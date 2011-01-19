Подмосковье во мгле – Громов в опале?

В Подмосковье ходит анекдот: генерал Громов проводит специальные учения – после сигнала «тревога» летом отключает воду, а зимой – свет. Некоторые депутаты Госдумы намерены требовать его немедленной отставки: как оказалось, глава области не способен справиться с чрезвычайными ситуациями ни летом, ни зимой.

Шутки шутками, а режим чрезвычайной ситуации в 18 из 36 районов области продлен до 1 марта. И если в конце декабря массовые обрывы проводов были вызваны последствиями ледяного дождя, явления все же аномального, то в январе провода продолжают рваться из-за обычных для региона снегопадов.

Как снег на голову

Летом власти области оказались не готовы к засухе и, как следствие, к пожарам и смогу. Так же внезапно для них в декабре наступила зима! «Надо провести беспристрастное расследование и по новогодним авариям, и по летним пожарам, – считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – За весь этот кошмар, за чрезвычайное положение в регионе Борис Громов несет личную ответственность. Если бы заместители губернатора не присваивали себе миллиарды долларов из бюджета области, то простые люди жили бы в тепле, в отремонтированных домах, где не было бы перебоев с электроэнергией».

Почти все новогодние праздники то кочегаром, то лесорубом работал на своей даче депутат ГД Виктор Илюхин: «Я валил надломанные березы, срубал сучки елей, что нависли над проводами. И постоянно подливал топливо в генератор, чтобы не сидеть во тьме. Для бодрости духа ругал по очереди то природу, то губернатора.

Еще летом было очевидно, что деревья вот-вот лягут на провода. Но никто не побеспокоился заранее подрубить нависшие ветки. Почему линии электропередачи не оборудованы специальными кронштейнами, которые при экстремальных нагрузках без повреждений опускают провода на землю? Вообще давно пора переходить на подземные кабели, где это необходимо. Кстати, некоторые умники считают, что в нынешних авариях виновата... советская власть. Коммунисты, видите ли, запрещали вырубать леса. Теперь они выросли и мешают ЛЭП. Но, между прочим, при той власти, скажем, в Ильинских энергетических сетях, которые обслуживают два крупных поселка с населением в несколько десятков тысяч человек, на вооружении было 15 монтажных люлек – а осталось всего три. Было 50 электриков – осталось 15. А сокращенные ставки, скорее всего, кто-то положил себе в карман».

Не за все в ответе

Факт остается фактом: в Подмосковье не способны своими силами наладить электроснабжение. 22 региона России прислали ремонтные бригады, чтобы хотя бы к марту губернатор мог отрапортовать – все населенные пункты области «запитаны».

О том, что последствия аварий ликвидированы, подмосковные власти исправно докладывали в течение всех новогодних праздников – однако каждый раз выяснялось, что они забывали о тысячах людей, которые продолжают сидеть без света, а кто-то и без тепла. Громов публично обещал, что в Новый год электричество в области будет у всех – но сам был вынужден по предложению премьер-министра проводить праздничную ночь в обесточенном районе. Некоторые считают, что после этого генерал должен был вспомнить о своей офицерской чести и подать в отставку. Но ничего подобного от Громова пока не слышно. Возможно, он искренне считает, что не виноват в происходящем. А виноват... ну, скажем, Чубайс.

Отключение электроэнергии – действительно удобный случай в очередной раз обвинить во всем бывшего главу РАО «ЕЭС». «Всем, кроме областных чиновников, понятно, что эти аварии не случайны, – говорит депутат МГД Сергей Герасимов. – Не секрет, что электрооборудование в Подмосковье изношено на 70–80%. Немудрено, ведь оно было установлено еще при коммунистах. Чубайс обещал президенту, что, после того как он возьмет в свои руки РАО «ЕЭС», – все будут довольны. А в результате такая бедственная ситуация может повториться в любом регионе, где прольется ледяной дождь. Поэтому не стоит обвинять только одного подмосковного губернатора».

С юридической точки зрения в вину Громову в данном случае нельзя поставить даже халатность, и тем более умысел. Не он разорвал некогда единую энергетическую цепочку, раздав ее звенья разным компаниям. «Это позволила сделать федеральная власть, – подчеркивает руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. – Раньше энергосеть была единой системой. Были ремонтные службы и все ресурсы для того, чтобы в короткие сроки устранить аварию.

Сейчас этого нет. Нет даже квалифицированных специалистов, и в итоге их приходится искать по всей России. Результат приватизации энергетики налицо. Собственника каждой из образованных мелких энергосетей заботит только прибыль. Пока все работает, никто не думает о резервах. Никто не рассчитывает на ледяной дождь, когда прокладывает узенькие просеки под ЛЭП. Это системная проблема, и такие случаи будут происходить снова и снова.

Узаконенный грабеж

Достаточно вспомнить аварию на Саяно-Шушенской ГЭС – никто не вкладывал средства в ремонтные работы и восстановление ГЭС до тех пор, пока не произошла авария. Поэтому сегодня провода рвут даже согнутые ветки, а МЧС занимается преимущественно тем, что их отпиливает. Энергетика – это стратегическая отрасль, система жизнеобеспечения, и она должна находиться в руках государства».

Практически всех потребителей Московской области обеспечивает электроэнергией МОЭСК (Московская объединенная электросетевая компания). Это коммерческая структура, лишь 8% ее акций принадлежат московскому правительству. «Область стала заложником коммерческих интересов частных энергетических компаний, – уверен депутат Государственной думы, член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. – Они беззастенчиво повышают тарифы. Но, видимо, на то, чтобы своевременно отпиливать нависающие над проводами ветки, денег им не хватает. Это узаконенный грабеж и наплевательство на интересы жителей области. Ведь аварии в этом регионе происходят постоянно.

В 2007 г. север и северо-восток Московской области по тем же причинам (падение деревьев на провода) остались без электричества. Это не был канун Нового года, и аварии не придали такой огласки, как сейчас. Тогда мой помощник с двухлетним ребенком жил восемь дней в поселке Давыдово Орехово-Зуевского района с населением более 20 тысяч человек (!) – без света, воды и отопления. Вот так работают наши энергетики – кому война, а кому мать родна! А власти даже не пытаются призвать их к порядку, видно, заняты чем-то другим. В моем бывшем одномандатном округе почти половина мэров сидят или находятся под следствием за взятки...»

Последняя капля

Однако коррупционные скандалы, связанные с подчиненными Громова, до сих пор обходили губернатора стороной. Точно так же федеральная власть не пеняла ему на неспособность справиться с летними пожарами. Станут ли последней каплей последствия ледяного дождя и снегопадов или Громову дадут досидеть в губернаторском кресле до истечения срока полномочий в 2012 году? Мнения разделились.

В Госдуме бушует Жириновский, призывая депутатов присоединиться к его требованию немедленной отставки Бориса Громова. Горячие головы утверждают, что ему подошла бы «лужковская» формулировка: в связи с утратой доверия. Но, возражают другие, Громов самостоятельным политиком никогда не был, с центром не конфликтовал, поэтому, что бы ни случилось в Подмосковье, губернатор расстанется со своим местом разве что «по собственному желанию».

Желание жителей области после нынешних новогодних праздников очевидно, хоть нынче его в расчет не принимают. «Не надо быть прорицателем, чтобы предугадать возможные аварии электросетей, а надо быть заботливым хозяином на своей земле, – считает адвокат Владимир Жеребенков. – А Громов – офицер. Им был, им и остался. К сожалению, не стал ни экономистом, ни настоящим руководителем своего хозяйства. Нет специалистов и вокруг Громова. Все окружение – доверенные лица или просто военные специалисты. Лужков, как бы его ни ругали, сумел обеспечить в Москве экономический рост. А в Подмосковье – полная стагнация. Производство, сельское хозяйство – в полном упадке. Кое-как область держится только за счет распродажи земли. По моему мнению, Громов – самый слабый губернатор в России».

...И возраст у Бориса Всеволодовича поджимает – 67 лет, при общей тенденции на омоложение губернаторского корпуса. «Громов засиделся», – общее мнение политологов. Поэтому предложение Жириновского многие рассматривают как пробный шар, возможность для федеральной власти как бы по просьбе народных избранников сменить губернатора Подмосковья. Есть также мнение, что Громов все еще занимает это место только из-за отсутствия устраивающего всех преемника. И когда его подберут, главе области тут же припомнят Новый год без электричества.