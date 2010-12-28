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Жизнь начинается после 50...

№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », Иван КОВАЛЕВ ]

Жизнь начинается после 50...

Создание проекта, посвященного качеству и образу жизни людей, достигших 50-летнего рубежа, сегодня актуально как никогда.

В марте будущего года при поддержке Правительства Москвы впервые в России стартует выставка-форум «50+». Организации получат возможность информировать всех желающих о специальных предложениях для старшей аудитории. Проект охватывает все сферы жизни современного человека. Он объединит на одной площадке департаменты Правительства Москвы, коммерческие и некоммерческие организации.

Диапазон выставки очень широк. Предусмотрена интересная концертная программа с участием российских звезд театра, кино и эстрады; ежедневные интерактивные ток-шоу, лотереи, благотворительные акции. Пройдет ярмарка товаров для людей старшего возраста (кстати, предусмотрены многочисленные скидки и льготы). Можно будет также пройти бесплатное медицинское обследование.

Такие проекты считаются приоритетными в странах Европы. Они успешно проходят в Австрии, Великобритании, Германии, Италии.

Ну, а насколько актуальна данная тематика в России? Организаторы выставки собрали социологические данные за 2010 год. И доказали: аудитория активных и целеустремленных людей старше 50 лет постоянно расширяется.

По данным Росгосстата, население страны старше 50 лет составляет 33%. То есть треть всех жителей. Сегодня у нас 30,7 миллиона людей пенсионного возраста. Через 2 года их станет уже 38 миллионов. При этом средняя продолжительность жизни постоянно увеличивается: на 2010 год она составляет 69 лет против 65 в 1995-м. Это свидетельствует о том, что население России постепенно взрослеет. По оценкам ООН, к 2050 году доля людей старше 65 лет в общей численности населения мира вырастет до 16,2% – по сравнению с 7,6% в настоящее время. Эти данные объясняют актуальность и популярность проектов, подобных выставке-форуму «50+»

Среди старшего поколения много активных и целеустремленных людей. Министерство финансов РФ обращает внимание: в России доля работающих пенсионеров очень высока: 35% против 10–15% в Европе. Во многом это связано с тем, что в нашей стране пенсионный возраст – один из самых низких. К сожалению, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лишь 27% россиян воспринимают выход на пенсию как счастливое время. А 64% пока склонны относиться к нему как к тяжелому периоду жизни. Причина не только в финансовых трудностях. Но и в незнании возможностей этого возраста, а также того, как занять освободившееся время.

«Сегодня в России создается все больше программ, направленных на улучшение качества жизни людей старшего поколения, о которых мы не должны забывать. Ведь они фактически обеспечили нас тем, что мы имеем. Эта выставка станет очень важным событием для людей среднего и старшего возраста. Она предоставит необходимую информацию, затрагивающую все сферы жизнедеятельности современного человека. Даст уверенность в завтрашнем дне. И наглядно покажет, что более комфортная жизнь возможна уже в самом ближайшем будущем», – считает Людмила Ивановна Швецова, первый заместитель мэра Москвы, руководитель комплекса социальной сферы Правительства столицы.

Еще одна тенденция уходящего года – повышенное внимание 20–30‑летних людей к своему будущему. Согласно опросу ВЦИОМ, 26% россиян уверены: начинать копить на пенсию следует до 25 лет, 21% – до 35.

Основываясь на изложенных данных, можно уверенно говорить: у общества есть потребность в создании проекта, нацеленного на людей старше 50 лет. Организаторы проекта «50+» рассчитывают, что им удастся удовлетворить потребности всех, кто заинтересован в улучшении перспектив собственного будущего и качества жизни своих родителей; потребности как старшего поколения, так и молодежи. Будущее страны – в руках неравнодушных людей.

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