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Гаражи в подземелье

Москве не хватает 2 млн. парковочных мест

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Гаражи в подземелье

Вслед за прежним мэром нынешний градоначальник одобряет и поддерживает программу «Народный гараж» настолько, что выделил на нее почти 8 млрд. рублей из бюджета города на следующий год.

Сергей Собянин жестко раскритиковал и пересмотрел многие программы бывшего мэра. Например, строительство 100 детских садиков в год. Так вот, они в полном объеме построены не будут, в лучшем случае – 50! Для сотни детских учреждений нынешняя московская власть не может изыскать ни земли, ни финансирования. Или, допустим, программа строительства жилья: на всю столицу из бюджета выделяется 46,5 млрд. рублей. Зато для народных гаражей находятся и место, и деньги – 7,8 млрд. рублей.

«Как раз эту программу и надо было подвергнуть серьезному аудиту, – уверен Вячеслав Лысаков, лидер движения «Свобода выбора». – Она изначально сконструирована не во благо московских автовладельцев, а к удовольствию и пользе конкретных чиновников, которые сидят на этом проекте». В 2009 году было заведено уголовное дело на двух высокопоставленных сотрудников мэрии. Они так удачно курировали программу, что, по версии следствия, присвоили свыше 100 миллионов рублей, предназначавшихся для выявления и подготовки земельных участков под народные гаражи.

Затем заниматься программой было поручено лично В. Ресину. Он так активно взялся за дело, что буквально через несколько месяцев после подбора участков первые «народные гаражи» были сданы. Но москвичи почему-то не бросились выстраиваться за ними в очередь. Их не устраивало расположение и нерешенные вопросы собственности. Не говоря уже о том, что одно место в бетонной коробке стоило 350 тыс. руб. плюс накрутки посредников. А когда программа только запускалась, власти обещали, что цена не поднимется выше 60 тыс. рублей.

«Действительно, 350 тысяч – несуразная цена, – сочувствует москвичам депутат МГД Инна Святенко. – Люди, может, и нашли бы такие деньги, если бы гаражи были удобнее расположены. Но строили их там, где находили свободное пятно земли, а не там, где это хотелось покупателям из ближайших домов. Вот и стоят бетонные «квадраты» нераспроданные и недостроенные.

Во время одного из своих объездов Собянин обратил внимание на необходимость гибкого использования этих объектов с возможностью почасовой аренды или аренды «день-ночь». Кстати, и перехватывающие парковки у нас расположены не там, где надо. Например, зачем такая парковка на площади Ильича? Если человек преодолел Волгоградский проспект, то он уже совершил подвиг и попал в Москву. Или парковки у конечных станций метро. Я была у «Домодедовской» – это кошмар. Там не то что машину поставить – в ближайших дворах даже пешеходу пройти невозможно».

Кстати

На одном из своих первых выездных совещаний Сергей Собянин поручил сопровождающим его подчиненным заключать договора аренды земли для организации плоскостных стоянок там, где нет возможности построить капитальные парковки. Прошло несколько месяцев, но до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Как и прежде, начался обычный чиновничий саботаж. Он происходит, несмотря на то что новый градоначальник признает большой и серьезной ошибкой практиковавшийся ранее снос плоскостных стоянок и строительство на их месте различных коммерческих объектов.

Все – в укрытия

На сегодняшний день в Москве не хватает около 2 млн. парковочных мест. А из 100 тыс. машин, которые ежедневно доставляют своих владельцев на работу в центр, едва ли для 20 тыс. находятся места на стоянке. Остальные забивают дворы, узкие тротуары переулков. В этой ситуации правительство города готово к самым нестандартным мерам. Так, заместитель мэра Москвы по вопросам развития транспорта и дорожного строительства Николай Лямов предложил задействовать построенные в советские годы бомбоубежища под общественные парковки для автомобилей.

Всего таким образом он надеется пристроить 8200 машин. «У некоторых руководителей есть большое желание взять то, что плохо лежит, и что государство, к сожалению, не контролирует, за бесценок или вообще бесплатно, – возмущается Николай Безбородов, генерал-майор авиации. – В том числе сооружения гражданской обороны. Но нужно понимать: бомбоубежища еще могут пригодиться. Их надо, наоборот, приводить в надлежащий вид – чтобы там работала вентиляция, чтобы они были укомплектованы».

В любом случае проблему не имеющих мест для парковки московских машин никакие убежища не решат. Без строительства доступных во всех отношениях гаражей и стоянок руководство города не обойдется. Новый мэр обдумал проблему и решил, что программа буксует из-за недостаточного финансирования! Нехватка земли под застройку, как с детскими садиками, в данном случае никого не смущает. Планируется занимать под гаражи любую свободную землю возле домов.

«Я считаю, нельзя захватывать под автомобили общественные пространства, предназначенные для людей, – говорит Алексей Клименко, член  президиума экспертного совета при Главном архитекторе г. Москвы. – Надо искать другие ресурсы. Скажем, развязки-«розетки» на МКАД: там посередине большой зеленый, никому не нужный газон. Здесь вполне могла бы быть стеклянная башня, а в ней высотная такая «этажерка», где можно было бы оставлять автомобиль. Чтобы дальше ехать общественным транспортом. Или посреди крупных магистралей (Ленинского, Пролетарского проспектов и других) опять-таки газон. Почему не установить там легкую многоярусную стоянку с удобными подходами-подъездами, закрытую искусственной и естественной зеленью? Можно найти земельные ресурсы, было бы только желание!»

Можно дешевле

Активисты общественных организаций автомобилистов рассказывают, что коммерческие структуры, строящие народные гаражи, не заинтересованы в возведении легких, быстрых конструкций. Они предпочитают осваивать бюджеты, в которых заложены дорогостоящие бетонные работы. «Даже при завышенной стоимости московской земли и затратах на оплату «административного ресурса» машино-место в гараже легкой конструкции могло бы стоить на 100 тысяч дешевле официальной начальной цены», – утверждает Михаил Дейкун, зампредседателя Московского городского отделения Российского общества автомобилистов.

У городских властей гараж подешевле можно купить, только если был снесен старый и его стоимость учтена и компенсируется в новом гараже. «Или если гараж приобретается не в собственность, а в бессрочное пользование без права продать, подарить, передать по наследству», – объясняет Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов. К сожалению, опротестовать оценку старого и нового гаража практически невозможно. И это лишь один из многих вопросов к программе массового строительства, которую на удивление безоговорочно принял в наследство от Юрия Лужкова Сергей Собянин.

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