Частное и безучастное

Метро теперь будут развивать не за счет налогоплательщиков: озвучено намерение привлечь инвестиции. Пока в Московском метрополитене существует только одна станция, построенная не на бюджетные средства, – «Мякинино». Предприниматель создал ее для того, чтобы упростить доступ к своему бизнес-центру. А какая корысть может быть у новых инвесторов?

Отдать метро в хорошие руки

«Наиболее вероятное развитие событий таково: метрополитен сделают акционерным обществом и часть активов отдадут этим инвесторам, – прогнозирует генеральный директор Московской ассоциации предпринимателей Сергей Хмелев. – Или же с ними расплатятся другой госсобственностью. В любом случае этот процесс будет непрозрачным».

«Казалось бы, надо радоваться, что привлекут инвесторов. Но есть подозрения, что при выборе инвесторов руководство метро будет исходить не из выгоды для бюджета и москвичей, а из выгоды для себя, – говорит председатель Независимого профсоюза работников Московского метрополитена Светлана Разина. – Оно работает только с аффилированными структурами, не называет их, не сообщает условия договоров. Оно никогда не проводит конкурс. Понятно, что инвесторы сэкономят на отделке станций, как это произошло в «Мякинино». Это не так страшно, мы привыкли к «туалетной» плитке в метро и не ждем станции уровня «Комсомольской». Главное, чтобы инвестор не сэкономил на рельсах».

Действительно, манера метрополитена выбирать партнеров часто вызывает вопросы. Например, вагоны отправляют на ремонт в Санкт-Петербург, затрачивая немалые средства на эту транспортировку. При том, что аналогичные заводы – под боком: на «Выхино», на «Соколе», в Мытищах. Другой пример: в депо «Черкизово» острая нехватка запчастей – сорвалась поставка «из регионов». Трудно поверить, что в Москве не найти другого поставщика, более надежного.

«Мы давно боимся акционирования метрополитена. А привлечение инвесторов обостряет эти опасения, – продолжает С. Разина. – Акционирование готовится уже несколько лет: каждый год переделывают документы. Конечно же, это не афишируется. В Англии приватизация метро привела к тому, что на разных ветках установлены разные цены на проезд. В Москве возможно то же самое: на тех ветках, которые будут частными, цены могут взлететь».

Грядут увольнения

Работники метро опасаются неслучайно: акционирование РЖД привело к неблагоприятным последствиям для персонала ОАО. Сократив расписание электричек вдвое, акционеры поувольняли и машинистов с их помощниками. Урезали выплаты за выслугу лет, отняли тринадцатую зарплату. В метрополитене эти прибавки до сих пор сохраняются, поэтому людям есть что терять.

Частичная «приватизация персонала» в метрополитене уже состоялась: за штат вывели уборщиков и создали семь клининговых компаний. Теперь уборщики вынуждены работать в туннелях сутки подряд – в нарушение санитарных норм. Отдыхают они прямо «на рабочем месте»: среди ведер, тряпок и мусора. Исчезли объявления о вакансиях: прежнее число сотрудников выполняет больший объем работы. Появились гастарбайтеры, чего раньше в метро не было. Теперь планируется аналогично вывести за штат дежурных около эскалаторов…

Пока метрополитен оберегает от акционирования его статус – статус стратегического объекта. Но долго ли он будет сохраняться? «Вопрос о приватизации метро муссируется довольно активно, – комментирует депутат Мосгордумы Сергей Гончаров. – Правительство России заявило об очередном витке приватизации и размахнулось так сильно, что под нее могут попасть и стратегические объекты. Новейшая история России знает немало таких примеров – вплоть до предприятий ВПК. Их просто выводили из перечня стратегических объектов – и все, дело в шляпе. Получается, ни один объект не застрахован: стратегический статус ничего не стоит, если его можно взять и отменить. В голове не укладывается, как государство может ставить под угрозу собственную безопасность».

Позитивный аргумент

Галина Хованская, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»):

– Вероятность приватизации мала. Государство понимает, что метрополитен – объект особого значения. Достаточно вспомнить, как он использовался во время войны. Инвесторы могут строить новые станции из тех же соображений, что и «Мякинино»: бизнес-центров в Москве – как грязи. Отделка будущих станций также не вызывает опасений, потому что политика метрополитена в этом отношении похвальна: новые станции («Достоевская», «Марьина Роща») очень радуют глаз.

Угроза безопасности

«Приватизация метро угрожает общественной безопасности по целому ряду причин, – соглашается депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Дело не только в терактах. В центральной части города метро связано с подземными коммуникациями, которые ведут в том числе в Кремль. Метро – часть города. Это все равно что приватизировать улицы. И не надо ссылаться на Англию: там частная организация управляет метро, а не владеет им. Четко прописано, что в ее ведении, а что – нет. При нашем законодательстве такая «приватизация с оговорками» невозможна. В России собственник если получает объект, то целиком».

А. Палеев настаивает, что необязательно отдавать инвесторам построенную ими инфраструктуру – можно расплатиться с ними иначе. «Можно разрешить им использовать эту инфраструктуру для размещения рекламы и объектов торговли, – говорит депутат. – Подземный торгово-развлекательный комплекс вроде того, что на «Охотном ряду», привлечет любого потенциального инвестора. Тем более окраины Москвы не насыщены подобными центрами».