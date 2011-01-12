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Мастера ДЕЗинформации

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », Сергей АЛЕКСЕЕВ ]

Мастера ДЕЗинформации

В связи со сменой власти в Москве появились надежды, что ДЕЗы перестанут наживаться на жителях. Однако до сих пор С. Собянин не предпринял никаких мер, как будто эта задача не входит в число первоочередных.

Воруют все

«Одним из первых демонстративных решений нового мэра была ликвидация фальшивых ТСЖ. Это лишь малая часть огромной проблемы жилищно-коммунального хозяйства. О воровстве в ДЕЗах он даже не заикнулся, – комментирует депутат Госдумы Игорь Эдель (фракция КПРФ) – Проверка любого ДЕЗа
выявит множество нарушений: незаконное проживание в расселенных квартирах, липовые ведомости. Ни для кого не секрет, что официальная зарплата дворника – 40 тысяч рублей, а на деле он получает 8 тысяч. За что жители платят остальные 32? Участковые, которые должны с такой ситуацией бороться, сами в этом погрязли: получилась низовая коррупционная смесь. Остается мэру собственноручно увольнять директоров ДЕЗов.
В его силах минимизировать проблему, но полностью решить ее вряд ли возможно».

Мертвые души

По данным депутата Госдумы Олега Куликова (фракция КПРФ), средний многоквартирный дом переплачивает ДЕЗу свыше миллиона рублей в год (40% платы). В ведении среднего ДЕЗа – 250 домов. «Нетрудно понять, откуда у директоров ДЕЗов деньги на дорогие иномарки и прочие предметы роскоши, – говорит депутат. – Закрытой информацией является даже официальная зарплата этих директоров. А сколько у них в штате «мертвых душ» – вообще никак не узнаешь».

«Юрий Лужков ушел, а лужковщина остается, – возмущается депутат Госдумы от «Справедливой России» Антон Беляков. – Система ЖКХ Москвы – это колоссальный пылесос для высасывания денег из населения. Общая сумма, которую платят москвичи за коммунальные услуги (в том числе за те, которых им не оказывают), сопоставима с половиной бюджета столицы. Это выстроенная система, она не отдаст свой куш просто так. Каждое ее звено, начиная от дворника и заканчивая ресурсоснабжающими организациями, – очаг сопротивления. Мы хотим, чтобы мэр противостоял ей в одиночку? Это называется – Дон Собянин против армии ветряных мельниц московского ЖКХ. Она подобна армии Китая. И противостоять ей может только армия жильцов. Пусть жильцы переизберут руководство в своем ТСЖ. Там, где ТСЖ нет, пусть создадут его. Далее пусть выберут себе достойную управляющую компанию вместо
ДЕЗа. Если им препятствуют, пусть обращаются к депутатам».

Есть ли альтернатива ДЕЗам?

«Жильцы должны жить, а не воевать, – возражает председатель Московской жилищной ассоциации Владимир Кузнецов. – К тому же эта борьба возможна только на словах. Где взять альтернативную управляющую компанию? Никто не может конкурировать с ДЕЗом. У него минимальные издержки, потому что помещения и технику он получил даром от государства. К тому же у него огромный штат гастарбайтеров – они незаконно живут в расселенных квартирах рядом с местом работы и могут трудиться круглосуточно. Сколько мы ни жаловались, толку нет. ДЕЗ, участковый, районная прокуратура – это все одна команда. Приедет миграционная служба, заберет этих гастарбайтеров, а вскоре они возвращаются. Если же иностранную рабочую силу использует независимая управляющая компания, то участковый по просьбе
ДЕЗа сразу ей препятствует. А еще ДЕЗ подкупает жильцов, чтобы они жаловались на независимые компании. На эти жалобы, в отличие от наших, государство реагирует.

На С. Собянина у нас нет никаких надежд. Максимум, на что он способен, – это потребовать отчетности. ­ДЕЗы сумеют отчитаться, вне всякого сомнения. Только наивный может думать, что в отчетах они сознаются в своем воровстве. Система ЖКХ изначально и фундаментально устроена так, что в ней невозможно разобраться».

Борьба с ДЕЗами обходится жильцам недешево. «Когда в прошлом году наш ЖСК (пять домов) отсудил 15 млн. рублей у ДЕЗ «Южное Тушино», в выигрыше все равно оказались не мы, а ДЕЗ, – говорит Валентин Григорьев, председатель Московского союза ЖСК и ТСЖ, вице-президент Ассоциации кооперативных организаций России. – ДЕЗ не потерял ничего, ведь это были не его деньги, а наши. Мы же потеряли 200 тысяч рублей, которые потратили на адвоката. Получается, бороться с хищениями, не превышающими 200 тысяч, вообще бессмысленно».

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