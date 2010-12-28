Пограничное состояние

На недавней встрече мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Борис Громов договорились в ближайшее время завершить работу по уточнению границ между регионами. Чиновники утверждают, что осталось решить лишь вопрос о принадлежности нескольких небольших земельных участков, на которых нет ни строений, ни дорог. На самом деле проблема касается нескольких тысяч жителей окраинных московских районов. Из-за безграмотно проведенных границ они десятилетиями живут на территории столицы, формально считаясь жителями области.

Территориальные споры между Москвой и областью тянутся уже второй десяток лет. В начале двухтысячных столица и Подмосковье через суд делили земли возле МКАДа,

на которых сегодня стоят гигантские торговые центры; территорию аэропорта Шереметьево. На всю страну прогремела история подмосковной Щербинки, когда из-за путаницы в документах каждая из сторон считала землю своей («АН» подробно писали об этом в материале «Чей земля? Мое!» в апреле 2008 года). В результате вопрос пришлось решать Конституционному суду, который в конце концов закрепил территорию за столицей.

Исчезнув в одном месте, «щербинский синдром» возродился на других окраинах мегаполиса. Жилые кварталы Москвы там фактически сливаются с подмосковными поселками, а границы проводились в то время, когда массовой застройки не было и в помине. В итоге «водораздел» прошел прямо по улицам. Жильцы домов, которые могут смотреть друг на друга из окон, оказались прописаны в разных регионах. Люди из такого «подмосковья» в результате отсутствия столичной регистрации лишены возможности посещать расположенные рядом поликлиники и учиться в ближайших школах, получать социальное обеспечение по «столичному» стандарту.

Наиболее остро проблема стоит в Юго-Восточном округе. Граница между Москвой и Люберецким районом до сих пор четко не определена. Федеральный закон об утверждении границ между регионами на этом участке ходит по инстанциям более пяти лет. Между тем в Выхино – Жулебино и поселке Некрасовка наберется два десятка огромных жилых домов, которые, фактически находясь на территории столицы, формально относятся к Люберцам. Заложниками ситуации оказались не только жители домов, но и руководство столичного района.

Дополнительный аргумент Вместо того чтобы решать существующие проблемы, столичные и подмосковные чиновники сообща плодят новые. Сейчас в Подмосковье идет застройка люберецких полей аэрации. Там возводятся три квартала социального жилья для 60 тыс. москвичей-очередников. Москва и область приняли совместное распоряжение о передаче этой земли Москве под застройку. Но территориально новый район будет относиться к области. Чтобы Москва смогла «забрать» его себе, придется снова менять пресловутый закон об установлении границ между субъектами.

«Все спорные дома на улице Инициативной в Некрасовке обслуживаются нашими службами ЖКХ, – рассказывает Алексей Андреев, заместитель главы управы района. – Благоустройством территории тоже занимается столица. Между тем из-за люберецкой прописки у людей возникают сложности с регистрацией права собственности на квартиры, так как мы не должны работать с подмосковными документами. Количество жалоб на проблемы с поликлиниками и школами тоже растет в геометрической прогрессии. Поэтому, на мой взгляд, разумнее всего было бы передать эту территорию Москве – в первую очередь для того, чтобы снять социальную напряженность».

У руководства Люберецкого района другой взгляд на ситуацию. Как сообщил «АН» главный архитектор района Богдан Мудрак, находящийся на рассмотрении закон об установлении границ не предусматривает отнесения домов на Инициативной к столице.

«Администрация нашего района проблемы не видит. Если документ снова пересматривать, его принятие затянется еще на пять лет, – заявил чиновник. – Кроме того, на прилегающей к этим домам территории идет строительство нового люберецкого микрорайона. Там будет возведена вся необходимая инфраструктура.»

«На самом деле решение проблем лежит на поверхности, – комментирует Наталья Зубаревич, заместитель директора Независимого института социальной политики. – Менять надо не границы, а межбюджетные отношения. Громову и Собянину вполне по силам создать финансовые механизмы, которые позволили бы жителям спорных территорий пользоваться столичной социальной инфраструктурой. Но власти снова предпочли ехать в Москву через Рязань».