похороны убитой семьи

В Ульяновской области власти помогут организовать похороны убитой семьи

В Ульяновской области местные власти заявили, что готовы помочь в организации похорон семьи, убитой в Патрикееве. Об этом решении рассказал замглавы региона Сергей Люльков.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
3

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна
4

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"
5

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры