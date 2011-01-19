//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Подмосковье во мгле – Громов в опале?

Чем дольше продолжаются перебои с электроснабжением, тем более шатким становится положение губернатора

№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Подмосковье во мгле – Громов в опале?

В Подмосковье ходит анекдот: генерал Громов проводит специальные учения – после сигнала «тревога» летом отключает воду, а зимой – свет. Некоторые депутаты Госдумы намерены требовать его немедленной отставки: как оказалось, глава области не способен справиться с чрезвычайными ситуациями ни летом, ни зимой. 

Шутки шутками, а режим чрезвычайной ситуации в 18 из 36 районов области продлен до 1 марта. И если в конце декабря массовые обрывы проводов были вызваны последствиями ледяного дождя, явления все же аномального, то в январе провода продолжают рваться из-за обычных для региона снегопадов.

Как снег на голову

Летом власти области оказались не готовы к засухе и, как следствие, к пожарам и смогу. Так же внезапно для них в декабре наступила зима! «Надо провести беспристрастное расследование и по новогодним авариям, и по летним пожарам, – считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – За весь этот кошмар, за чрезвычайное положение в регионе Борис Громов несет личную ответственность. Если бы заместители губернатора не присваивали себе миллиарды долларов из бюджета области, то простые люди жили бы в тепле, в отремонтированных домах, где не было бы перебоев с электроэнергией».

Почти все новогодние праздники то кочегаром, то лесорубом работал на своей даче депутат ГД Виктор Илюхин: «Я валил надломанные березы, срубал сучки елей, что нависли над проводами. И постоянно подливал топливо в генератор, чтобы не сидеть во тьме. Для бодрости духа ругал по очереди то природу, то губернатора.

Еще летом было очевидно, что деревья вот-вот лягут на провода. Но никто не побеспокоился заранее подрубить нависшие ветки. Почему линии электропередачи не оборудованы специальными кронштейнами, которые при экстремальных нагрузках без повреждений опускают провода на землю? Вообще давно пора переходить на подземные кабели, где это необходимо. Кстати, некоторые умники считают, что в нынешних авариях виновата... советская власть. Коммунисты, видите ли, запрещали вырубать леса. Теперь они выросли и мешают ЛЭП. Но, между прочим, при той власти, скажем, в Ильинских энергетических сетях, которые обслуживают два крупных поселка с населением в несколько десятков тысяч человек, на вооружении было 15 монтажных люлек – а осталось всего три. Было 50 электриков – осталось 15. А сокращенные ставки, скорее всего, кто-то положил себе в карман».

Не за все в ответе

Факт остается фактом: в Подмосковье не способны своими силами наладить электроснабжение. 22 региона России прислали ремонтные бригады, чтобы хотя бы к марту губернатор мог отрапортовать – все населенные пункты области «запитаны».

О том, что последствия аварий ликвидированы, подмосковные власти исправно докладывали в течение всех новогодних праздников – однако каждый раз выяснялось, что они забывали о тысячах людей, которые продолжают сидеть без света, а кто-то и без тепла. Громов публично обещал, что в Новый год электричество в области будет у всех – но сам был вынужден по предложению премьер-министра проводить праздничную ночь в обесточенном районе. Некоторые считают, что после этого генерал должен был вспомнить о своей офицерской чести и подать в отставку. Но ничего подобного от Громова пока не слышно. Возможно, он искренне считает, что не виноват в происходящем. А виноват... ну, скажем, Чубайс.

Отключение электроэнергии – действительно удобный случай в очередной раз обвинить во всем бывшего главу РАО «ЕЭС». «Всем, кроме областных чиновников, понятно, что эти аварии не случайны, – говорит депутат МГД Сергей Герасимов. – Не секрет, что электрооборудование в Подмосковье изношено на 70–80%. Немудрено, ведь оно было установлено еще при коммунистах. Чубайс обещал президенту, что, после того как он возьмет в свои руки РАО «ЕЭС», – все будут довольны. А в результате такая бедственная ситуация может повториться в любом регионе, где прольется ледяной дождь. Поэтому не стоит обвинять только одного подмосковного губернатора».

С юридической точки зрения в вину Громову в данном случае нельзя поставить даже халатность, и тем более умысел. Не он разорвал некогда единую энергетическую цепочку, раздав ее звенья разным компаниям. «Это позволила сделать федеральная власть, – подчеркивает руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. – Раньше энергосеть была единой системой. Были ремонтные службы и все ресурсы для того, чтобы в короткие сроки устранить аварию.

Сейчас этого нет. Нет даже квалифицированных специалистов, и в итоге их приходится искать по всей России. Результат приватизации энергетики налицо. Собственника каждой из образованных мелких энергосетей заботит только прибыль. Пока все работает, никто не думает о резервах. Никто не рассчитывает на ледяной дождь, когда прокладывает узенькие просеки под ЛЭП. Это системная проблема, и такие случаи будут происходить снова и снова.

Узаконенный грабеж

Достаточно вспомнить аварию на Саяно-Шушенской ГЭС – никто не вкладывал средства в ремонтные работы и восстановление ГЭС до тех пор, пока не произошла авария. Поэтому сегодня провода рвут даже согнутые ветки, а МЧС занимается преимущественно тем, что их отпиливает. Энергетика – это стратегическая отрасль, система жизнеобеспечения, и она должна находиться в руках государства».

Практически всех потребителей Московской области обеспечивает электроэнергией МОЭСК (Московская объединенная электросетевая компания). Это коммерческая структура, лишь 8% ее акций принадлежат московскому правительству. «Область стала заложником коммерческих интересов частных энергетических компаний, – уверен депутат Государственной думы, член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. – Они беззастенчиво повышают тарифы. Но, видимо, на то, чтобы своевременно отпиливать нависающие над проводами ветки, денег им не хватает. Это узаконенный грабеж и наплевательство на интересы жителей области. Ведь аварии в этом регионе происходят постоянно.

В 2007 г. север и северо-восток Московской области по тем же причинам (падение деревьев на провода) остались без электричества. Это не был канун Нового года, и аварии не придали такой огласки, как сейчас. Тогда мой помощник с двухлетним ребенком жил восемь дней в поселке Давыдово Орехово-Зуевского района с населением более 20 тысяч человек (!) – без света, воды и отопления. Вот так работают наши энергетики – кому война, а кому мать родна! А власти даже не пытаются призвать их к порядку, видно, заняты чем-то другим. В моем бывшем одномандатном округе почти половина мэров сидят или находятся под следствием за взятки...»

Последняя капля

Однако коррупционные скандалы, связанные с подчиненными Громова, до сих пор обходили губернатора стороной. Точно так же федеральная власть не пеняла ему на неспособность справиться с летними пожарами. Станут ли последней каплей последствия ледяного дождя и снегопадов или Громову дадут досидеть в губернаторском кресле до истечения срока полномочий в 2012 году? Мнения разделились.

В Госдуме бушует Жириновский, призывая депутатов присоединиться к его требованию немедленной отставки Бориса Громова. Горячие головы утверждают, что ему подошла бы «лужковская» формулировка: в связи с утратой доверия. Но, возражают другие, Громов самостоятельным политиком никогда не был, с центром не конфликтовал, поэтому, что бы ни случилось в Подмосковье, губернатор расстанется со своим местом разве что «по собственному желанию».

Желание жителей области после нынешних новогодних праздников очевидно, хоть нынче его в расчет не принимают. «Не надо быть прорицателем, чтобы предугадать возможные аварии электросетей, а надо быть заботливым хозяином на своей земле, – считает адвокат Владимир Жеребенков. – А Громов – офицер. Им был, им и остался. К сожалению, не стал ни экономистом, ни настоящим руководителем своего хозяйства. Нет специалистов и вокруг Громова. Все окружение – доверенные лица или просто военные специалисты. Лужков, как бы его ни ругали, сумел обеспечить в Москве экономический рост. А в Подмосковье – полная стагнация. Производство, сельское хозяйство – в полном упадке. Кое-как область держится только за счет распродажи земли. По моему мнению, Громов – самый слабый губернатор в России».

...И возраст у Бориса Всеволодовича поджимает – 67 лет, при общей тенденции на омоложение губернаторского корпуса. «Громов засиделся», – общее мнение политологов. Поэтому предложение Жириновского многие рассматривают как пробный шар, возможность для федеральной власти как бы по просьбе народных избранников сменить губернатора Подмосковья. Есть также мнение, что Громов все еще занимает это место только из-за отсутствия устраивающего всех преемника. И когда его подберут, главе области тут же припомнят Новый год без электричества.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Кадыров рассказал, чего боится

Кадыров рассказал, чего боится

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в одном из интервью, что его пугает. По словам Кадырова, он не боится никого из людей, а единственный его страх связан вовсе не с какой-либо угрозой.

//В мире

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится не скоро

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится не скоро

Глава политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что жители Украины напрасно надеются на скорое разрешение ситуации на Донбассе, поскольку для завершения конфликта необходимо проделать много работы.

//Общество

Россиянам расскажут о запрете на выезд из страны по СМС

Россиянам расскажут о запрете на выезд из страны по СМС

В Минюсте России рассказали, что со следующего года судебные приставы смогут извещать должников об ограничении выезда заграницу при помощи СМС-сообщений.

//новости партнеров

//Общество

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к Владимиру Зеленскому за разрешением на въезд на Украину. Разин неоднократно рассказывал, что солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо находится в состоянии комы.

//В мире

В Америке рассказали, какой увидят Землю инопланетяне

В Америке рассказали, какой увидят Землю инопланетяне

Учёные из Корнеллского университета в США рассказали, какой бы увидели Землю наблюдатели с других планет. Исследователи создали модель планеты, которая показывает, какой видна Земля с расстояния в несколько световых лет.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области был остановлен утром в воскресенье, 18 августа.

//Интервью

Актриса Анна Миклош: Я согласилась на то, чтобы меня обрили наголо

Актриса Анна Миклош: Я согласилась на то, чтобы меня обрили наголо

Анна Миклош известна зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Тамбовская волчица», «Катерина», «Родные люди», «Дочки-матери», «Авария», «Ермоловы» и др. Только что по ТВ прошёл сериал «Экспроприатор», где Анна Миклош сыграла одну из главных ролей.

//Общество

Ученые создали искусственный интеллект, способный заменить программистов

Ученые создали искусственный интеллект, способный заменить программистов

Группа инженеров разработала искусственный интеллект TabNine, который может быть интегрирован в большинство редакторов кода и может, таким образом, дописывать код за программиста, исправляя все его ошибки.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына

Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына

В Ульяновской области заместитель губернатора Сергей Люльков пообщался с отцом 16-летнего подростка, который убил пятерых членов своей семьи, а затем покончил с жизнью.

//Шоу-бизнес

Мартин Фримен рассказал, ждать ли пятого сезона "Шерлока"

Мартин Фримен рассказал, ждать ли пятого сезона "Шерлока"

Английский актёр Мартин Фримен рассказал, стоит ли поклонникам сериала «Шерлок» ждать продолжения любимого телепроекта. По словам Фримена, актёры были бы рады вернуться к этой работе.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Россиянин избил врача за некачественное лечение

Россиянин избил врача за некачественное лечение

Житель Москвы выследил и избил заведующего глазным отделением одной из столичных больниц. Мужчине не понравилось качество оказанного лечения, после чего он решил «объяснить» это врачу весьма нетипичным способом.

//Общество

Врачи: Быть или не быть роману на курорте?

Врачи: Быть или не быть роману на курорте?

Эксперты проводят промежуточные итоги сезона отпусков россиян. Одним из таких стала статистика по курортным романам. Известный российский врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, из-за чего люди заводят кратковременные отношения в отпуске.

//Общество

Патриарх Кирилл вспомнил, каким был петербургский Казанский собор в годы СССР

Патриарх Кирилл вспомнил, каким был петербургский Казанский собор в годы СССР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга совершил Всенощное бдение. Предстоятель РПЦ вспомнил, каким был собор во времена СССР.

//Шоу-бизнес

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

Андрей Разин заявил, что Юра Шатунов больше не сможет исполнять песни "Ласкового мая". Кроме того, продюсер считает, что певец ведет сея не красиво, отказываясь помогать ребятишкам из детских домов

//Спорт

«Динамо» не смог удержать счет и проиграл «Локомотиву» 1:2

«Динамо» не смог удержать счет и проиграл «Локомотиву» 1:2

Сегодня, 18-го августа, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоялся матч шестого тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

//Общество

Столичный психолог: что мешает женщинам построить карьеру

Столичный психолог: что мешает женщинам построить карьеру

9 из 10 женщин, которые заняты поиском работы, спрашивают психологов о том, возможно ли совмещать работу и семью. Не придется ли выбирать между ними? Столичный психолог Ольга Акимова рассказала, какие существуют мифы, мешающие женщинам построить карьеру.

//Новости партнеров

//В мире

В США подтвердили планы Трампа купить Гренландию

В США подтвердили планы Трампа купить Гренландию

Ведущий советник Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что в Белом доме «изучают» возможность покупки Гренландии. При этом власти крупнейшего на Земле острова уже заявили о невозможности подобной сделки.

//В мире

Федеральная Резервная Система США приняла меры по снижению рисков от разгорающихся «торговых войн»

Федеральная Резервная Система США приняла меры по снижению рисков от разгорающихся «торговых войн»

Федеральная Резервная Система США (ФРС) приняла решение о снижении ставки на 0.25%, вместе с тем указав в комментариях, что это временная упреждающая мера, направленная на снижение рисков от разгорающихся «торговых войн».

//В мире

Глава партии «Слуга народа» заявил, что депутаты мало зарабатывают

Глава партии «Слуга народа» заявил, что депутаты мало зарабатывают

На Украине глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты депутатов Рады недостаточно высокие для той работы, которую приходится выполнять парламентариям.

//В мире

Супруга Порошенко выделила несколько миллионов на комедию о войне в Донбассе

Супруга Порошенко выделила несколько миллионов на комедию о войне в Донбассе

На Украине культурный фонд, который возглавляет супруга экс-президента страны Марина Порошенко, выделил почти 9 миллионов гривен на комедию о войне в Донбассе.

//Общество

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с отравлением

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с отравлением

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с признаками острой кишечной инфекции. Известно, что незадолго до этого ребят возили на экскурсию в Казань, где дети обедали в кафе.

//Происшествия

В Ульяновской области власти помогут организовать похороны убитой семьи

В Ульяновской области власти помогут организовать похороны убитой семьи

В Ульяновской области местные власти заявили, что готовы помочь в организации похорон семьи, убитой в Патрикееве. Об этом решении рассказал замглавы региона Сергей Люльков.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
3

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна
4

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"
5

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры